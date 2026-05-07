Ništa, počinjem gledati vrtne bazene na akciji

Prognoza za ljeto: Stižu vrućine i velika suša
Prema podacima modela ECMWF, pred nama je razdoblje znatno toplije i sušnije od prosjeka. Iako su u svibnju temperature još ugodne, već od lipnja kreće jače zagrijavanje, dok će srpanj biti vrhunac ljeta uz visoku vjerojatnost toplinskih valova. Ključni naglasak je na izraženom manjku oborina. Iako su mogući kratkotrajni tropski pljuskovi (do 50 mm/h), oni zbog brzog otjecanja neće pomoći tlu, već mogu uzrokovati samo lokalne bujične poplave. Ukratko: očekuje nas dugo, vruće i vrlo sušno ljeto. N1