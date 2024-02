Jer stvarnost nije dovoljno bizarna

Paramountova serija ‘The Offer’ savršen je omjer činjenica, ali i fikcije korištene u priči o stvaranju vjerojatno najutjecajnijeg filma 20. stoljeća, Coppolinog ‘Kuma’. Zahvaljujući seriji doznajemo da je mafija bila uvrijeđena time kako su u romanu i filmu prikazani Talijani rođeni u Americi, zbog čega su protestirali te su čak osnovali talijansko-američku ligu protiv klevete. Kako su uspjeli okupiti nevjerojatnu ekipu, od samog Coppole preko Marlona Branda do tad neafirmiranog Ala Pacina, uz mnogobrojne druge probleme – od nesuglasica među samim producentima, vrlo ograničenog budžeta pa do stvarnih mafijaških obračuna. Priča se vrti oko producenta Ala Ruddyja koji je uspio povezati sve konce i svima dati ponudu koju nisu mogli odbiti. Deset epizoda, sjajni glumci koji glume stvarne osobe, izvrstan scenarij uz finu dozu drame, intrige, ali i humora. Tportal, Forum