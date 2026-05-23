Gospodarstvo Rusije više ne može bez Kine: Tek što je Trump otišao, u Peking je došao Putin. I ruski i kineski predsjednik su često spominjali “partnerstvo” tih zemalja, ali to više nije: Rusija tu moli, Kina daje – ako tako hoće (DW)
Veliki prosvjed u Srbiji protiv Vučića (Index), prema podacima polciije okupilo se više od 34 tisuće ljudi (tportal)
Stručnjakinja: Kampanja “Plenkovićeva inflacija” SDP-a i Možemo! dobra je iz dva razloga, pokrenuli i web stranicu skupo.hr gdje iznose podatke o ‘Plenkovićevoj inflaciji’, a na svojoj turneji po gradovima nose i “Knjigu Plenkovićeve inflacije” u koju će građani upisivati što ih muči (N1)
Hadž u sjeni rata: 1,5 milijuna hodočasnika stiže u Meku (DW)
Veliki fotoizvještaj: Pogledajte kako se u Kumrovcu slavio Titov rođendan (Jutarnji)
Mate Rimac je, prema “dobro upućenim izvorima Jutarnjeg “navodno još u siječnju ove godine vladi najavio da će se odreći europskog novca – 179 milijuna eura bespovratnih sredstava koje je trebao dobiti za projekt robotaksija (Index se pita čemu onda odgoda od tri mjeseca?)
Nacional: Kad je dobila poruku da će ‘biti krvi do koljena’, zbog straha za život ministrica Tramišak nabavila je pištolj
Veliki dijelovi Europe pripremaju se za visoke temperature ovog vikenda, jer stručnjaci upozoravaju da intenzivne vrućine u proljeće postaju “novo normalno”, klimatske promjene odgovorne za 68 posto od 24 400 procijenjenih smrtnih slučajeva uzrokovanih vrućinom (N1)
Maturanti tehničke škole u Zadru svojoj su razrednici Nini za zadnji dan škole kupili automobil (Zadarski, Jutarnji)
Igra se posljednje kolo sezoneHNL-a: Hajduk u golijadi pobijedio Vukovar 6:3 (Index), Osijek zaključio lošu sezonu pobjedom protiv Slavena 2:0 (Index), danas još igraju Varaždin i Istra, Rijeka i Gorica, Dinamo i Lokomotiva
Bjelorusija ovog tjedna sudjeluje u zabrinjavajućim vojnim vježbama pod ruskim vodstvom, koje uključuju scenarije nuklearnog ratovanja, Kyiv Independent piše o mogućem ulasku u rat protiv Ukrajine (Jutarnji)
Uhićene četiri osobe zbog brutalnog napada na stranog pomorca u Rijeci (Index)
Muškarci u Hrvatskoj za isti posao zarađuju 6,6 posto više od žena (Poslovni)
Trump u zadnji trenutak otkazao potpisivanje izvršne naredbe o AI-ju, pod pritiskom industrije (Bug)
“Zombi” sateliti kruže oko Zemlje – među njima i jedan lansiran 1964. (Mreža)
Od quadrille do baklji i pjene: Ovako maturanti slave kraj škole (Index)
EK: Rat na Bliskom istoku usporava rast BDP-a u Hrvatskoj i EU (HRT)
Nove carine mijenjaju navike: Više od polovice Hrvata namjerava odustati od online kupnje izvan EU (N1)
Ebola se u Kongu i Ugandi ubrzano širi zbog teških uvjeta na terenu. Virus se očito dugo širio neotkriven. Razlog je i to što globalna zdravstvena infrastruktura pati zbog drastičnog smanjenja doprinosa SAD-a (DW)
Katastrofalna situacija u Afganistanu, velika glad. Roditelji prodaju vlastitu djecu (Index)
Maturanti iz Ivanca postali hit zbog kostima za norijadu, plesali u dvorani obučeni kao balerine (Index)
Od glazbe do filma: Poznat program ovogodišnjeg Ljeta u MSU (tportal)
Veliki odaziv sinoć na prosvjed u Drnišu za ubijenog Luku: “Ne želimo da ikad više osuđeni ubojica šeta slobodno ijednim gradom” (Jutarnji)
Bujas iz Udruge Glas poduzetnika: Vlada traži da srežemo cijene, a sama ih povećava i generira inflaciju. Ovo su naši zahtjevi – manjivanje poreza na dohodak na 10 posto, rasteretiti gospodarstvo parafiskalnih nameta, smanjiti PDV primjerice na ugostiteljstvo i turističke agencije na 13 posto, sir i sve mesne prerađevine na pet posto (Nacional)
Zlatko Mateša podnio ostavku na dužnost čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora, na toj je poziciji bio od 2002. godine, poručio kako sredstva koja je Skijaški savez dobio od HOO-a nisu trošena nezakonito (Index)
Novi stadion u Kranjčevićevoj poprima konačan oblik, pogledajte snimke iz zraka (tportal)
Preminula je Julienne Bušić, američko-hrvatska spisateljica, esejistica i prevoditeljica, i supruga Zvonka Bušića, hrvatskog emigranta i jednog od otmičara aviona u SAD-u 1976., potvrđeno je Večernjem listu
Trump najavio da će prekršiti 47 godina star protokol, prodavanje oružja Tajvanu. Tajvan: Spremni smo (Index)
Više od pola milijuna četvornih metara u Blatu, desetljećima vezanih uz nedovršenu Sveučilišnu bolnicu, Grad Zagreb prepušta državi za projekt nove Nacionalne dječje bolnice. Zauzvrat neće dobiti novac, nego niz manjih nekretnina po gradu: oranice, livadu, pašnjak, dvorišta, skladište i poslovni prostor koji bi trebali poslužiti za vrtiće, škole, domove za starije, bazen i socijalnu ustanovu (Jutarnji)
Dnevnica vozača kamiona u Hrvatskoj 30 eura, u BiH 50, u Sloveniji 80 eura, u Austriji 90… (N1)
Crna Gora slavi 20 godina od proglašenja neovisnosti, iako je znatno napredovala na putu u EU, još uvijek postoje problemi koje treba savladati: razvoj gospodarstva, prevladavanje podjela i odlazak mladih (DW)
Suci pisali Habijanu, naveli niz konkretnih poteškoća koje usporavaju rad sudova (Nacional)
Oglasio se sud u Šibeniku: Kad je slučaj prije tri godine zaprimljen, bilo je 4 suca rješavatelja i ukupno 1213 neriješenih kaznenih predmeta kao i stotine drugih predmeta kojima je prijetila zastara (tportal)
Glavni tajnik HOO o istragama: ‘Tko je kriv, morat će otići, tko god to bio’ (RTL, tportal), čelnik Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka našli su se pod povećalom istražitelja, javlja Dnevnik Nove TV. (Jutarnji)
Hrvatska pošta upozorava na lažne poštare, na adrese korisnika dolaze s pošiljkama koje nisu naručili i traže naknadu (Večernji)
Revolut razotkrio stotine gledatelja ilegalnog TV sadržaja, Visoki sud u Irskoj naložio ovoj digitalnoj banci predaju podataka o uplatama (Bug)
Rekordnih 145 filmova na 19. Gledalištu Kinokluba Zagreb (HRT)
Ubojici Kristijanu Aleksiću je bilo dosuđeno psihijatrijsko liječenje. Terapiju mu nikad nisu propisali (Index)
Sindikat pravosudne policije upozorio na težak položaj pravosudnih policajaca koji svakodnevno rade s nasilnim počiniteljima kaznenih djela: Radimo s ljudima bez empatije (Index)
Puhovski: DP se pretvara u Domovinsko pogrebno poduzeće. Milanović je primjereno postupio prema Izraelu (N1)
Stižu osjetno veće temperature, početkom sljedećeg tjedna u Zagrebu, Zadru i Dubrovniku očekuje se do 26 stupnjeva, u Rijeci i Makarskoj do 27, u Metkoviću do 29 (tportal)
Arsenal nakon više od 20 godina osvojio Premier ligu, kiks Manchester Cityja protiv Bournemoutha (1:1) i minimalna pobjeda Topnika protiv Burnleyja zaključila pitanje naslova prvaka (HR sport)
Fest Jazza, koji se u Koprivnici održavao 11 godina, zbog rasta troškova ove se godine neće održati... no, nisu rekli da se gase, kako sugeriraju u naslovima na Danici i Ravno do dna, već da su na privremenoj pauzi