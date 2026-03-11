CNN: Trump se sprema proglasiti lažnu pobjedu u Iranu (Index)
Dogovoreno povijesno puštanje nafte iz svjetskih zaliha (Index), količina oko 400 milijuna litara odgovara otprilike četverodnevnoj globalnoj potrošnji nafte, toliko u normalnim okolnostima prođe kroz Hormuški tjesnac za oko 20 dana (tportal, BBC)
Stadion u Kranjčevićevoj napreduje, vidljivi obrisi budućih tribina, Dinamo i Lokomotiva mogli bi tamo zaigrati već krajem ove godine (Jutarnji)
Iran odustaje od Svjetskog prvenstva, FIFA bi morala pronaći zamjensku reprezentaciju iz Azijske nogometne konfederacije (tportal)
Gotovo pola milijuna umirovljenika platilo porez: Država zaradila 15,5 milijuna eura (tportal)
Iran napada brodove u Hromuškom tjesnacu, objavio i popis meta. Ugroženi uredi američkih tehnoloških divova u Izraelu, Dubaiju i Abu Dhabiju (Index, Index)
Rušenje Vjesnika: na 16. katu pronađen azbest, zbog čega su na tom katu zabranjeni radovi, očekuje se pomicanje rokova (tportal)
Trgovina Name u Radićevoj ulici u četvrtak 12. ožujka otvorit će vrata kupcima (N1)
Slaven Belupo je pobjedom na penale protiv Lokomotive zadnji izborio polufinale Hrvatskog nogometnog kupa, tamo će se susresti protiv Rijeke, Dinamo ide na Goricu (Index)
INA je svečano obilježila dovršetak Projekta nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka. U modernizaciju je uloženo gotovo 700 milijuna eura, što predstavlja najveću pojedinačnu investiciju u povijesti Ine (Nacional)
Iran napao Saudijsku Arabiju i Kuvajt, prijeti SAD-u i Izraelu razornom odmazdom… američki senator: vrijeme je da pokrenemo kopnenu invaziju (Index), Iranci miniraju Hormuški tjesnac (Jutarnji)
New York Times: Trump je podcijenio iranski odgovor. Sad traži izlaz (Index)
Prosječna neto plaća u Zagrebu u prosincu iznosila 1.693 eura, medijalna 1447 (Index)
Belgija ranjiva na krijumčarenje droge kroz gradsku luku, koja postaje jedna od glavnih ulaznih točaka u Europu za krijumčare kokaina, prenosi The Guardian. (Jutarnji)
Pokrenut SuperProstor, jedinstvena digitalna platforma koja na jednom mjestu inspirira i povezuje investitore s vodećim arhitektima, proizvođačima, izvođačima te drugim profesionalcima iz industrije (Vizkultura)
SAD potrošio streljiva od 5 milijardi dolara samo u prva dva dana rata (Jutarnji), Izrael: Ne tražimo beskonačan rat s Iranom, predsjednik Europskog vijeća: Jedini pobjednik rata SAD-a i Irana je – Rusija (Index)
IT tvrtka Orqa, koja iz Osijeka posluje u području razvoja i proizvodnje dronova, osigurala je investiciju od 12,7 milijuna eura za ubrzanje rasta i globalno širenje proizvodnje (Poslovni)
Kapetanu Bekavcu potvrđeno 30 godina zatvora u Turskoj, iako je pušten doma. Hoće li za njime raspisati tjeralicu? (Index)
Srbija svojim građanima: U Hrvatsku putujte samo u slučaju krajnje nužde (Index)
U Zagrebu održan prvi Space Tech Hackathon, pobijedio projekt za praćenje divljih svinja (Bug)
Iran Trumpu prijeti eliminacijom. SAD najavio najžešće napade dosad (Index), iranski otok Harg, mali komad kopna u sjevernom dijelu Perzijskog zaljeva, i dalje je izvan dosega američkih i izraelskih napada… da ga se Trump dočepa, stjerao bi Teheran u kut, ali bi i uzdrmao cijelo svjetsko tržište (tportal)
Potkraj veljače u Hrvatskoj je bilo oko 84.000 nezaposlenih, što je čak 13 posto ili 12.000 osoba manje (Danica)
Ukinuta presuda policajcu za ubojstvo Mihaele. Sud detaljno objavio zašto – prvostupanjski sud nije pravilno ocijenio sve izvedene dokaze, vještaci skloniji ubojičinoj tvrdnji da je iz pištolja opalio slučajno, što bi značilo da mu se treba suditi za ubojstvo iz nehaja (Index)
U podvožnjaku kod Vjesnika osvanuo mural posvećen vojnim jedinicima iz Domovinskog rata, sadrži i HOS-ovo znakovlje, Tomašević: Mural je ilegalan, ali zasad ostaje (N1)
U Galeriji Forum otvorena izložba “Antic-ontemporari” jednog od najcijenjenijih slovenskih slikara, osebujnog Marka Jakšea, s Večernjeg razgovarali s njim
Iransko Vijeće stručnjaka u nedjelju je i službeno imenovalo Modžtabu Hamneija novim vrhovnim vođom Irana, čime je na toj poziciji naslijedio svog pokojnog oca, broj poginulih u Libanonu dosegao 486, Putin rekao kako bi ruske tvrtke trebale iskoristiti trenutnu situaciju… (N1)
Plenković: Letove za Hrvate platili smo 856.000 eura. Zurovec? Izjava da je prešao u vladajuću većinu da bi dobio projekt je bio politički gaf (Index)
Ljubo Jurčić o rastu cijena goriva: Za hrvatske građane je prava sreća što su stigli topliji dani (N1)
Švicarska izglasala ustavnu zaštitu gotovine, time se pridružila državama poput Slovačke, Mađarske i Slovenije (Nacional)
In memoriam: Country Joe McDonald (1942. – 2026.) – Otišao je beskompromisni protestni pjevač s velikim mudima (Ravno do dna)
Iran znakovitom porukom pokrenuo prvi raketni napad na Izrael pod novim ajatolahom: Skočile cijene nafte (tportal), težak napad na Bahrein, deseci ozlijeđenih, SAD evakuira ambasadu (Jutarnji)
Ukrajina je spremna podijeliti svoja stečena iskustva u uništavanju iranskih kamikaza-dronova s državama Bliskog istoka. No za tu pomoć Kijev postavlja političke uvjete – da drugi zamole Ruse za jednomjesečni prekid vatre (DW)
Počinje vojni rok – prvi ročnici ulaze u tri vojarne (N1)
PMS regata na Visu – jedina isključivo ženska jedriličarska utrka u Hrvatskoj (HRT)
Halo inspektore: Peticija protiv telekom harača. Skupljeno 30.000 potpisa (Nacional)
Devet dana nakon početka rata iranski politički sustav i dalje funkcionira, a vlast u Teheranu i dalje kontrolira državu barem u osnovnim okvirima. Unatoč pogibiji vrhovnog vođe Alija Hamneija na početku sukoba, zasad nema masovnih prosvjeda protiv vlasti (tportal)
Večeras održan deseti, jubilarni Noćni marš povodom Međunarodnog dana žena, koji organizira feministički kolektiv fAKTIV. Ove godine marš se održava pod sloganom ‘Žene – kičma otpora‘ (Jutarnji), nije prošlo bez incidenata, uhićen muškarac (HRT)
Još nije službeno imenovan novi vrhovni vođa. Iza kulisa, međutim, Mojtaba Khamenei – 56-godišnji sin ubijenog vrhovnog vođe – pojavio se kao glavni kandidat za nasljednika svog oca (Nacional)
Budućnost čitanja je – slušanje? Uzlet audioknjiga u Hrvatskoj (HRT)
U “Arsenovoj kući” slavila se glazbena ostavština njegova sina – Matije (HRT)
HNL: Dinamo pobjedom nad Hajdukom 1:3 došao na dest bodova prednosti, Osijek dobio Istru 0:1, Vukovar – Rijeka 0:2, remizirali Slaven i Gorica 2:2, kao i Lokomotiva – Varaždin 1:1
Trump se predomislio: “Ne želim da se Kurdi uključe“, kaže i da nije zainteresiran za pregovore s Iranom, kojim odjekuju bombe i požari, ciljevi Izraelaca su naftne rafinerije… gori toranj u Kuvajtu (BBC, Jutarnji)
Kineski šef diplomacije: Ponovno ujedinjenje Kine i Tajvana je povijesni proces koji se ne može zaustaviti (tportal)
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova povodom Dana žena: Ovim tempom napretka na punu ravnopravnost čekat ćemo još najmanje 130 godina (Nacional)
Yann Tiersen i Alice Boyd u Tvornici kulture: Zvijezda večeri općenito je dugo hvatao zalet s ritmom, no kad ga je zalaufao, bio je DJ iz snova sa svim onim virtuznim finesama (Ravno do dna)
Na FER-u održan Forum za istraživanje svemira (HRT)
The Cavern: Kultni klub iz kojeg su Beatlesi poharali svijet, a danas u njemu velikani sviraju tajne koncerte (tportal)