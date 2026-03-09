Iransko Vijeće stručnjaka u nedjelju je i službeno imenovalo Modžtabu Hamneija novim vrhovnim vođom Irana, čime je na toj poziciji naslijedio svog pokojnog oca, broj poginulih u Libanonu dosegao 486, Putin rekao kako bi ruske tvrtke trebale iskoristiti trenutnu situaciju… (N1)
Plenković: Letove za Hrvate platili smo 856.000 eura. Zurovec? Izjava da je prešao u vladajuću većinu da bi dobio projekt je bio politički gaf (Index)
Ljubo Jurčić o rastu cijena goriva: Za hrvatske građane je prava sreća što su stigli topliji dani (N1)
Švicarska izglasala ustavnu zaštitu gotovine, time se pridružila državama poput Slovačke, Mađarske i Slovenije (Nacional)
In memoriam: Country Joe McDonald (1942. – 2026.) – Otišao je beskompromisni protestni pjevač s velikim mudima (Ravno do dna)
Iran znakovitom porukom pokrenuo prvi raketni napad na Izrael pod novim ajatolahom: Skočile cijene nafte (tportal), težak napad na Bahrein, deseci ozlijeđenih, SAD evakuira ambasadu (Jutarnji)
Ukrajina je spremna podijeliti svoja stečena iskustva u uništavanju iranskih kamikaza-dronova s državama Bliskog istoka. No za tu pomoć Kijev postavlja političke uvjete – da drugi zamole Ruse za jednomjesečni prekid vatre (DW)
Počinje vojni rok – prvi ročnici ulaze u tri vojarne (N1)
PMS regata na Visu – jedina isključivo ženska jedriličarska utrka u Hrvatskoj (HRT)
Halo inspektore: Peticija protiv telekom harača. Skupljeno 30.000 potpisa (Nacional)
Devet dana nakon početka rata iranski politički sustav i dalje funkcionira, a vlast u Teheranu i dalje kontrolira državu barem u osnovnim okvirima. Unatoč pogibiji vrhovnog vođe Alija Hamneija na početku sukoba, zasad nema masovnih prosvjeda protiv vlasti (tportal)
Večeras održan deseti, jubilarni Noćni marš povodom Međunarodnog dana žena, koji organizira feministički kolektiv fAKTIV. Ove godine marš se održava pod sloganom ‘Žene – kičma otpora‘ (Jutarnji), nije prošlo bez incidenata, uhićen muškarac (HRT)
Još nije službeno imenovan novi vrhovni vođa. Iza kulisa, međutim, Mojtaba Khamenei – 56-godišnji sin ubijenog vrhovnog vođe – pojavio se kao glavni kandidat za nasljednika svog oca (Nacional)
Budućnost čitanja je – slušanje? Uzlet audioknjiga u Hrvatskoj (HRT)
U “Arsenovoj kući” slavila se glazbena ostavština njegova sina – Matije (HRT)
HNL: Dinamo pobjedom nad Hajdukom 1:3 došao na dest bodova prednosti, Osijek dobio Istru 0:1, Vukovar – Rijeka 0:2, remizirali Slaven i Gorica 2:2, kao i Lokomotiva – Varaždin 1:1
Trump se predomislio: “Ne želim da se Kurdi uključe“, kaže i da nije zainteresiran za pregovore s Iranom, kojim odjekuju bombe i požari, ciljevi Izraelaca su naftne rafinerije… gori toranj u Kuvajtu (BBC, Jutarnji)
Kineski šef diplomacije: Ponovno ujedinjenje Kine i Tajvana je povijesni proces koji se ne može zaustaviti (tportal)
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova povodom Dana žena: Ovim tempom napretka na punu ravnopravnost čekat ćemo još najmanje 130 godina (Nacional)
Yann Tiersen i Alice Boyd u Tvornici kulture: Zvijezda večeri općenito je dugo hvatao zalet s ritmom, no kad ga je zalaufao, bio je DJ iz snova sa svim onim virtuznim finesama (Ravno do dna)
Na FER-u održan Forum za istraživanje svemira (HRT)
The Cavern: Kultni klub iz kojeg su Beatlesi poharali svijet, a danas u njemu velikani sviraju tajne koncerte (tportal)
Sve više sumnji u uspješnost Trumpovog rata s Iranom: Procurilo klasificirano izvješće (tportal)
Nacional: izvor blizak vrhu HDZ-a tvrdi da nema sumnje da je Dabro pjesmu objavio s namjerom da isprovocira Plenkovića, iza tog čina stoji političko podzemlje s ciljem rušenja premijera… ovisno o tome što će reći DORH bit će poznata Dabrina sudbina, ne isključuje se i zatvorska kazna od mjesec dana zbog veličanja Pavelića
Mirovine se povećavaju za 2,68 posto, prosječna sveukupna mirovina nakon tog usklađivanja iznosit će oko 724 eura (povećanje je u tom slučaju 14,8 eura) (Danica)
Znanstvene novosti tjedna: Od prvog ‘piši-briši’ tvrdog DNK diska, do pametnih gaća koje prate koliko – prdimo, satelitske jetre, dronovi od bambusa i moćni magnetski mikroroboti… (Bug)
Kladili se na smrt ajatolaha pa im kladionica odbila isplatiti 54 milijuna dolara (Index)
Mnogi ruski projekti u Iranu poput gradnje plinskog čvorišta i elektrana možda neće preživjeti rat, ali Kremlj bi mogao iskoristiti poslijeratnu izolaciju i razaranje kako bi Teheran učinio ovisnijim o Rusiji (Express)
Zurovec postao dio Plenkovićeve većine, iako je uvjeravao da neće. Kaže da je on “čovjek za projekte i realizaciju” i da se “s Možemom ne može surađivati”. Glavni je prioritet željeznička pruga za Svetu Nedelju (Index, Jutarnji)
Šire se suludi videozapisi Bijele kuće: ‘Žele rat prikazati kao kul stvar’ (tportal)
10 knjiga koju preporučuju uspješni ljudi (New Trader)
Njemačka carina kontrolira vozače koji toče jeftinije gorivo u susjednim zemljama (tportal)
Teheran se ispričao susjednim državama zbog svojih “postupaka” u očitom nastojanju da ublaži gnjev u regiji zbog napada na civilne ciljeve, iranska strategija izazivanja maksimalnog kaosa utjecala je na povećanje cijena energije, naštetila je globalnim poslovnim i logističkim vezama te poljuljala povjerenje u stabilnost regije (Jutarnji)
Nacionalno isključenje interneta i digitalni mrak nisu novost u Iranu. Islamski teokratski režim rutinski prekida internetsku vezu kad god u zemlji izbiju masovni protuvladini prosvjedi, no brojni Iranci koriste tzv. “bijele SIM kartice”, postoji ih više od 50.000 (DW)
Severe Weather Europe: u drugoj polovici ožujka i proljeće očekuje nas uglavnom toplije i stabilnije vrijeme s jačim visokim tlakom i atlantskim utjecajem, dok hladni val ide prema Sjevernoj Americi (Index)
Iz Dinama dali navijačima da sami predlažu dizajn četvrtog dresa za iduću sezonu – možete ih pogledati ovdje (Index)
SNL: Parodija Trumpovog izvještaja o ratu u Iranu, dobra ideja za odvlačenje pozornosti od Epsteinovih dokumenata (CNN)
Rakete pogodile aerodrom u Izraelu. Trump: Neki u SAD-u će umrijeti zbog iranske osvete (Index)
Snimka iz Bijele kuće… Vjerske vođe drže ruke na Trumpu i mole za njega (Index)
Iz Gradske plinare Zagreb – Opskrbe su poručili kako jamče stabilnost opskrbe i cijena po dosadašnjim uvjetima sve do jeseni (tportal)
Index istrage: Ministar Butković tvrdio da mu brat ne radi s javnim novcem. Radi, i to na milijunskom projektu
Ministarstvo zaustavilo projekt mega farme pilića, ukrajinski investitor nastavlja realizaciju? Potvrda o usklađenosti zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom proglašena nevaljalom, Premium Chicken Company ne može se žaliti, ali može podnijeti tužbu (Agroklub)
Carina prodaje 4600 litara domaće rakije. Cijena 1 euro po litri (Danica)
Oliver Stone ima novi film – dokumentarac ‘Lula’ o brazilskom predsjedniku (Ravno do dna)
Trumpov rat s Iranom već košta više od milijarde dolara, uključujući stotine milijuna dolara izgubljenih zbog uništenih zrakoplova tijekom vikenda… neke procjene govore da bi troškovi mogli narasti i do sto milijardi (Forbes)
Otvoreno: Situacija s cijenom plina ostaje neizvjesna, predlaže se smanjenje trošarina na gorivo, no dugotrajni sukob na Bliskom istoku mogao bi dovesti do inflacije (HRT, Index)
Zelenski prijeti Orbanu zbog blokiranja EU zajma: “Dat ćemo adresu te osobe našim dečkima pa neka razgovaraju na svom jeziku” (HRT)
TechRadar Pro: Tek 13 % globalnog prometa e‑pošte nastaje kao rezultat ljudskog pisanja, dok je 87 % poruka automatizirano (Poslovni)
NordVPN uvodi zaštitu od prevarantskih poziva na Androidu (Bug)