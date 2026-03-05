Kad želiš biti u trendu, ali imaš tanji novčanik

Apple je premašio prognoze Wall Streeta i objavio da je dosegnuo najveću kvartalnu zaradu u području usluga, kao i rekordnu prodaju iPhonea. Nove brojke pokazuju kontinuirani interes u iPhone 14 čak i uz sve bližu jesen i, neizbježno, još jedan novi iPhone. Sekcije kojima se Apple ne može pohvaliti nastavljaju biti Mac i iPad. IDC i Caralys izvještavaju da je globalna isporuka računala u prvom kvartalu 2023. pala za oko 30 posto, dok je Apple u usporedbi s ostalim proizvođačima pretrpio najjači udar. Za razlog ovog pada navodi se smanjenje interesa za računala nakon jenjavanja pandemije. Ipak, Appleov je šef potvrdio da, za razliku od drugih većih tehnoloških kompanija, Apple ne planira velike rezove. ‘Znam da je to prva stvar kojima kompanije pribjegavaju, no masovni otkazi nisu nešto o čemu u ovom trenu raspravljamo’ rekao je Tim Cook. Tportal