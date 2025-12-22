Surfanje na akcijama - novi blagdanski sport

Prema podacima Nezavisnih hrvatskih sindikata, tradicionalna blagdanska košarica ove je godine skuplja za oko 15–16 posto u odnosu na lani. Bogata košarica stoji 626,74 eura, srednja 253,03 eura, a skromna 140,53 eura. Zbog rasta cijena hrane, dio građana neće si moći priuštiti tradicionalna jela poput bakalara, janjetine ili odojka te ih zamjenjuju jeftinijim namirnicama. NHS upozorava da visoki troškovi hrane dovode do prikrivenog siromaštva. Index, tportal