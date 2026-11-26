Konačno – među nama – borbeno i radno sposobnom MMA mamlazu od dvadeset pet godina bilo je već i krajnje vrijeme za “odvojenost od obitelji”. Pitate li mene, to bi tek bila pozitivna posljedica.
Nova vlast, stare krive Drine
Basara: Stizanje primedaba
Hiljaditi put: studentski program je legitiman koliko svaki drugi – drugo je pitanje kuda taj program vodi – Studentska lista je s takvim programom dobila izbore, dobila mandat, dobiće vladu, vlada će sprovoditi politiku. Nadajmo se da vlada, za razliku od Rujevića, neće negodovati ako joj neko stavi poneku primedbu. Vučić baš nije voleo primedbe, zar ne. Bilo bi dušekorisno da se nova vlast što više razlikuje od prethodne.
Ima još umirujućih, a opet uznemirujućih vesti. Niko od onih koji, bilo s domaćeg bilo sa zapadnog terena, postavljaju citirane zahteve i primjedbe ne očekuje da ti zahtevi budu uzeti u razmatranje, kamoli usvojeni. Pa zašto ih onda neprestano postavljaju (uglavnom sa zapada, na domaćem terenu su utihnuli). Zato što se diplomatska veština dobrim delom sastoji od postavljanja zahteva i primedbi za koje se zna da neće biti ispunjeni. Svetislav Basara