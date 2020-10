Magistralni slijepi put

Zašto se pljusak informacija, kojim je u kratkom periodu naplavljeno kompletno medijsko polje, naziva “curenjem”? Zbog čega se to poplavno “curenje” i dalje smatra nekakvom anomalijom, podrivanjem sustava, pa povjerenstvo tobože treba istražiti kako do njega dolazi, ako je svima jasno da “curenje informacija”, podignuto na razinu šikljanja, predstavlja temeljni dio posla “institucija sustava”, policije i tužilaštva, i to već dugi niz godina? Što još treba da se shvati kako sistem sve vrijeme funkcionira kroz formu lažne sabotaže sistema? – pita se Viktor Ivančić koji se sažalijeva nad sudbinom Dragana Kovačevića.