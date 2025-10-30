Zemlja milijun slonova i jedan veliki čip
ASEAN između Washingtona i Pekinga: Vientiane postaje nova digitalna prijestolnica svijeta
U glavnom gradu Laosa, Vientianeu, održava se sastanak ASEAN-a na kojem se raspravlja o sigurnosti u indo-pacifičkoj regiji, umjetnoj inteligenciji i opskrbnim lancima poluvodiča. Dok SAD i Kina vode globalni “rat za čipove”, jugoistočna Azija pokušava ostati neutralna, gradeći suradnju s obje strane. ASEAN se pozicionira kao most između dva tehnološka bloka kroz digitalne inicijative, zajedničke AI standarde i ulaganja u poluvodičku industriju, potvrđujući svoj status trećeg globalnog pola u doba tehnološke geopolitike. Višeslav Raos za tportal