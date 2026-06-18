Kako preživjeti nuklearni pritisak i usput zaraditi
Al Arabiya objavila nacrt sporazuma: Iranu 300 milijardi dolara i ukidanje sankcija, SAD se povlači s Bliskog istoka
Arapska televizija Al Arabiya objavila je nacrt sporazuma između SAD-a i Irana koji donosi hitan prekid rata i ukidanje blokade iranskih luka. Dokument predstavlja golem geopolitički trijumf Teherana, koji zadržava nuklearnu infrastrukturu, osigurava povlačenje američke vojske i dobiva paket ekonomske obnove vrijedan 300 milijardi dolara. S druge strane, sporazum označava kapitulaciju strategije Donalda Trumpa i težak udarac za Benjamina Netanyahua. Izrael se u tekstu uopće ne spominje, gubi pravo na unilateralne udare, dok iranski saveznici, poput Hezbolaha u Libanonu, dobivaju potpunu zaštitu od daljnjih vojnih operacija. Index