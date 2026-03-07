Mnogi ruski projekti u Iranu poput gradnje plinskog čvorišta i elektrana možda neće preživjeti rat, ali Kremlj bi mogao iskoristiti poslijeratnu izolaciju i razaranje kako bi Teheran učinio ovisnijim o Rusiji (Express)
Zurovec postao dio Plenkovićeve većine, iako je uvjeravao da neće. Kaže da je on “čovjek za projekte i realizaciju” i da se “s Možemom ne može surađivati”. Glavni je prioritet željeznička pruga za Svetu Nedelju (Index, Jutarnji)
Šire se suludi videozapisi Bijele kuće: ‘Žele rat prikazati kao kul stvar’ (tportal)
10 knjiga koju preporučuju uspješni ljudi (New Trader)
Njemačka carina kontrolira vozače koji toče jeftinije gorivo u susjednim zemljama (tportal)
Teheran se ispričao susjednim državama zbog svojih “postupaka” u očitom nastojanju da ublaži gnjev u regiji zbog napada na civilne ciljeve, iranska strategija izazivanja maksimalnog kaosa utjecala je na povećanje cijena energije, naštetila je globalnim poslovnim i logističkim vezama te poljuljala povjerenje u stabilnost regije (Jutarnji)
Nacionalno isključenje interneta i digitalni mrak nisu novost u Iranu. Islamski teokratski režim rutinski prekida internetsku vezu kad god u zemlji izbiju masovni protuvladini prosvjedi, no brojni Iranci koriste tzv. “bijele SIM kartice”, postoji ih više od 50.000 (DW)
Severe Weather Europe: u drugoj polovici ožujka i proljeće očekuje nas uglavnom toplije i stabilnije vrijeme s jačim visokim tlakom i atlantskim utjecajem, dok hladni val ide prema Sjevernoj Americi (Index)
Iz Dinama dali navijačima da sami predlažu dizajn četvrtog dresa za iduću sezonu – možete ih pogledati ovdje (Index)
SNL: Parodija Trumpovog izvještaja o ratu u Iranu, dobra ideja za odvlačenje pozornosti od Epsteinovih dokumenata (CNN)
Rakete pogodile aerodrom u Izraelu. Trump: Neki u SAD-u će umrijeti zbog iranske osvete (Index)
Snimka iz Bijele kuće… Vjerske vođe drže ruke na Trumpu i mole za njega (Index)
Iz Gradske plinare Zagreb – Opskrbe su poručili kako jamče stabilnost opskrbe i cijena po dosadašnjim uvjetima sve do jeseni (tportal)
Index istrage: Ministar Butković tvrdio da mu brat ne radi s javnim novcem. Radi, i to na milijunskom projektu
Ministarstvo zaustavilo projekt mega farme pilića, ukrajinski investitor nastavlja realizaciju? Potvrda o usklađenosti zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom proglašena nevaljalom, Premium Chicken Company ne može se žaliti, ali može podnijeti tužbu (Agroklub)
Carina prodaje 4600 litara domaće rakije. Cijena 1 euro po litri (Danica)
Oliver Stone ima novi film – dokumentarac ‘Lula’ o brazilskom predsjedniku (Ravno do dna)
Trumpov rat s Iranom već košta više od milijarde dolara, uključujući stotine milijuna dolara izgubljenih zbog uništenih zrakoplova tijekom vikenda… neke procjene govore da bi troškovi mogli narasti i do sto milijardi (Forbes)
Otvoreno: Situacija s cijenom plina ostaje neizvjesna, predlaže se smanjenje trošarina na gorivo, no dugotrajni sukob na Bliskom istoku mogao bi dovesti do inflacije (HRT, Index)
Zelenski prijeti Orbanu zbog blokiranja EU zajma: “Dat ćemo adresu te osobe našim dečkima pa neka razgovaraju na svom jeziku” (HRT)
TechRadar Pro: Tek 13 % globalnog prometa e‑pošte nastaje kao rezultat ljudskog pisanja, dok je 87 % poruka automatizirano (Poslovni)
NordVPN uvodi zaštitu od prevarantskih poziva na Androidu (Bug)
Izrael žestoko udara po Bejrutu i Teheranu, Iran obećaje ‘katastrofu’ u slučaju kopnene invazije (tportal), Trump: Iran je izgubio sve što se moglo izgubiti, nema potrebe za kopnenom invazijom (Index)
Zrakoplov sa 157 hrvatskih državljana evakuiranih iz Dubaija sletio u Zagreb (N1)
Puhovski: Političari u šizofrenoj poziciji dok pokušavaju održati odnose s Trumpom (HRT)
Tiha smrt nekad elitnog ZG kvarta: Trgovci otišli, vlaga proždire fasade, tu je i sablasna ‘Rupa‘… između šume i centra, naselje Ksaver muku muči s praznim lokalima, parkingom i ćudljivim dizalom (Jutarnji)
Novu generaciju GoPro kamera pogonit će 3-nanometarski GP3 čip – za dulju autonomiju, višu kvalitetu slike i ‘kino performanse’ (Bug)
Novi ajatolah Irana na TV-u: Prolijte krv Trumpa i Izraelaca (Index)
Nema poskupljenja! Vlada donijela važnu odluku o cijenama energenata, niži PDV na plin i ogrjev produljen do 20217. (N1)
Francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i španjolski premijer Pedro Sánchez odbijaju podržati rat koji je pokrenuo Donald Trump, a spor prijeti prerasti i u ozbiljan politički i trgovinski sukob, piše Politico. (tportal)
Meta na meti regulatora zbog pametnih naočala: Vanjski suradnici outsorceani iz Kenije pregledavali snimke (tportal)
Formula 1 se vraća na nacionalnu telviziju, točnije RTL:, Novi bolidi, dolazak Audija i Cadillaca te kalendar s 24 utrke obećavaju spektakl, prva utrka VN Australije 6. ožujka. Zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku, održavanje utrka u Bahreinu, Saudijskoj Arabiji i Kataru pod velikim je upitnikom (Autonet)
CNN: CIA radi na naoružavanju kurdskih oporbenih snaga u Iranu kako bi oni potaknuli ustanak protiv iranskog režima (Jutarnji)
Jurčić: Ako se zamjerite Izraelu, zamjerili ste se SAD-u, tamo spada i politika hrvatske Vlade, nedostatak plina i nafte prisilit će Europu na obnovu dijaloga s Moskvom (N1)
Liječenje debljine: U KBC-u Rijeka prvi put u Hrvatskoj izvedeno smanjivanje želuca bez rezova (Nacional)
Zamućeno nebo i loša kvaliteta zraka: Saharski pijesak stiže u Europu (tportal)
Krenulo rušenje Vjesnika, radnici počeli s čišćenjem oko zapadnog aneksa, njega će ukloniti prvog (Jutarnji), što će biti s otpadom nakon rušenja? Procjenjuje se da će nastati osam tisuća tona otpada, iz Grada Zagreba kažu da to Jakuševac može zbrinuti, no taj se posao mora ugovoriti (HRT)
Britanski brod pogođen u Hormuškom tjesnacu. SAD potopio iranski ratni brod (Index)
Suđenje Srđanu Mlađanu, koji bi iduće godine mogao biti pušten iz zatvora: hladnokrvno ubio troje ljudi, oženio se u zatvoru… Novo suđenje pokrenuto je zbog optužnice potvrđene krajem prošle godine, u kojoj ga se tereti za poticanje na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobode i neovlašten pristup računalnim sustavima. Mogao bi biti osuđen na novu zatvorsku kaznu. (Index, Nacional)
Milanović: Započeo je postupak povlačenja vojnika iz Iraka i Libanona (N1)
Končar ugovorio posao vrijedan više od 26 milijuna eura s austrijskom kompanijom Netz Niederösterreich GmbH (NÖ Netz) vezan uz isporuku energetskih transformatora (Poslovni)
Američki i izraelski napadi na Iran ulaze u peti dan, dok Teheran nastavlja udare protiv saveznika Washingtona i američkih baza diljem Zaljeva, američki admiral: Potapamo cijelu iransku ratnu mornaricu. Nećemo stati (Index)
Turudić za Dabru može tražiti i 30 dana zatvora i time otežati situaciju Plenkoviću, a iz HSLS-a kažu: ‘Čekamo DORH!’ (Nacional)
Gradonačelnik Nove Gradiške iz pritvora podnio ostavku, idu na nove izbore (N1)
Eksplicitne scene opet dominiraju serijama – i u Hrvatskoj ih svi gledaju: popularne serije poput ‘Heated Rivalry’ i nove sezone ‘Bridgertona’ pokazuju da publika diljem svijeta reagira na strast na ekranu (tportal)
Je li Hollywood pun dvojnika? Društvenim mrežama ponovno hara jedan od najbizarnijih internetskih trendova – teorije zavjere o klonovima i dvojnicima slavnih osoba (Index), trend ovaj put krenuo nakon pojave Jima Carreyja na dodjeli nagrada César, razlog njegov izgled – djelovao je natečeno i izobličenog lica