Trumpov rat s Iranom već košta više od milijarde dolara, uključujući stotine milijuna dolara izgubljenih zbog uništenih zrakoplova tijekom vikenda… neke procjene govore da bi troškovi mogli narasti i do sto milijardi (Forbes)
Otvoreno: Situacija s cijenom plina ostaje neizvjesna, predlaže se smanjenje trošarina na gorivo, no dugotrajni sukob na Bliskom istoku mogao bi dovesti do inflacije (HRT, Index)
Zelenski prijeti Orbanu zbog blokiranja EU zajma: “Dat ćemo adresu te osobe našim dečkima pa neka razgovaraju na svom jeziku” (HRT)
TechRadar Pro: Tek 13 % globalnog prometa e‑pošte nastaje kao rezultat ljudskog pisanja, dok je 87 % poruka automatizirano (Poslovni)
NordVPN uvodi zaštitu od prevarantskih poziva na Androidu (Bug)
Izrael žestoko udara po Bejrutu i Teheranu, Iran obećaje ‘katastrofu’ u slučaju kopnene invazije (tportal), Trump: Iran je izgubio sve što se moglo izgubiti, nema potrebe za kopnenom invazijom (Index)
Zrakoplov sa 157 hrvatskih državljana evakuiranih iz Dubaija sletio u Zagreb (N1)
Puhovski: Političari u šizofrenoj poziciji dok pokušavaju održati odnose s Trumpom (HRT)
Tiha smrt nekad elitnog ZG kvarta: Trgovci otišli, vlaga proždire fasade, tu je i sablasna ‘Rupa‘… između šume i centra, naselje Ksaver muku muči s praznim lokalima, parkingom i ćudljivim dizalom (Jutarnji)
Novu generaciju GoPro kamera pogonit će 3-nanometarski GP3 čip – za dulju autonomiju, višu kvalitetu slike i ‘kino performanse’ (Bug)
Novi ajatolah Irana na TV-u: Prolijte krv Trumpa i Izraelaca (Index)
Nema poskupljenja! Vlada donijela važnu odluku o cijenama energenata, niži PDV na plin i ogrjev produljen do 20217. (N1)
Francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i španjolski premijer Pedro Sánchez odbijaju podržati rat koji je pokrenuo Donald Trump, a spor prijeti prerasti i u ozbiljan politički i trgovinski sukob, piše Politico. (tportal)
Meta na meti regulatora zbog pametnih naočala: Vanjski suradnici outsorceani iz Kenije pregledavali snimke (tportal)
Formula 1 se vraća na nacionalnu telviziju, točnije RTL:, Novi bolidi, dolazak Audija i Cadillaca te kalendar s 24 utrke obećavaju spektakl, prva utrka VN Australije 6. ožujka. Zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku, održavanje utrka u Bahreinu, Saudijskoj Arabiji i Kataru pod velikim je upitnikom (Autonet)
CNN: CIA radi na naoružavanju kurdskih oporbenih snaga u Iranu kako bi oni potaknuli ustanak protiv iranskog režima (Jutarnji)
Jurčić: Ako se zamjerite Izraelu, zamjerili ste se SAD-u, tamo spada i politika hrvatske Vlade, nedostatak plina i nafte prisilit će Europu na obnovu dijaloga s Moskvom (N1)
Liječenje debljine: U KBC-u Rijeka prvi put u Hrvatskoj izvedeno smanjivanje želuca bez rezova (Nacional)
Zamućeno nebo i loša kvaliteta zraka: Saharski pijesak stiže u Europu (tportal)
Krenulo rušenje Vjesnika, radnici počeli s čišćenjem oko zapadnog aneksa, njega će ukloniti prvog (Jutarnji), što će biti s otpadom nakon rušenja? Procjenjuje se da će nastati osam tisuća tona otpada, iz Grada Zagreba kažu da to Jakuševac može zbrinuti, no taj se posao mora ugovoriti (HRT)
Britanski brod pogođen u Hormuškom tjesnacu. SAD potopio iranski ratni brod (Index)
Suđenje Srđanu Mlađanu, koji bi iduće godine mogao biti pušten iz zatvora: hladnokrvno ubio troje ljudi, oženio se u zatvoru… Novo suđenje pokrenuto je zbog optužnice potvrđene krajem prošle godine, u kojoj ga se tereti za poticanje na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobode i neovlašten pristup računalnim sustavima. Mogao bi biti osuđen na novu zatvorsku kaznu. (Index, Nacional)
Milanović: Započeo je postupak povlačenja vojnika iz Iraka i Libanona (N1)
Končar ugovorio posao vrijedan više od 26 milijuna eura s austrijskom kompanijom Netz Niederösterreich GmbH (NÖ Netz) vezan uz isporuku energetskih transformatora (Poslovni)
Američki i izraelski napadi na Iran ulaze u peti dan, dok Teheran nastavlja udare protiv saveznika Washingtona i američkih baza diljem Zaljeva, američki admiral: Potapamo cijelu iransku ratnu mornaricu. Nećemo stati (Index)
Turudić za Dabru može tražiti i 30 dana zatvora i time otežati situaciju Plenkoviću, a iz HSLS-a kažu: ‘Čekamo DORH!’ (Nacional)
Gradonačelnik Nove Gradiške iz pritvora podnio ostavku, idu na nove izbore (N1)
Eksplicitne scene opet dominiraju serijama – i u Hrvatskoj ih svi gledaju: popularne serije poput ‘Heated Rivalry’ i nove sezone ‘Bridgertona’ pokazuju da publika diljem svijeta reagira na strast na ekranu (tportal)
Je li Hollywood pun dvojnika? Društvenim mrežama ponovno hara jedan od najbizarnijih internetskih trendova – teorije zavjere o klonovima i dvojnicima slavnih osoba (Index), trend ovaj put krenuo nakon pojave Jima Carreyja na dodjeli nagrada César, razlog njegov izgled – djelovao je natečeno i izobličenog lica
Macron najavio širenje nuklearnog arsenala i ponudio stratešku obrambenu suradnju nizu europskih zemalja. Riječ je o novom “nuklearnom kišobranu” u okviru NATO-a i Europske unije, ali neovisnom o SAD-u. Tri zemlje već prihvatile (Index)
Ćorić: U slučaju trajnijeg sukoba na Bliskom istoku doći će do rasta inflacije, a više cijene u turizmu donose i lošije rezultate (Lider)
Španjolska vlada reagirala je na Trumpove prijetnje, poručivši Washingtonu da se mora ‘pridržavati međunarodnog prava i trgovinskih sporazuma s Europskom unijom‘, na što je on rekao kako će prekinuti svu trgovinu s njima (Jutarnji)
Plenković o hrvatskim vojnicima na Bliskom istoku: Ostaju gdje jesu dok se ne steknu uvjeti za povratak (N1)
Orkanski visovi, recenzija na Ravno do dna: Skoro 200 godina trebalo je čekati na najgoru ekranizaciju – valjda je 37. po redu ekranizacija slavnog romana Emily Brontë eklatantan primjerak odabira potpuno pogrešnih ljudi za materijal koji je nudio izuzetno mnogo
Tonči Tadić: Najveća žrtva rata na Bliskom istoku u ovom trenutku bit će Ukrajina jer će ostati bez protuzračne obrane koju je trebala dobiti iz SAD-a – kupnjom, a ne donacijom, dakako – jer će to oružje biti preusmjereno za zaštitu Izraela (tportal)
Inflacija u veljači skočila na 3,8 posto: Hrvatska i dalje među vodećima po rastu cijena u EU (Poslovni)
Ajatolah Ali Hamenei, vrhovni vođa Irana, ubijen je nakon što su izraelske obavještajne službe navodno hakirale prometne kamere u Teheranu da bi potvrdile njegovu lokaciju (tportal)
Nove Cijene goriva: litra benzina skuplja 2 centa (1,46), dizel za 3 (1,48) (N1)
Dodjela Oscara 15. ožujka, nominirani filmovi prikazuju se u kinima tijekom tradicionalne Oscar revije (Journal)
Trump priznao probleme sa streljivom. Iran: Uništili smo američku bazu u Bahreinu (Index), Otvoreno: Režim 47 godina radi za ovaj dan. Ako Iran ima nuklearno oružje, sad ga treba koristiti (HRT, tportal)
Nova velika akcija USKOK-a i policije: Na meti su im direktori HEP-a na području Zagreba, Primorsko-goranske, Istarske i Virovitičko-podravske županije (Jutarnji)
Deutsche Telekom i Starlink najavili suradnju za područje Europe – integrirat će Starlinkovu tehnologiju V2 za mobilne usluge u područjima s otežanim pristupom signalu, poput zaštićenih regija i planinskih predjela (Bug)
Cijene letova lete u nebo: Milijunaši masovno bježe iz Dubaija, a obični turisti ostaju zarobljeni (tportal)
U Osijeku se gradi novi bolnički kompleks u koji će se uložiti više od 850 milijuna eura (Večernji)
Ubijenog ajatolaha mogao bi naslijediti klerik. “Većina Iranaca je jedva čula za njega”- tvrdolinijaški klerik Alireza Arafi sada je jedan od tri člana privremenog vijeća zaduženog za popunjavanje vakuuma vlasti nakon Hameneijeve smrti… za odabir treba proći nominaciju odbora Skupštine stručnjaka (Index)
Svi bruje o velikoj crvenoj mrlji na Trumpovom vratu, oglasio se njegov osobni liječnik, kaže da je to rezultat korištenja kreme za “preventivnu njegu kože” (Jutarnji)
Petranović: Stadion Poljud je nakon pola stoljeća odslužio svoje i postao efektivno nefunkcionalan, a po svemu sudeći ubrzo će biti i nesiguran. Samo se čeka netko sa zrncem društvene i političke odgovornosti da to jasno izgovori (tportal)
Kina ispisuje povijest: Otvoren najduži tunel na autoputu dug 22,13 km (N1)
Prema nalazima znanstvenika, samo jedna navika, a to je spavanje, mogla bi smanjiti rizik od prijevremene smrti za gotovo četvrtinu – preporučuje se sedam sati sna svake noći u približno isto vrijeme (Net)