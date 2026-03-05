Apple lansirao iPhone 17e - budžetni iPhone s kompromisima - Monitor.hr
Danas (17:00)

Kad želiš biti u trendu, ali imaš tanji novčanik

Apple lansirao iPhone 17e – budžetni iPhone s kompromisima

Apple je predstavio iPhone 17e, povoljniju verziju iPhonea 17 s početnom cijenom od 700 eura za 256 GB. Mobitel koristi A19 čip, 48 MP glavnu kameru i podršku za MagSafe, ali ima 60 Hz zaslon bez Dynamic Islanda, slabiju svjetlinu, prednju kameru od 12 MP te ograničeno bežično punjenje. Autonomija doseže 26 sati videa. Namijenjen je kupcima koji žele novi iPhone po nižoj cijeni ili na rate, dok napredne značajke poput 120 Hz zaslona i telefoto kamera ostaju rezervirane za skuplje modele. Bug


Slične vijesti

24.01. (00:00)

Iz muzeja aplikacija

Tip koji je napravio iBeer na tome je zaradio nekoliko milijuna dolara

Aplikacija iBeer, lansirana 2008. u ranim danima iPhonea i App Storea, postala je globalni hit s više od 90 milijuna preuzimanja. Simulirala je ispijanje piva naginjanjem telefona, uz pjenu i zvukove, i savršeno pogodila trenutak tehnološke fascinacije. Iza nje stoji Steve Sheraton, mađioničar i komičar, koji je zaradio nekoliko milijuna dolara i nastavio raditi specijalizirane aplikacije i druge tehničke projekte. Danas živi mirno u Španjolskoj, daleko od reflektora. Index

11.12.2025. (21:00)

Apple savija, a tržište raste

Uskoro stiže prvi Apple-ov preklopni mobitel: očekuje se veliki skok tržišta

Appleov prvi sklopivi mobitel, iPhone Fold, očekuje se 2026. godine i predviđa se da će potaknuti rast segmenta sklopivih uređaja za 30%. IDC procjenjuje da bi Fold mogao zauzeti više od 22% globalnog tržišta, a zbog cijene od oko 2.400 dolara sam bi činili 34% vrijednosti tržišta. Segment će dodatno potaknuti modeli poput Samsung Galaxy Z TriFolda i Huaweijevih sklopivih mobitela, a do 2029. sklopivi uređaji mogli bi dosegnuti više od 10% ukupne vrijednosti tržišta mobitela. Fold donosi 7,58-inčni savitljivi zaslon i veću bateriju od iPhone 17 Pro Maxa. Bug

10.09.2025. (01:00)

Stižu tanji telefoni, pametniji satovi i slušalice koje vas doslovno slušaju

Apple predstavio iPhone 17 i novu generaciju uređaja

Apple je na događaju Awe Dropping predstavio iPhone 17 sa 6,3″ zaslonom od 120 Hz, A19 čipom i Fusion kamerama (48 MP + 12 MP), dok iPhone Air donosi ultratanki dizajn (5,6 mm), A19 Pro čip i eSim. iPhone 17 Pro dobiva najveći redizajn s unibody aluminijem, trostrukom Fusion kamerom i većom baterijom. Uz njih stižu i AirPods Pro 3 s boljim ANC-om, prevođenjem i senzorom otkucaja srca, Apple Watch 11 s mjerenjem tlaka, pristupačniji SE3 s Always on zaslonom te Ultra 3 s jačom baterijom i satelitskom povezivošću. Novi uređaji izlaze 19. rujna. tportal, Bug

16.05.2025. (17:31)

iPhone 19 Pro izgledat će kao da je napravljen od jednog komada stakla

26.01.2024. (18:00)

Dost dobro se drže

Mobitelima iPhone 15 najmanje pada vrijednost ubrzo nakon kupnje, u top 15 i Galaxy S23

Ako ste se u posljednjih nekoliko mjeseci istrošlili na novi iPhone ili Galaxy uređaj, postoje dobre vijesti. Najnoviji statistički podaci tima za preprodaju u SellCellu otkrili su koliko je uređajima pala vrijednost otkad su lansirani u prodaju, a prema njihovim podacima, najnoviji Appleovi i Samsung uređaji imaju prilično dobre rezultate. Appleovi uređaji su poznati po tome što svoju vrijednost drže daleko bolje od Androida, ali novi podaci pokazuju da i Samsung stoji prilično dobro. Iz SellCella navode da se Samsung Galaxy S23 nalazi u top 15 telefona koji zadržavaju najbolju vrijednost za 2023., a uz to, vrijednost mu pada manje nego kod drugih Androida. N1

05.12.2023. (21:00)

Misterij riješen, sada možemo mirno spavati

Fotka koja je zbunila internet: Žena pred dva ogledala u tri poze

@iphonedo #greenscreen tessa coates mystery photo solved. #wheatpraylove #tessacoates #iphoneglitch ♬ original sound – Faruk 🚀 ᴵᴾᴴᴼᴺᴱᴰᴼ

Posljednjih dana društvenim mrežama viralno se proširila fotografija jedne Britanke, glumice i komičarke Tesse Coates, koja je objavila na prvi pogled sasvim uobičajen prizor. Na fotografiji ona stoji između dvaju ogledala i isprobava vjenčanicu, no malo podrobnije proučavanje otkriva iznenađenje – niti jedno od ogledala ne prikazuje je u točno onoj pozi u kojoj ona pred njima stoji. Na internetu su iznijeli nekoliko teorija kako je nastala fotografija, uglavnom vezanih uz iPhone i načine na koji sam obrađuej fotografije. No, istina je nešto jednostavnija – fotka je snimljena panoramskim načinom. Dakle, fotograf (možda nehotice) snimao panoramu, iPhone je tijekom dužeg vremena snimio nekoliko kadrova, a mladenka je tijekom tog procesa imala dovoljno vremena promijeniti položaj ruku. Bug

15.09.2023. (10:45)

Francuska zabranila prodaju iPhonea 12 zbog radijacije

26.05.2023. (16:00)

Značajka koja se neće zlorabiti

iPhone će moći replicirati vaš glas nakon samo 15 minuta treninga

S nadolazećim alatom nazvanim Personal Voice, korisnici će moći čitati tekstualne upute za snimanje zvuka i omogućiti tehnologiji da nauči njihov glas. Povezana značajka pod nazivom Live Speech zatim će koristiti “sintetizirani glas” za čitanje teksta koji je korisnik upisao naglas tijekom telefonskih poziva, FaceTime razgovora i osobnih razgovora. Ljudi će također moći spremiti često korištene fraze za korištenje tijekom razgovora uživo. Značajka je jedna od nekoliko čiji je cilj učiniti Appleove uređaje inkluzivnijima za osobe s kognitivnim poteškoćama, oštećenjima vida, sluha i pokretljivosti. U Appleu navode da bi ljudi koji s vremenom gube glas, primjerice oni koji pate od ALS-a (amiotrofična lateralna skleroza) imali najviše koristi. Geek

06.05.2023. (20:00)

Nema se para, Miki

Appleu prodaja računala ne ide nikako dok iPhone i Appleove usluge bilježe velike uspjehe

Apple je premašio prognoze Wall Streeta i objavio da je dosegnuo najveću kvartalnu zaradu u području usluga, kao i rekordnu prodaju iPhonea. Nove brojke pokazuju kontinuirani interes u iPhone 14 čak i uz sve bližu jesen i, neizbježno, još jedan novi iPhone. Sekcije kojima se Apple ne može pohvaliti nastavljaju biti Mac i iPad. IDC i Caralys izvještavaju da je globalna isporuka računala u prvom kvartalu 2023. pala za oko 30 posto, dok je Apple u usporedbi s ostalim proizvođačima pretrpio najjači udar. Za razlog ovog pada navodi se smanjenje interesa za računala nakon jenjavanja pandemije. Ipak, Appleov je šef potvrdio da, za razliku od drugih većih tehnoloških kompanija, Apple ne planira velike rezove. ‘Znam da je to prva stvar kojima kompanije pribjegavaju, no masovni otkazi nisu nešto o čemu u ovom trenu raspravljamo’ rekao je Tim Cook. Tportal