Toliko spiskanih milijuna da bi se okrenuli za 360
Politička “vrtnja u krug”: SAD i Iran pred prekidom vatre nakon najbesmislenijeg rata
SAD i Iran pred potpisivanjem su primirja u Švicarskoj, čime se Bliski istok vraća na početne pozicije nakon višemjesečnog brutalnog sukoba pod Trumpovom administracijom. “Operacija Epski bijes” odnijela je tisuće života, uzdrmala globalno tržište nafte i nanijela milijarde dolara štete savezničkim bazama u Zaljevu, dok je Trumpov odnos s Netanyahuom pukao. Unatoč teškim udarcima, Iran je zadržao vojnu otpornost, a novi memorandum ponovno nudi isti rok od 60 dana za nuklearni dogovor, dokazujući potpuni fijasko strategije “maksimalnog pritiska”. Index