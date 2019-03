Jurica Pavičić: Pričigin… jedino mjesto gdje se hrvatski novinar ili pisac na trenutak osjeća kao da je Mick Jagger

Svakog travnja, šest dana u tjednu, netko me napuni entuzijazmom i radošću, netko me posjeti da postoje drugi kao ja, a to znači da nisam sasvim zahirio… Festival koji je smislio profesor Filipić postao je neka vrsta kohezivnog tkiva za onaj dio slobodoumne, liberalne buržoazije koji se 359 dana u godini osjeća napušten, u manjini, zagubljen i izbezumljen u kolektivitetu društva s kojim se ne može identificirati – Jurica Pavičić, Jutarnji.