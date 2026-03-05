Kad želiš biti u trendu, ali imaš tanji novčanik
Apple lansirao iPhone 17e – budžetni iPhone s kompromisima
Apple je predstavio iPhone 17e, povoljniju verziju iPhonea 17 s početnom cijenom od 700 eura za 256 GB. Mobitel koristi A19 čip, 48 MP glavnu kameru i podršku za MagSafe, ali ima 60 Hz zaslon bez Dynamic Islanda, slabiju svjetlinu, prednju kameru od 12 MP te ograničeno bežično punjenje. Autonomija doseže 26 sati videa. Namijenjen je kupcima koji žele novi iPhone po nižoj cijeni ili na rate, dok napredne značajke poput 120 Hz zaslona i telefoto kamera ostaju rezervirane za skuplje modele. Bug