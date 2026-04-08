U globalnom ratu nema pravog pobjednika

Geopolitički autogol: Kako je sukob s Iranom oslabio američku dominaciju
Danas (16:00)

Analiza Petera Beaumonta za The Guardian sugerira da je sukob s Iranom razotkrio slabosti SAD-a i ojačao Teheran. Unatoč Trumpovoj oštroj retorici, Iran je zadržao kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, dok su se saveznici iz Zaljeva pokazali neučinkovitima. Kritičari, poput Timothyja Snydera i Trite Parsija, tvrde da je rat bio strateški promašaj koji je učvrstio iranski režim, slično kao Sadamova invazija 1980. Dok Rusija i Kina bilježe američku nespremnost na kopnenu intervenciju, pukotine u NATO-u i distanciranje Europe ukazuju na trajno narušavanje globalnog ugleda i moći Washingtona. tportal

  • Nakon vijesti o primirju, cijena globalne referentne nafte Brent za buduće isporuke pala je za otprilike 16 posto, ekonomist Brkić: Ako se primirje nastavi, dolazi do stabilizacije (Index)
  • Tjesnac Hormuz središnja je točka sukoba između SAD-a i Irana, gotovo je sigurno da će upravo kontrola nad njim biti jedno od ključnih pitanja u predstojećim pregovorima (tportal)
  • Hezbolah: Na pragu smo povijesne pobjede nad Izraelom (Index)

Danas (08:00)

Iran i SAD dogovorili dvotjedno primirje

  • Iran i Oman navodno planiraju naplaćivati ​​tranzitne pristojbe za plovila koja prolaze kroz Hormuški tjesnac tijekom dvotjednog primirja. Mnogi Iranci, nejasno svojevoljno ili pod pritiskom brutalnog režima, izašli su na ulice. Pale se američke i izraelske zastave (Jutarnji), Trump: Pristajem odgoditi napad na Iran ako odmah i potpuno otvore Hormuški tjesnac (tportal)
  • Raketni napadi u Zaljevu i Izraelu nakon objave primirja, Iran proglasio pobjedu: “Natjerali smo SAD da prihvati plan od 10 točaka”
  • BBC: Primirje s Iranom djelomična je pobjeda za Trumpa, ali ima visoku cijenu (Index)
  • The Washington Post: Hegsethove tvrdnje o ratu u Iranu ne poklapaju se sa stvarnošću (Index)
  • Pakistan pomogao osigurati primirje između SAD-a i Irana (Index)
  • Vođa izraelske oporbe: Najveća diplomatska katastrofa u našoj povijesti, Izrael uopće nije bio za stolom (Index)
Subota (22:00)

Peović: Ratovi su posljedica ekonomskih kriza koje SAD ‘rješavaju’ ulaganjem u vojno-industrijski kompleks, dok profitiraju kapitalisti

Nas ovdje na periferiji dežurni ideolozi uvjeravaju da je nerazvijenost tek ‘faza’ u razvoju, te da ćemo, dosegnemo li idealnu formu kapitalizma, sustići bogate zemlje. No nerazvijenost je nužan preduvjet kapitalističke geopolitike. Dominantni narativ europske birokracije ima vrlo konkretnu funkciju – održavanje mira između bogatog centra i siromašne periferije. Pritom se stalno ponavlja teza da ćemo s još više tržišta i odbacivanjem štetnog državnog intervencionizma prevladati nejednakosti, te da samo treba promijeniti svijest ljudi. Sukobi prijete da će zahvatiti cijeli svijet, pogotovo ako uzmemo u obzir da je američka hostilnost usmjerena prema Kini, koja je zasad neutralna. Iranski rat, kao i opća mobilizacija i naoružavanje, posljedice su pokušaja spašavanja američke ekonomije, koja počiva na vojno-industrijskom kompleksu. Ne postoji nijedna zemlja na svijetu koja ulaže više u vojsku, kaže Katarina Peović za tportal, povodom nove knjige “Kraj kapitalizma? Dok staro umire, a novo se ne može roditi”.

Subota (20:00)

Energetski šok 2026.: Europa se priprema za dugotrajnu krizu i racionalizaciju

Sukob na Bliskom istoku i blokada Hormuškog tjesnaca izazvali su kaos na tržištu energenata, gurnuvši cijenu nafte Brent na 119 dolara. Europska unija upozorava da će visoke cijene potrajati, a povjerenik Dan Jørgensen ne isključuje racionalizaciju goriva i ponovno otpuštanje strateških rezervi. Posebno je kritična opskrba avionskim gorivom te LNG-om, čija su skladišta na rekordno niskim razinama. Iako se razmatra prilagodba standarda za uvoz iz SAD-a, Bruxelles priznaje da su dosadašnje intervencije IEA-e bile nedovoljne za stabilizaciju tržišta u ovoj prolongiranoj krizi. Lider

01.04. (10:00)

Teorija kaosa: Je li rat na Bliskom istoku plansko brisanje dugova?

Analiza Velimira Šonje za Ekonomski lab odbacuje teoriju da SAD namjerno potiče rat i inflaciju kako bi obezvrijedio golemi javni dug (122% BDP-a). Umjesto genijalnog plana, trenutna situacija rezultat je teorije kaosa: izraelske borbe za opstanak i nepredviđenih posljedica blokade Hormuškog tjesnaca. Iako se trgovci klade na smirivanje cijena nafte u drugoj polovici 2026., “istočni grijeh” rasta kamata i cijena energenata prijeti stagflacijom. Države imaju fiskalni prostor za amortizaciju šoka kroz smanjenje trošarina, no politička nespremnost na odricanje od prihoda čini globalni ekonomski oporavak neizvjesnim do ključnih američkih izbora.

31.03. (13:00)

Rat u Iranu: Od naftnih polja do vaših vrećica za smeće – poskupit će i plastika

Sukob u Iranu uzrokovao je skok cijene nafte za preko 40%, što izravno poskupljuje plastiku kao njezin ključni nusproizvod. Budući da se više od 99% plastike dobiva iz fosilnih goriva, stručnjaci najavljuju poskupljenje ambalaže, kućanskih potrepština i hrane u iduća dva do četiri mjeseca. Posebno su pogođeni polietilen i polipropilen, čija četvrtina svjetskog izvoza prolazi kroz nestabilni Hormuški tjesnac. Zbog nedostatka pristupačnih alternativa, potrošači će rast cijena osjetiti prvo na jednokratnim proizvodima, dok će se u autoindustriji efekti preliti unutar godinu dana. tportal

27.03. (11:00)

Varoufakis: Zašto osuđujem protuzakoniti rat protiv režima kojem se također protivim

Kada glavna ulična banda iz našeg kraja započne ničim izazvan rat s bandom na suprotnom kraju grada, koju također ni najmanje ne podržavamo, rat u kom ginu nevini slučajni prolaznici, odbijamo da ostanemo neutralni ili da biramo stranu. Na odgovornost pozivamo i jedne i druge, ali svjesni smo posebne, nadređene dužnosti da zaustavimo našu bandu: zato što se našim porezima financira njeno naoružavanje, zato što se naša šutnja tumači kao suglasnost, zato što su naše vlade one koje ubijaju, i čine to u naše ime.

Pogledajmo pažljivije tu našu bandu. Tvrdnje zapada da se Sjedinjene Države i Europa bore za demokraciju, stabilnost i normalnost u Iranu obična su izmišljotina. U slučaju Izraela i manje od toga. Korijeni iranske poslijeratne tragedije sežu do anglo-američkog puča 1953. godine kojim je svrgnuta demokratski izabrana vlada Mohammada Mosaddegha, zato što se usudio zahtijevati da iranska nafta pripadne iranskom narodu. Sjedinjene Države i Velika Britanija izgubile su moralno pravo da govore o podršci iranskoj demokraciji kada su apsolutnu vlast predale šahu – potkupljivom autokratskom monarhu koji je od Irana napravio feudalni posed zapadnih korporacija. Da bi ga zadržali na tronu, CIA je pomogla osnovati i obučiti Savak, tajnu policiju toliko brutalnu da je postala sinonim za torturu. Narednih 26 godina, vlade Sjedinjenih Država i Velike Britanije činile su sve što je u njihovoj moći da Irancima uskrate čak i privid demokracije. Duga povijest autoritarizma donijela je revoluciju koja je 1979. godine srušila šaha… Yanis Varoufakis za Peščanik.

22.03. (09:00)

IDF upozorava: Iranski projektili u dometu drže London i Pariz

Izraelska vojska (IDF) objavila je kartu dometa iranskih balističkih projektila, tvrdeći da je Teheran uspješno razvio rakete dosega 4000 kilometara. Prema podacima prikupljenim tijekom operacija 2025. godine, IDF ističe da iranske letjelice sada mogu dosegnuti ključne europske metropole poput Londona, Berlina i Pariza. Iako je iranski režim ranije poricao ove namjere, Izrael upozorava da se regionalna prijetnja transformirala u globalnu opasnost koja obuhvaća desetke zemalja diljem Europe, Azije i Afrike, naglašavajući dosadašnje napade na 12 država u regiji. tportal

21.03. (08:00)

Vujčić: Bliskoistočna kriza podiže inflaciju u Hrvatskoj

Guverner HNB-a na odlasku Boris Vujčić upozorio je da će eskalacija sukoba na Bliskom istoku i naftna kriza usporiti hrvatsko gospodarstvo te potaknuti rast cijena. Prema novim projekcijama, inflacija u Hrvatskoj mogla bi iznositi 4,6 posto, uz usporavanje rasta BDP-a na 2,6 posto. Slični scenariji predviđeni su i za eurozonu, gdje neizvjesnost oko isporuke energenata diktira tempo oporavka. Vujčić ističe da su daljnje prognoze podložne brzim promjenama, dok će eventualne Vladine mjere pomoći građanima morati biti privremene i precizno ciljane. tportal

20.03. (21:00)

BBC izvukao što je sve Trump u par dana govorio o ratu… proturječne izjave zbunjuju saveznike

Ross Atkins s BBC-a ističe niz kontradiktornih izjava Donald Trump o ratu s Iranom i Hormuškom tjesnacu. Trump je čas tražio pomoć saveznika, čas tvrdio da mu ne trebaju, dok istodobno govori da je rat i završen i tek započeo. Iran opisuje kao “uništen”, ali i dalje je prijetnja. Također negira saznanja o napadima, dok prijeti novima. BBC zaključuje da takva nepredvidivost otežava odnose sa saveznicima. Index, BBC

19.03. (14:00)

Trump pokušava smiriti situaciju nakon iranskog napada na važno LNG postrojenje u Kataru

  • Cijene nafte eksplodirale – Iran napao plinski kompleks; S. Arabija gubi strpljenje, prijete vojnom intervencijom (tportal)
  • Iran jučer pokrenuo osvetničke udare. Katar bijesan, protjeruje iranske izaslanike (Index)
  • Utjecaj rata na okoliš: Prema procjeni Inicijative za obračunavanje emisija stakleničkih plinova u ratu, rat u Ukrajini uzrokovao je više od 300 milijuna tona dodatnih emisija, što je usporedivo s godišnjom proizvodnjom Francuske (Index)
  • Lančana eskalacija od Teherana do Tel Aviva, Britanci nakon Trumpovog poziva: ‘Nema nacije koja će se usuditi ići u Hormuški tjesnac‘ (Jutarnji)
  • Trump zbog odbijenice saveznika kaže da bi SAD trebala preispitati članstvo u NATO-u (Jutarnji)
  • Trump: Nisam znao za izraelski napad na plinska polja. Izrael: Znao je (Index)
  • Amerika u tjedan dana potrošila 11 milijardi dolara na rat. Sad traži više od 200 (Index)
  • Tko je Joe Kent? Ženu upoznao u Iraku, izgubio u Siriji, a sad se otvoreno suprostavio Trumpu zbog Irana (N1)