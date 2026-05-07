Ništa, počinjem gledati vrtne bazene na akciji

Danas (12:00)

Prognoza za ljeto: Stižu vrućine i velika suša

Prema podacima modela ECMWF, pred nama je razdoblje znatno toplije i sušnije od prosjeka. Iako su u svibnju temperature još ugodne, već od lipnja kreće jače zagrijavanje, dok će srpanj biti vrhunac ljeta uz visoku vjerojatnost toplinskih valova. Ključni naglasak je na izraženom manjku oborina. Iako su mogući kratkotrajni tropski pljuskovi (do 50 mm/h), oni zbog brzog otjecanja neće pomoći tlu, već mogu uzrokovati samo lokalne bujične poplave. Ukratko: očekuje nas dugo, vruće i vrlo sušno ljeto. N1


Subota (16:00)

Travanj topliji od prosjeka, a svibanj prijeti “ledenim svecima” i kišom

Iako su nas u travnju zadesila hladnija razdoblja, statistika ne laže: mjesec je bio iznadprosječno topao, u Dubrovniku čak drugi najtopliji u povijesti. Uz to, zabilježena je ekstremna suša u većini zemlje, dok je Istra “plivala” zbog lokalnih pljuskova. Prva trećina godine nastavlja trend zagrijavanja (1 – 2 °C iznad prosjeka), što je potaknulo ranu vegetaciju. Pred nama je topliji svibanj s temperaturama do 25 °C, no oprez – iako su šanse za mraz male, “ledeni sveci” sredinom mjeseca još uvijek vrebaju, a od ponedjeljka se vraća i kiša. HRT

01.04. (16:00)

Ekstremne oluje postaju novo normalno: Stručnjaci pozivaju na hitnu prilagodbu

Razorna nevremena u regiji više nisu pojave koje se događaju „jednom u stoljeću“, već realna prijetnja svakih deset godina. Znanstvenici Branko Grisogono i Lučka Kajfež Bogataj upozoravaju da su klimatske promjene i zagrijavanje mora stvorili uvjete za ekstremne udare vjetra i rezonanciju atmosfere. Ključni problemi su zastarjeli građevinski standardi i nedostatak sustavnog planiranja. Rješenje leži u klimatski sigurnoj gradnji, osnivanju nacionalnog klimatskog centra te kontinuiranoj edukaciji građana. Vrijeme se mijenja brže od društva, stoga prilagodba infrastrukture i politike više nije izbor, već nužnost za preživljavanje u novoj klimatskoj eri. HRT

26.03. (00:00)

Crveni alarm: Nagli povratak zime i snježni kaos u Hrvatskoj

Hrvatsku očekuje drastičan pad temperature (do 15 °C) i povratak zimskih uvjeta. DHMZ je izdao crveno upozorenje za Liku, Gorski kotar, Istru i Kvarner zbog olujnog vjetra, obilne kiše i snijega koji bi u gorju mogao dosegnuti i metar visine. Civilna zaštita i HAK pozivaju na maksimalan oprez, obveznu zimsku opremu i odgodu putovanja. Očekuju se prekidi prometa i opskrbe energijom, dok će u unutrašnjosti puhati neuobičajeno jak sjeverac. Smirivanje i lagani porast temperatura predviđaju se tek krajem vikenda, uz rizik od slabog mraza u gorju. Index, HRT

15.03. (00:00)

Super El Niño: Pacifik se ubrzano zagrijava, očekuju se iznadprosječne ljetne vrućine

Nakon slabljenja La Niñe i neuobičajeno snažnih zapadnih vjetrova iznad Pacifika, u dubini oceana formirao se topli Kelvinov val koji potiskuje hladnu vodu i podiže topliju prema površini. Prognoze NOAA-e i modela NMME upućuju na brzi razvoj El Niña do ljeta, s vrhuncem tijekom zime. Takav fenomen mogao bi donijeti izraženije vremenske ekstreme – od poplava i suša do promjena u putanjama oluja. Za ljeto se već prognoziraju iznadprosječne temperature u dijelovima SAD-a, Kanade i Europe, procjenjuje Severe Weather Europe. Nacional

30.01. (12:00)

Globalni zaokret vremena u 2026.: od La Niñe prema El Niñu

U 2026. godini očekuje se snažna promjena globalnih atmosferskih i oceanskih obrazaca. La Niña u Tihom oceanu brzo slabi, a modeli najavljuju razvoj El Niña već tijekom ljeta, s vrhuncem iduće zime. Već u veljači moguć je poremećaj polarnog vrtloga zbog stratosferskog zagrijavanja, što bi moglo donijeti prodore hladnog zraka u Europu i istočni dio SAD-a. Ti procesi mogli bi utjecati na vremenske prilike do ožujka i duboko u proljeće. Večernji, Nacional

23.12.2025. (19:00)

Od aplikacija natrag prognostičaru: AI mijenja način na koji pratimo vremensku prognozu

Meteorološka tehnologija ulazi u fazu radikalne transformacije: fokus se seli s dizajna aplikacija na brzinu obrade golemih količina radarskih podataka. Klasične vremenske aplikacije postaju usko grlo jer ne mogu pratiti sve gušće i brže radarske tokove u stvarnom vremenu. AI sustavi i GPU-akceleracija omogućuju gotovo kontinuiranu analizu, ranije detekcije opasnih pojava i pametnu filtraciju informacija. Umjesto da korisnici otvaraju aplikacije, AI asistenti će ih proaktivno upozoravati i vraćati “ljudski” element prognoze – ali uz strojnu brzinu. Bug

20.12.2025. (00:00)

Bijeli Božić u Hrvatskoj sve rjeđa pojava, osobito u nizinama

Najčešći je na planinskim postajama poput Zavižana, Puntijarke i Parga, dok Zagreb-Grič već 17 godina nije vidio snijeg na božićno jutro. U nizinama se bijeli Božić javlja tek dvaput u desetljeću. Aktualna prognoza za ovu godinu ostaje neizvjesna – oborina je izgledna, ali snijeg ima tek oko 10 % šanse. Kaže analiza DHMZ-a za razdoblje 1961. – 2024. tportal

14.12.2025. (15:00)

Güttler: Ako bismo brže elektrificirali vozila, povećali bismo kvalitetu zraka

Ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler upozorava da su sezonske prognoze i dalje najslabija karika meteorologije, osobito kod oborina, dok je globalno zagrijavanje stabilan i ubrzan proces. Hrvatska, kao dio Sredozemlja, bilježi snažnije zatopljenje, pad ljetnih oborina, veći rizik od požara i porast razine mora. Prag od 1,5 °C globalnog zagrijavanja uskoro će biti trajno prijeđen. Istodobno, Hrvatska bilježi snažan rast obnovljivih izvora, ali promet ostaje ključni klimatski problem. Index

29.11.2025. (00:00)

Prognoza za zimu: bit će toplija od prosjeka, snijega povremeno

Prosinac bi mogao biti oborinski iznad prosjeka, dok je za ostale mjesece količina oborine oko uobičajena, ali s niskom pouzdanošću. Severe Weather Europe predviđa manje snijega tijekom zime, uz male pomake nabolje u novijim modelima. Siječanj ostaje najsiromašniji snijegom, a blago poboljšanje moguće je u veljači i izraženije u ožujku. UKMO model potvrđuje slične trendove uz oprez zbog stratosferskih utjecaja. Index

21.11.2025. (21:00)

Rani kolaps polarnog vrtloga najavljuje hladniji i snježniji prosinac 2025.

znenadno stratosfersko zagrijavanje izazvalo je jedan od najranijih kolapsa polarnog vrtloga u 70 godina, što bi moglo donijeti znatno hladniji i snježniji prosinac 2025. Hladni arktički zrak već početkom mjeseca spuštat će se prema SAD-u i Kanadi, gdje se očekuju temperature 2–6 °C ispod prosjeka i povećana šansa za bijeli Božić. Europa bi najprije mogla imati topliji početak mjeseca, no od druge polovice prosinca raste vjerojatnost prodora hladnog zraka i snijega, osobito u sjevernim, središnjim i istočnim područjima. Večernji