Iz ženske perspektive

Dijelom, pak, toga što na akcijske scene više nećete nabasati svake prijestupne, a valja također primijetiti i to da više ne ostavljaju utisak da ih Villeneuve režira preko volje. Dotične, drugim riječima, više ne djeluju naprasno prekinuto već su redom – od zasjede koja otvara film, preko prikaza gerilskih napada na „začinske kombajne”, pa sve do završnog obračuna između Paula i Feyda-Rauthe (Austin Butler) – ovoga puta smisleno zaokružene. Ponekad neočekivano intimne, ponekad očekivano epske, ali u svakom slučaju raznovrsne i poprilično brutalne s obzirom na to da je posrijedi PG-13 film. Nisu, naravno, akcijske scene jedino što je epsko u Dini: Drugom dijelu jer navedena u svakom pogledu baštini, pa i premašuje, vizualni spektakl svoje prethodnice. Iako Villeneuve Dinu: Drugi dio uspijeva privesti kraju u relativno katarzičnoj maniri, zbog same količine događaja, likova i tematskih preokupacija, Herbertov magnum opus na momente se još uvijek pokazuje prevelikim zalogajem (Bug). Pogledajte što kažu na Forumu.