Ovome nas nisu učili u školi
20 ključnih lekcija iz financijskog priručnika “Bogati otac, siromašni otac”
Knjiga “Bogati otac, siromašni otac” Roberta Kiyosakija nudi drukčiju perspektivu o novcu kroz 20 ključnih lekcija. Glavna poruka je da bogati ne rade za novac, već novac radi za njih. Ključ uspjeha leži u financijskoj pismenosti, ulaganju u sebe i stjecanju imovine koja donosi pasivni prihod, umjesto gomilanja obveza. Autor na Mediumu naglašava važnost preuzimanja rizika, kontrole emocija (straha i pohlepe), stvaranja više izvora prihoda te cjeloživotnog učenja. Za kraj, bogati luksuz kupuju tek na samom kraju – i to prihodima koje im donosi njihova imovina. U ovom videu idu korak dalje, otvoreno zagovarajući korištenje duga za investiranje i potpuno legalno izbjegavanje poreza kao vrhunac kapitalističke igre.