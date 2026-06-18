Al Arabiya objavila nacrt sporazuma: Iranu 300 milijardi dolara i ukidanje sankcija, SAD se povlači s Bliskog istoka - Monitor.hr
Danas (20:00)

Kako preživjeti nuklearni pritisak i usput zaraditi

Al Arabiya objavila nacrt sporazuma: Iranu 300 milijardi dolara i ukidanje sankcija, SAD se povlači s Bliskog istoka

Arapska televizija Al Arabiya objavila je nacrt sporazuma između SAD-a i Irana koji donosi hitan prekid rata i ukidanje blokade iranskih luka. Dokument predstavlja golem geopolitički trijumf Teherana, koji zadržava nuklearnu infrastrukturu, osigurava povlačenje američke vojske i dobiva paket ekonomske obnove vrijedan 300 milijardi dolara. S druge strane, sporazum označava kapitulaciju strategije Donalda Trumpa i težak udarac za Benjamina Netanyahua. Izrael se u tekstu uopće ne spominje, gubi pravo na unilateralne udare, dok iranski saveznici, poput Hezbolaha u Libanonu, dobivaju potpunu zaštitu od daljnjih vojnih operacija. Index


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Niti je Trump smijenio iranski režim, niti je uništio njihov nuklearni program, niti se domogao obogaćenog urana i nafte: umjesto toga, ne samo da je uvukao u rat sve arapske saveznike i iransko vodstvo zamijenio još radikalnijim i tvrđim, nego se suočio sa šesnaest razorenih američkih vojnih baza, iranskom blokadom Perzijskog zaljeva i svjetskom energetskom krizom, završivši na koncu u teškim pregovorima s Teheranom o otvaranju Hormuškog tjesnaca – istog onog kroz koji su, shvatili ste, bjelosvjetski tankeri ionako slobodno plovili dva i pol mjeseca ranije, na početku ove poučne priče. Veličanstvena bitka za Hormuz ostat će tako u povijesti zapamćena kao “Trumpova pobjeda”: pobjeda u bitci za nešto što si ionako imao prije bitke, najglupljoj od sviju ikad zabilježenih – pa ako već ne majci svih bitaka, ono barem njihovom retardiranom ujaku. Boris Dežulović za Novosti.

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Na rat se više ne gleda kao na borbu za civilizaciju, već kao holivudski spektakl

Tekst Economista koji donosi Jutarnji analizira duboku promjenu u ratnoj komunikaciji Zapada, uspoređujući dostojanstvene govore Roosevelta i Churchilla s današnjom agresivnom retorikom američke administracije tijekom krize u Hormuškom tjesnacu 2026. godine. Dok su povijesni lideri koristili Bibliju i Shakespearea kako bi mobilizirali “bolje anđele naše prirode” i branili demokraciju, suvremena vlast koristi psovke, citate iz filmova poput Pulp Fictiona i vizualne kolaže nalik na Transformerse. Autor upozorava da gubitak kulturne aluzije nije samo estetski problem, već znak da se rat više ne doživljava kao borba za civilizaciju, već kao holivudski spektakl.

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17.04. (10:00)

Mir, mir, mir, nitko nije kriv...

Izrael i Libanon postigli primirje, Trump tvrdi da je Iran pristao predati uranij

U ponoć je stupilo na snagu desetodnevno primirje između Izraela i Libanona uz posredovanje SAD-a. Dok Libanon slavi povratak raseljenih, Trump tvrdi da je Iran pristao predati obogaćeni uranij, najavljujući skori kraj rata. Ipak, situacija je napeta: SAD provodi globalnu pomorsku blokadu Irana, a Teheran prijeti potapanjem brodova u Hormuzu. Dok cijene nafte blago padaju, Europa strahuje od nestašice avionskog goriva, a Trump ulazi u bizarne verbalne okršaje s Papom. Index, Jutarnji

  • Velika Britanija i Francuska danas će predsjedati sastankom saveznika o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca. Kako je priopćio ured britanskog premijera, na sastanku se očekuje sudjelovanje oko 40 zemalja (tportal)
14.04. (16:00)

Blokada kao nova vrsta pregovora

Hormuški rulet: Trump steže obruč, Xi nudi papir, a brodovi se igraju skrivača

Napetosti na Bliskom istoku dosežu vrhunac nakon uvođenja američke pomorske blokade iranskih luka. Dok Donald Trump tvrdi da Teheran “očajnički” želi dogovor, Iran nudi tek petogodišnju obustavu nuklearnih aktivnosti, što je SAD odbio. Unatoč blokadi, pojedini tankeri i dalje prolaze Hormuškim tjesnacem, dok Kina kritizira američke poteze kao “opasne”. Istodobno, rat Izraela i Hezbolaha u Libanonu se zaoštrava, a Hezbolah poručuje da ih nikakvi diplomatski dogovori ne zanimaju. Pakistan nudi novu rundu pregovora u Islamabadu, što tržišta dionica pozdravljaju s opreznim optimizmom i padom cijena nafte. BBC, Jutarnji, The New York Times

  • Istodobno, Italija suspendira vojni sporazum s Izraelom, Katar odbacuje optužbe o paktu s Teheranom, a dok se čeka nova runda pregovora u Islamabadu, rat u Libanonu i Gazi nastavlja odnositi živote (Index)
13.04. (20:00)

AI cirkus bez granica

Rat Irana i SAD-a nastavlja se memovima: Od bojnog polja do Lego animacija

Iranska državna propaganda uspješno je osvojila društvene mreže transformacijom u viralne AI memove i Lego animacije. Kroz organizacije poput Owj Arts and Media, povezanih s Revolucionarnom gardom, Teheran koristi “vizualnu gramatiku” Zapada kako bi ismijavao američke lidere (poput Trumpa kao bebe) i promicao binarni narativ o sukobu potlačenih protiv tlačitelja. Koristeći napredne alate umjetne inteligencije i nostalgiju za pop-kulturom, Iran više ne cilja samo domaću publiku, već kroz humor i vrhunsku produkciju vodi globalni informacijski rat za mlađe generacije, pretvarajući geopolitiku u lako djeljiv, satirični sadržaj. Express

U isto vrijeme Donald Trump izazvao je nove kontroverze objavom AI generiranih slika na mreži Truth Social. Na prvoj je prikazan kao religijska figura koja polaže ruke na bolesne, koristeći ikonografiju Isusa Krista uz vojne i nacionalne simbole. Objava je uslijedila neposredno nakon oštrog napada na papu Lava XIV., kojeg je Trump kritizirao zbog blagosti prema kriminalu. Index

08.04. (18:00)

U globalnom ratu nema pravog pobjednika

Geopolitički autogol: Kako je sukob s Iranom oslabio američku dominaciju

Analiza Petera Beaumonta za The Guardian sugerira da je sukob s Iranom razotkrio slabosti SAD-a i ojačao Teheran. Unatoč Trumpovoj oštroj retorici, Iran je zadržao kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, dok su se saveznici iz Zaljeva pokazali neučinkovitima. Kritičari, poput Timothyja Snydera i Trite Parsija, tvrde da je rat bio strateški promašaj koji je učvrstio iranski režim, slično kao Sadamova invazija 1980. Dok Rusija i Kina bilježe američku nespremnost na kopnenu intervenciju, pukotine u NATO-u i distanciranje Europe ukazuju na trajno narušavanje globalnog ugleda i moći Washingtona. tportal

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08.04. (10:00)

Nek svud ljubav sja

Iran i SAD dogovorili dvotjedno primirje

  • Iran i Oman navodno planiraju naplaćivati ​​tranzitne pristojbe za plovila koja prolaze kroz Hormuški tjesnac tijekom dvotjednog primirja. Mnogi Iranci, nejasno svojevoljno ili pod pritiskom brutalnog režima, izašli su na ulice. Pale se američke i izraelske zastave (Jutarnji), Trump: Pristajem odgoditi napad na Iran ako odmah i potpuno otvore Hormuški tjesnac (tportal)
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