Trump se predomislio: “Ne želim da se Kurdi uključe“, kaže i da nije zainteresiran za pregovore s Iranom, kojim odjekuju bombe i požari, ciljevi Izraelaca su naftne rafinerije… gori toranj u Kuvajtu (BBC, Jutarnji)
Kineski šef diplomacije: Ponovno ujedinjenje Kine i Tajvana je povijesni proces koji se ne može zaustaviti (tportal)
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova povodom Dana žena: Ovim tempom napretka na punu ravnopravnost čekat ćemo još najmanje 130 godina (Nacional)
Yann Tiersen i Alice Boyd u Tvornici kulture: Zvijezda večeri općenito je dugo hvatao zalet s ritmom, no kad ga je zalaufao, bio je DJ iz snova sa svim onim virtuznim finesama (Ravno do dna)
Na FER-u održan Forum za istraživanje svemira (HRT)
The Cavern: Kultni klub iz kojeg su Beatlesi poharali svijet, a danas u njemu velikani sviraju tajne koncerte (tportal)
Sve više sumnji u uspješnost Trumpovog rata s Iranom: Procurilo klasificirano izvješće (tportal)
Nacional: izvor blizak vrhu HDZ-a tvrdi da nema sumnje da je Dabro pjesmu objavio s namjerom da isprovocira Plenkovića, iza tog čina stoji političko podzemlje s ciljem rušenja premijera… ovisno o tome što će reći DORH bit će poznata Dabrina sudbina, ne isključuje se i zatvorska kazna od mjesec dana zbog veličanja Pavelića
Mirovine se povećavaju za 2,68 posto, prosječna sveukupna mirovina nakon tog usklađivanja iznosit će oko 724 eura (povećanje je u tom slučaju 14,8 eura) (Danica)
Znanstvene novosti tjedna: Od prvog ‘piši-briši’ tvrdog DNK diska, do pametnih gaća koje prate koliko – prdimo, satelitske jetre, dronovi od bambusa i moćni magnetski mikroroboti… (Bug)
Kladili se na smrt ajatolaha pa im kladionica odbila isplatiti 54 milijuna dolara (Index)
Mnogi ruski projekti u Iranu poput gradnje plinskog čvorišta i elektrana možda neće preživjeti rat, ali Kremlj bi mogao iskoristiti poslijeratnu izolaciju i razaranje kako bi Teheran učinio ovisnijim o Rusiji (Express)
Zurovec postao dio Plenkovićeve većine, iako je uvjeravao da neće. Kaže da je on “čovjek za projekte i realizaciju” i da se “s Možemom ne može surađivati”. Glavni je prioritet željeznička pruga za Svetu Nedelju (Index, Jutarnji)
Šire se suludi videozapisi Bijele kuće: ‘Žele rat prikazati kao kul stvar’ (tportal)
10 knjiga koju preporučuju uspješni ljudi (New Trader)
Njemačka carina kontrolira vozače koji toče jeftinije gorivo u susjednim zemljama (tportal)
Teheran se ispričao susjednim državama zbog svojih “postupaka” u očitom nastojanju da ublaži gnjev u regiji zbog napada na civilne ciljeve, iranska strategija izazivanja maksimalnog kaosa utjecala je na povećanje cijena energije, naštetila je globalnim poslovnim i logističkim vezama te poljuljala povjerenje u stabilnost regije (Jutarnji)
Nacionalno isključenje interneta i digitalni mrak nisu novost u Iranu. Islamski teokratski režim rutinski prekida internetsku vezu kad god u zemlji izbiju masovni protuvladini prosvjedi, no brojni Iranci koriste tzv. “bijele SIM kartice”, postoji ih više od 50.000 (DW)
Severe Weather Europe: u drugoj polovici ožujka i proljeće očekuje nas uglavnom toplije i stabilnije vrijeme s jačim visokim tlakom i atlantskim utjecajem, dok hladni val ide prema Sjevernoj Americi (Index)
Iz Dinama dali navijačima da sami predlažu dizajn četvrtog dresa za iduću sezonu – možete ih pogledati ovdje (Index)
SNL: Parodija Trumpovog izvještaja o ratu u Iranu, dobra ideja za odvlačenje pozornosti od Epsteinovih dokumenata (CNN)
Rakete pogodile aerodrom u Izraelu. Trump: Neki u SAD-u će umrijeti zbog iranske osvete (Index)
Snimka iz Bijele kuće… Vjerske vođe drže ruke na Trumpu i mole za njega (Index)
Iz Gradske plinare Zagreb – Opskrbe su poručili kako jamče stabilnost opskrbe i cijena po dosadašnjim uvjetima sve do jeseni (tportal)
Index istrage: Ministar Butković tvrdio da mu brat ne radi s javnim novcem. Radi, i to na milijunskom projektu
Ministarstvo zaustavilo projekt mega farme pilića, ukrajinski investitor nastavlja realizaciju? Potvrda o usklađenosti zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom proglašena nevaljalom, Premium Chicken Company ne može se žaliti, ali može podnijeti tužbu (Agroklub)
Carina prodaje 4600 litara domaće rakije. Cijena 1 euro po litri (Danica)
Oliver Stone ima novi film – dokumentarac ‘Lula’ o brazilskom predsjedniku (Ravno do dna)
Trumpov rat s Iranom već košta više od milijarde dolara, uključujući stotine milijuna dolara izgubljenih zbog uništenih zrakoplova tijekom vikenda… neke procjene govore da bi troškovi mogli narasti i do sto milijardi (Forbes)
Otvoreno: Situacija s cijenom plina ostaje neizvjesna, predlaže se smanjenje trošarina na gorivo, no dugotrajni sukob na Bliskom istoku mogao bi dovesti do inflacije (HRT, Index)
Zelenski prijeti Orbanu zbog blokiranja EU zajma: “Dat ćemo adresu te osobe našim dečkima pa neka razgovaraju na svom jeziku” (HRT)
TechRadar Pro: Tek 13 % globalnog prometa e‑pošte nastaje kao rezultat ljudskog pisanja, dok je 87 % poruka automatizirano (Poslovni)
NordVPN uvodi zaštitu od prevarantskih poziva na Androidu (Bug)
Izrael žestoko udara po Bejrutu i Teheranu, Iran obećaje ‘katastrofu’ u slučaju kopnene invazije (tportal), Trump: Iran je izgubio sve što se moglo izgubiti, nema potrebe za kopnenom invazijom (Index)
Zrakoplov sa 157 hrvatskih državljana evakuiranih iz Dubaija sletio u Zagreb (N1)
Puhovski: Političari u šizofrenoj poziciji dok pokušavaju održati odnose s Trumpom (HRT)
Tiha smrt nekad elitnog ZG kvarta: Trgovci otišli, vlaga proždire fasade, tu je i sablasna ‘Rupa‘… između šume i centra, naselje Ksaver muku muči s praznim lokalima, parkingom i ćudljivim dizalom (Jutarnji)
Novu generaciju GoPro kamera pogonit će 3-nanometarski GP3 čip – za dulju autonomiju, višu kvalitetu slike i ‘kino performanse’ (Bug)
Novi ajatolah Irana na TV-u: Prolijte krv Trumpa i Izraelaca (Index)
Nema poskupljenja! Vlada donijela važnu odluku o cijenama energenata, niži PDV na plin i ogrjev produljen do 20217. (N1)
Francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i španjolski premijer Pedro Sánchez odbijaju podržati rat koji je pokrenuo Donald Trump, a spor prijeti prerasti i u ozbiljan politički i trgovinski sukob, piše Politico. (tportal)
Meta na meti regulatora zbog pametnih naočala: Vanjski suradnici outsorceani iz Kenije pregledavali snimke (tportal)
Formula 1 se vraća na nacionalnu telviziju, točnije RTL:, Novi bolidi, dolazak Audija i Cadillaca te kalendar s 24 utrke obećavaju spektakl, prva utrka VN Australije 6. ožujka. Zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku, održavanje utrka u Bahreinu, Saudijskoj Arabiji i Kataru pod velikim je upitnikom (Autonet)
CNN: CIA radi na naoružavanju kurdskih oporbenih snaga u Iranu kako bi oni potaknuli ustanak protiv iranskog režima (Jutarnji)
Jurčić: Ako se zamjerite Izraelu, zamjerili ste se SAD-u, tamo spada i politika hrvatske Vlade, nedostatak plina i nafte prisilit će Europu na obnovu dijaloga s Moskvom (N1)
Liječenje debljine: U KBC-u Rijeka prvi put u Hrvatskoj izvedeno smanjivanje želuca bez rezova (Nacional)
Zamućeno nebo i loša kvaliteta zraka: Saharski pijesak stiže u Europu (tportal)
Krenulo rušenje Vjesnika, radnici počeli s čišćenjem oko zapadnog aneksa, njega će ukloniti prvog (Jutarnji), što će biti s otpadom nakon rušenja? Procjenjuje se da će nastati osam tisuća tona otpada, iz Grada Zagreba kažu da to Jakuševac može zbrinuti, no taj se posao mora ugovoriti (HRT)