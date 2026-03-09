Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Izraelski zračni napadi na oko 30 iranskih skladišta goriva tijekom vikenda izazvali su nezadovoljstvo u Washingtonu i otvorili prvi ozbiljniji spor između Sjedinjenih Država i Izraela (tportal)
  • Poskupjeli benzin i dizel, Vlada ograničila cijene goriva: benzin će biti skuplji za četiri centa, a dizel za sedam centi (Index)
  • Umrla je Mila Moralić, novinarka i urednica na N1 televiziji (Index, N1)
  • Iskra, kupac 3. maja, kreće na sve ili ništa: Hoćemo li konačno dobiti zdravog velikog brodograditelja? (tportal)
  • Zagrebački je Vjesnik ovog vikenda ostao bez prozora, radnici poskidali sve staklene stijene i prozore sa zgrade (Jutarnji)

Slične vijesti

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Iran znakovitom porukom pokrenuo prvi raketni napad na Izrael pod novim ajatolahom: Skočile cijene nafte (tportal), težak napad na Bahrein, deseci ozlijeđenih, SAD evakuira ambasadu (Jutarnji)
  • Ukrajina je spremna podijeliti svoja stečena iskustva u uništavanju iranskih kamikaza-dronova s državama Bliskog istoka. No za tu pomoć Kijev postavlja političke uvjete – da drugi zamole Ruse za jednomjesečni prekid vatre (DW)
  • Počinje vojni rok – prvi ročnici ulaze u tri vojarne (N1)
  • PMS regata na Visu – jedina isključivo ženska jedriličarska utrka u Hrvatskoj (HRT)
  • Halo inspektore: Peticija protiv telekom harača. Skupljeno 30.000 potpisa (Nacional)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Devet dana nakon početka rata iranski politički sustav i dalje funkcionira, a vlast u Teheranu i dalje kontrolira državu barem u osnovnim okvirima. Unatoč pogibiji vrhovnog vođe Alija Hamneija na početku sukoba, zasad nema masovnih prosvjeda protiv vlasti (tportal)
  • Večeras održan deseti, jubilarni Noćni marš povodom Međunarodnog dana žena, koji organizira feministički kolektiv fAKTIV. Ove godine marš se održava pod sloganom ‘Žene – kičma otpora‘ (Jutarnji), nije prošlo bez incidenata, uhićen muškarac (HRT)
  • Još nije službeno imenovan novi vrhovni vođa. Iza kulisa, međutim, Mojtaba Khamenei – 56-godišnji sin ubijenog vrhovnog vođe – pojavio se kao glavni kandidat za nasljednika svog oca (Nacional)
  • Budućnost čitanja je – slušanje? Uzlet audioknjiga u Hrvatskoj (HRT)
  • U “Arsenovoj kući” slavila se glazbena ostavština njegova sina – Matije (HRT)
  • HNL: Dinamo pobjedom nad Hajdukom 1:3 došao na dest bodova prednosti, Osijek dobio Istru 0:1, Vukovar – Rijeka 0:2, remizirali Slaven i Gorica 2:2, kao i Lokomotiva – Varaždin 1:1
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Trump se predomislio: “Ne želim da se Kurdi uključe“, kaže i da nije zainteresiran za pregovore s Iranom, kojim odjekuju bombe i požari, ciljevi Izraelaca su naftne rafinerije… gori toranj u Kuvajtu (BBC, Jutarnji)
  • Kineski šef diplomacije: Ponovno ujedinjenje Kine i Tajvana je povijesni proces koji se ne može zaustaviti (tportal)
  • Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova povodom Dana žena: Ovim tempom napretka na punu ravnopravnost čekat ćemo još najmanje 130 godina (Nacional)
  • Yann Tiersen i Alice Boyd u Tvornici kulture: Zvijezda večeri općenito je dugo hvatao zalet s ritmom, no kad ga je zalaufao, bio je DJ iz snova sa svim onim virtuznim finesama (Ravno do dna)
  • Na FER-u održan Forum za istraživanje svemira (HRT)
  • The Cavern: Kultni klub iz kojeg su Beatlesi poharali svijet, a danas u njemu velikani sviraju tajne koncerte (tportal)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Sve više sumnji u uspješnost Trumpovog rata s Iranom: Procurilo klasificirano izvješće (tportal)
  • Nacional: izvor blizak vrhu HDZ-a tvrdi da nema sumnje da je Dabro pjesmu objavio s namjerom da isprovocira Plenkovića, iza tog čina stoji političko podzemlje s ciljem rušenja premijera… ovisno o tome što će reći DORH bit će poznata Dabrina sudbina, ne isključuje se i zatvorska kazna od mjesec dana zbog veličanja Pavelića
  • Mirovine se povećavaju za 2,68 posto, prosječna sveukupna mirovina nakon tog usklađivanja iznosit će oko 724 eura (povećanje je u tom slučaju 14,8 eura) (Danica)
  • Znanstvene novosti tjedna: Od prvog ‘piši-briši’ tvrdog DNK diska, do pametnih gaća koje prate koliko – prdimo, satelitske jetre, dronovi od bambusa i moćni magnetski mikroroboti… (Bug)
  • Kladili se na smrt ajatolaha pa im kladionica odbila isplatiti 54 milijuna dolara (Index)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Mnogi ruski projekti u Iranu poput gradnje plinskog čvorišta i elektrana možda neće preživjeti rat, ali Kremlj bi mogao iskoristiti poslijeratnu izolaciju i razaranje kako bi Teheran učinio ovisnijim o Rusiji (Express)
  • Zurovec postao dio Plenkovićeve većine, iako je uvjeravao da neće. Kaže da je on “čovjek za projekte i realizaciju” i da se “s Možemom ne može surađivati”. Glavni je prioritet željeznička pruga za Svetu Nedelju (Index, Jutarnji)
  • Šire se suludi videozapisi Bijele kuće: ‘Žele rat prikazati kao kul stvar’ (tportal)
  • 10 knjiga koju preporučuju uspješni ljudi (New Trader)
  • Njemačka carina kontrolira vozače koji toče jeftinije gorivo u susjednim zemljama (tportal)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Teheran se ispričao susjednim državama zbog svojih “postupaka” u očitom nastojanju da ublaži gnjev u regiji zbog napada na civilne ciljeve, iranska strategija izazivanja maksimalnog kaosa utjecala je na povećanje cijena energije, naštetila je globalnim poslovnim i logističkim vezama te poljuljala povjerenje u stabilnost regije (Jutarnji)
  • Nacionalno isključenje interneta i digitalni mrak nisu novost u Iranu. Islamski teokratski režim rutinski prekida internetsku vezu kad god u zemlji izbiju masovni protuvladini prosvjedi, no brojni Iranci koriste tzv. “bijele SIM kartice”, postoji ih više od 50.000 (DW)
  • Severe Weather Europe: u drugoj polovici ožujka i proljeće očekuje nas uglavnom toplije i stabilnije vrijeme s jačim visokim tlakom i atlantskim utjecajem, dok hladni val ide prema Sjevernoj Americi (Index)
  • Iz Dinama dali navijačima da sami predlažu dizajn četvrtog dresa za iduću sezonu – možete ih pogledati ovdje (Index)
  • SNL: Parodija Trumpovog izvještaja o ratu u Iranu, dobra ideja za odvlačenje pozornosti od Epsteinovih dokumenata (CNN)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Trump: S Iranom neće biti dogovora osim “bezuvjetne predaje”, kaže da želi sudjelovati u izboru novog ajatolaha (Index),
  • Povjesničar koji je predvidio Trumpovu pobjedu i napad na Iran: Ovaj rat će izgubiti (tportal)
  • Analiza: Kaos na Bliskom istoku je Putinov najveći saveznik (N1)
  • Hrvatski sabor donio Zakon o proglašenju Parka prirode „Zagorske gore“ – obuhvaća gorske masive Ivanščice, Ravne Gore, Maceljske gore, Strahinjščice i Bednjanski kraj (Varaždinska županija, eVaraždin)
  • Nema više paketa na kioscima: Tisak gasi uslugu (tportal)
Petak (22:00)

Brze i kratke

  • Rakete pogodile aerodrom u Izraelu. Trump: Neki u SAD-u će umrijeti zbog iranske osvete (Index)
  • Snimka iz Bijele kuće… Vjerske vođe drže ruke na Trumpu i mole za njega (Index)
  • Iz Gradske plinare Zagreb – Opskrbe su poručili kako jamče stabilnost opskrbe i cijena po dosadašnjim uvjetima sve do jeseni (tportal)
  • Index istrage: Ministar Butković tvrdio da mu brat ne radi s javnim novcem. Radi, i to na milijunskom projektu
  • Ministarstvo zaustavilo projekt mega farme pilića, ukrajinski investitor nastavlja realizaciju? Potvrda o usklađenosti zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom proglašena nevaljalom, Premium Chicken Company ne može se žaliti, ali može podnijeti tužbu (Agroklub)
  • Carina prodaje 4600 litara domaće rakije. Cijena 1 euro po litri (Danica)
  • Oliver Stone ima novi film – dokumentarac ‘Lula’ o brazilskom predsjedniku (Ravno do dna)
Petak (16:00)

Brze i kratke

  • Trumpov rat s Iranom već košta više od milijarde dolara, uključujući stotine milijuna dolara izgubljenih zbog uništenih zrakoplova tijekom vikenda… neke procjene govore da bi troškovi mogli narasti i do sto milijardi (Forbes)
  • Otvoreno: Situacija s cijenom plina ostaje neizvjesna, predlaže se smanjenje trošarina na gorivo, no dugotrajni sukob na Bliskom istoku mogao bi dovesti do inflacije (HRT, Index)
  • Zelenski prijeti Orbanu zbog blokiranja EU zajma: “Dat ćemo adresu te osobe našim dečkima pa neka razgovaraju na svom jeziku” (HRT)
  • TechRadar Pro: Tek 13 % globalnog prometa e‑pošte nastaje kao rezultat ljudskog pisanja, dok je 87 % poruka automatizirano (Poslovni)
  • NordVPN uvodi zaštitu od prevarantskih poziva na Androidu (Bug)
  • Zgradonačelnik objavio popis svih upravitelja zgrada u Hrvatskoj
Petak (10:00)

Brze i kratke

  • Izrael žestoko udara po Bejrutu i Teheranu, Iran obećaje ‘katastrofu’ u slučaju kopnene invazije (tportal), Trump: Iran je izgubio sve što se moglo izgubiti, nema potrebe za kopnenom invazijom (Index)
  • Zrakoplov sa 157 hrvatskih državljana evakuiranih iz Dubaija sletio u Zagreb (N1)
  • Puhovski: Političari u šizofrenoj poziciji dok pokušavaju održati odnose s Trumpom (HRT)
  • Tiha smrt nekad elitnog ZG kvarta: Trgovci otišli, vlaga proždire fasade, tu je i sablasna ‘Rupa‘… između šume i centra, naselje Ksaver muku muči s praznim lokalima, parkingom i ćudljivim dizalom (Jutarnji)
  • Novu generaciju GoPro kamera pogonit će 3-nanometarski GP3 čip – za dulju autonomiju, višu kvalitetu slike i ‘kino performanse’ (Bug)