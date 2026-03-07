Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Teheran se ispričao susjednim državama zbog svojih “postupaka” u očitom nastojanju da ublaži gnjev u regiji zbog napada na civilne ciljeve, iranska strategija izazivanja maksimalnog kaosa utjecala je na povećanje cijena energije, naštetila je globalnim poslovnim i logističkim vezama te poljuljala povjerenje u stabilnost regije (Jutarnji)
  • Nacionalno isključenje interneta i digitalni mrak nisu novost u Iranu. Islamski teokratski režim rutinski prekida internetsku vezu kad god u zemlji izbiju masovni protuvladini prosvjedi, no brojni Iranci koriste tzv. “bijele SIM kartice”, postoji ih više od 50.000 (DW)
  • Severe Weather Europe: u drugoj polovici ožujka i proljeće očekuje nas uglavnom toplije i stabilnije vrijeme s jačim visokim tlakom i atlantskim utjecajem, dok hladni val ide prema Sjevernoj Americi (Index)
  • Iz Dinama dali navijačima da sami predlažu dizajn četvrtog dresa za iduću sezonu – možete ih pogledati ovdje (Index)
  • SNL: Parodija Trumpovog izvještaja o ratu u Iranu, dobra ideja za odvlačenje pozornosti od Epsteinovih dokumenata (CNN)

Danas (09:00)

  • Trump: S Iranom neće biti dogovora osim “bezuvjetne predaje”, kaže da želi sudjelovati u izboru novog ajatolaha (Index),
  • Povjesničar koji je predvidio Trumpovu pobjedu i napad na Iran: Ovaj rat će izgubiti (tportal)
  • Analiza: Kaos na Bliskom istoku je Putinov najveći saveznik (N1)
  • Hrvatski sabor donio Zakon o proglašenju Parka prirode „Zagorske gore“ – obuhvaća gorske masive Ivanščice, Ravne Gore, Maceljske gore, Strahinjščice i Bednjanski kraj (Varaždinska županija, eVaraždin)
  • Nema više paketa na kioscima: Tisak gasi uslugu (tportal)
Jučer (22:00)

  • Rakete pogodile aerodrom u Izraelu. Trump: Neki u SAD-u će umrijeti zbog iranske osvete (Index)
  • Snimka iz Bijele kuće… Vjerske vođe drže ruke na Trumpu i mole za njega (Index)
  • Iz Gradske plinare Zagreb – Opskrbe su poručili kako jamče stabilnost opskrbe i cijena po dosadašnjim uvjetima sve do jeseni (tportal)
  • Index istrage: Ministar Butković tvrdio da mu brat ne radi s javnim novcem. Radi, i to na milijunskom projektu
  • Ministarstvo zaustavilo projekt mega farme pilića, ukrajinski investitor nastavlja realizaciju? Potvrda o usklađenosti zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom proglašena nevaljalom, Premium Chicken Company ne može se žaliti, ali može podnijeti tužbu (Agroklub)
  • Carina prodaje 4600 litara domaće rakije. Cijena 1 euro po litri (Danica)
  • Oliver Stone ima novi film – dokumentarac ‘Lula’ o brazilskom predsjedniku (Ravno do dna)
Jučer (16:00)

  • Trumpov rat s Iranom već košta više od milijarde dolara, uključujući stotine milijuna dolara izgubljenih zbog uništenih zrakoplova tijekom vikenda… neke procjene govore da bi troškovi mogli narasti i do sto milijardi (Forbes)
  • Otvoreno: Situacija s cijenom plina ostaje neizvjesna, predlaže se smanjenje trošarina na gorivo, no dugotrajni sukob na Bliskom istoku mogao bi dovesti do inflacije (HRT, Index)
  • Zelenski prijeti Orbanu zbog blokiranja EU zajma: “Dat ćemo adresu te osobe našim dečkima pa neka razgovaraju na svom jeziku” (HRT)
  • TechRadar Pro: Tek 13 % globalnog prometa e‑pošte nastaje kao rezultat ljudskog pisanja, dok je 87 % poruka automatizirano (Poslovni)
  • NordVPN uvodi zaštitu od prevarantskih poziva na Androidu (Bug)
  • Zgradonačelnik objavio popis svih upravitelja zgrada u Hrvatskoj
Jučer (10:00)

  • Izrael žestoko udara po Bejrutu i Teheranu, Iran obećaje ‘katastrofu’ u slučaju kopnene invazije (tportal), Trump: Iran je izgubio sve što se moglo izgubiti, nema potrebe za kopnenom invazijom (Index)
  • Zrakoplov sa 157 hrvatskih državljana evakuiranih iz Dubaija sletio u Zagreb (N1)
  • Puhovski: Političari u šizofrenoj poziciji dok pokušavaju održati odnose s Trumpom (HRT)
  • Tiha smrt nekad elitnog ZG kvarta: Trgovci otišli, vlaga proždire fasade, tu je i sablasna ‘Rupa‘… između šume i centra, naselje Ksaver muku muči s praznim lokalima, parkingom i ćudljivim dizalom (Jutarnji)
  • Novu generaciju GoPro kamera pogonit će 3-nanometarski GP3 čip – za dulju autonomiju, višu kvalitetu slike i ‘kino performanse’ (Bug)
Prekjučer (22:00)

  • Novi ajatolah Irana na TV-u: Prolijte krv Trumpa i Izraelaca (Index)
  • Nema poskupljenja! Vlada donijela važnu odluku o cijenama energenata, niži PDV na plin i ogrjev produljen do 20217. (N1)
  • Francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i španjolski premijer Pedro Sánchez odbijaju podržati rat koji je pokrenuo Donald Trump, a spor prijeti prerasti i u ozbiljan politički i trgovinski sukob, piše Politico. (tportal)
  • Meta na meti regulatora zbog pametnih naočala: Vanjski suradnici outsorceani iz Kenije pregledavali snimke (tportal)
  • Formula 1 se vraća na nacionalnu telviziju, točnije RTL:, Novi bolidi, dolazak Audija i Cadillaca te kalendar s 24 utrke obećavaju spektakl, prva utrka VN Australije 6. ožujka. Zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku, održavanje utrka u Bahreinu, Saudijskoj Arabiji i Kataru pod velikim je upitnikom (Autonet)
Prekjučer (16:00)

  • CNN: CIA radi na naoružavanju kurdskih oporbenih snaga u Iranu kako bi oni potaknuli ustanak protiv iranskog režima (Jutarnji)
  • Jurčić: Ako se zamjerite Izraelu, zamjerili ste se SAD-u, tamo spada i politika hrvatske Vlade, nedostatak plina i nafte prisilit će Europu na obnovu dijaloga s Moskvom (N1)
  • Liječenje debljine: U KBC-u Rijeka prvi put u Hrvatskoj izvedeno smanjivanje želuca bez rezova (Nacional)
  • Zamućeno nebo i loša kvaliteta zraka: Saharski pijesak stiže u Europu (tportal)
  • Krenulo rušenje Vjesnika, radnici počeli s čišćenjem oko zapadnog aneksa, njega će ukloniti prvog (Jutarnji), što će biti s otpadom nakon rušenja? Procjenjuje se da će nastati osam tisuća tona otpada, iz Grada Zagreba kažu da to Jakuševac može zbrinuti, no taj se posao mora ugovoriti (HRT)
Prekjučer (10:00)

  • Stigla dosad najopasnija prijetnja Irana: ‘Gađat ćemo nuklearno postrojenje!‘ (Jutarnji)
  • Klauški: Trumpu ne treba pobjeda, njemu treba rat. Ponaša se kao Putin (N1)
  • Rat na Bliskom istoku mogao bi rezultirati s više rezervacija za europske destinacije za ljetovanje, to bi mogla biti prilika i nama (Poslovni)
  • Dubai zatvoren, letovi suspendirani. Europa evakuira građane s Bliskog istoka (Index), Vlada šalje avion po građane koji su zaglavili u Emiratima (Nacional)
  • Preminuo Georg Koch (54), bivši golman Dinama (Index)
Srijeda (22:00)

  • Britanski brod pogođen u Hormuškom tjesnacu. SAD potopio iranski ratni brod (Index)
  • Suđenje Srđanu Mlađanu, koji bi iduće godine mogao biti pušten iz zatvora: hladnokrvno ubio troje ljudi, oženio se u zatvoru… Novo suđenje pokrenuto je zbog optužnice potvrđene krajem prošle godine, u kojoj ga se tereti za poticanje na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobode i neovlašten pristup računalnim sustavima. Mogao bi biti osuđen na novu zatvorsku kaznu. (Index, Nacional)
  • Milanović: Započeo je postupak povlačenja vojnika iz Iraka i Libanona (N1)
  • Končar ugovorio posao vrijedan više od 26 milijuna eura s austrijskom kompanijom Netz Niederösterreich GmbH (NÖ Netz) vezan uz isporuku energetskih transformatora (Poslovni)
Srijeda (16:00)

  • Američki i izraelski napadi na Iran ulaze u peti dan, dok Teheran nastavlja udare protiv saveznika Washingtona i američkih baza diljem Zaljeva, američki admiral: Potapamo cijelu iransku ratnu mornaricu. Nećemo stati (Index)
  • Turudić za Dabru može tražiti i 30 dana zatvora i time otežati situaciju Plenkoviću, a iz HSLS-a kažu: ‘Čekamo DORH!’ (Nacional)
  • Gradonačelnik Nove Gradiške iz pritvora podnio ostavku, idu na nove izbore (N1)
  • Eksplicitne scene opet dominiraju serijama – i u Hrvatskoj ih svi gledaju: popularne serije poput ‘Heated Rivalry’ i nove sezone ‘Bridgertona’ pokazuju da publika diljem svijeta reagira na strast na ekranu (tportal)
  • Je li Hollywood pun dvojnika? Društvenim mrežama ponovno hara jedan od najbizarnijih internetskih trendova – teorije zavjere o klonovima i dvojnicima slavnih osoba (Index), trend ovaj put krenuo nakon pojave Jima Carreyja na dodjeli nagrada César, razlog njegov izgled – djelovao je natečeno i izobličenog lica
Srijeda (10:00)

  • Macron najavio širenje nuklearnog arsenala i ponudio stratešku obrambenu suradnju nizu europskih zemalja. Riječ je o novom “nuklearnom kišobranu” u okviru NATO-a i Europske unije, ali neovisnom o SAD-u. Tri zemlje već prihvatile (Index)
  • Ćorić: U slučaju trajnijeg sukoba na Bliskom istoku doći će do rasta inflacije, a više cijene u turizmu donose i lošije rezultate (Lider)
  • Španjolska vlada reagirala je na Trumpove prijetnje, poručivši Washingtonu da se mora ‘pridržavati međunarodnog prava i trgovinskih sporazuma s Europskom unijom‘, na što je on rekao kako će prekinuti svu trgovinu s njima (Jutarnji)
  • Plenković o hrvatskim vojnicima na Bliskom istoku: Ostaju gdje jesu dok se ne steknu uvjeti za povratak (N1)
  • Orkanski visovi, recenzija na Ravno do dna: Skoro 200 godina trebalo je čekati na najgoru ekranizaciju – valjda je 37. po redu ekranizacija slavnog romana Emily Brontë eklatantan primjerak odabira potpuno pogrešnih ljudi za materijal koji je nudio izuzetno mnogo