Adele u tvornici novca

Beyonce je nominirana u 11 kategorija za MTV-jeve Video Music nagrade, što i nije tako čudno budući da je posljednji album pop r’n’b pjevačice ‘Lemonade’ vrlo vizualan, jedan, uz glazbu, zaseban video-rad. Osim nje, višestruke nominacije imaju Adele, Drake, Ariana Grande i Kanye West. Od zanimljivih kategorija može se izdvojiti one za video godine gdje su nominirani Hello Adele, Formation Beyoncé, Hotline Bling Drakea, Sorry Justina Biebera i Famous Kanye Westa te rock spota: All Time Low Missing You, Coldplay Adventure Of A Lifetime, Fall Out Boy ft. Demi Lovato Irresistible, twenty one pilots Heathens i Panic! At The Disco Victorious. Dodjela nagrada 28. kolovoza. Time