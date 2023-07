Dok hladno vrijeme i zimske oluje muče dijelove Sjedinjenih Američkih Država, vlasnici mačaka mogu računati na to da će se njihovi ljubimci sklupčati na najtoplijim mjestima do kojih mogu doći. One koje nemaju topli dom, snalaze se kako znaju i umiju. Fotografija pet mačaka sklupčanih na samozagrijavajućoj satelitskoj anteni, objavljena na Twitteru posljednjeg dana prošle godine, ubrzo je postala viralna i dosad je prikupila oko 200.000 lajkova i podijeljena je više od 26.000 puta. Bug

Starlink works great until the cats find out that the dish gives off a little heat on cold days. pic.twitter.com/uyH3Kbqrie

— Aaron Taylor (@Tippen22) December 31, 2021