EK: Rat na Bliskom istoku usporava rast BDP-a u Hrvatskoj i EU (HRT)
Nove carine mijenjaju navike: Više od polovice Hrvata namjerava odustati od online kupnje izvan EU (N1)
Ebola se u Kongu i Ugandi ubrzano širi zbog teških uvjeta na terenu. Virus se očito dugo širio neotkriven. Razlog je i to što globalna zdravstvena infrastruktura pati zbog drastičnog smanjenja doprinosa SAD-a (DW)
Katastrofalna situacija u Afganistanu, velika glad. Roditelji prodaju vlastitu djecu (Index)
Maturanti iz Ivanca postali hit zbog kostima za norijadu, plesali u dvorani obučeni kao balerine (Index)
Od glazbe do filma: Poznat program ovogodišnjeg Ljeta u MSU (tportal)
Veliki odaziv sinoć na prosvjed u Drnišu za ubijenog Luku: “Ne želimo da ikad više osuđeni ubojica šeta slobodno ijednim gradom” (Jutarnji)
Bujas iz Udruge Glas poduzetnika: Vlada traži da srežemo cijene, a sama ih povećava i generira inflaciju. Ovo su naši zahtjevi – manjivanje poreza na dohodak na 10 posto, rasteretiti gospodarstvo parafiskalnih nameta, smanjiti PDV primjerice na ugostiteljstvo i turističke agencije na 13 posto, sir i sve mesne prerađevine na pet posto (Nacional)
Zlatko Mateša podnio ostavku na dužnost čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora, na toj je poziciji bio od 2002. godine, poručio kako sredstva koja je Skijaški savez dobio od HOO-a nisu trošena nezakonito (Index)
Novi stadion u Kranjčevićevoj poprima konačan oblik, pogledajte snimke iz zraka (tportal)
Preminula je Julienne Bušić, američko-hrvatska spisateljica, esejistica i prevoditeljica, i supruga Zvonka Bušića, hrvatskog emigranta i jednog od otmičara aviona u SAD-u 1976., potvrđeno je Večernjem listu
Trump najavio da će prekršiti 47 godina star protokol, prodavanje oružja Tajvanu. Tajvan: Spremni smo (Index)
Više od pola milijuna četvornih metara u Blatu, desetljećima vezanih uz nedovršenu Sveučilišnu bolnicu, Grad Zagreb prepušta državi za projekt nove Nacionalne dječje bolnice. Zauzvrat neće dobiti novac, nego niz manjih nekretnina po gradu: oranice, livadu, pašnjak, dvorišta, skladište i poslovni prostor koji bi trebali poslužiti za vrtiće, škole, domove za starije, bazen i socijalnu ustanovu (Jutarnji)
Dnevnica vozača kamiona u Hrvatskoj 30 eura, u BiH 50, u Sloveniji 80 eura, u Austriji 90… (N1)
Suci pisali Habijanu, naveli niz konkretnih poteškoća koje usporavaju rad sudova (Nacional)
Oglasio se sud u Šibeniku: Kad je slučaj prije tri godine zaprimljen, bilo je 4 suca rješavatelja i ukupno 1213 neriješenih kaznenih predmeta kao i stotine drugih predmeta kojima je prijetila zastara (tportal)
Glavni tajnik HOO o istragama: ‘Tko je kriv, morat će otići, tko god to bio’ (RTL, tportal), čelnik Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka našli su se pod povećalom istražitelja, javlja Dnevnik Nove TV. (Jutarnji)
Hrvatska pošta upozorava na lažne poštare, na adrese korisnika dolaze s pošiljkama koje nisu naručili i traže naknadu (Večernji)
Revolut razotkrio stotine gledatelja ilegalnog TV sadržaja, Visoki sud u Irskoj naložio ovoj digitalnoj banci predaju podataka o uplatama (Bug)
Rekordnih 145 filmova na 19. Gledalištu Kinokluba Zagreb (HRT)
Ubojici Kristijanu Aleksiću je bilo dosuđeno psihijatrijsko liječenje. Terapiju mu nikad nisu propisali (Index)
Sindikat pravosudne policije upozorio na težak položaj pravosudnih policajaca koji svakodnevno rade s nasilnim počiniteljima kaznenih djela: Radimo s ljudima bez empatije (Index)
Puhovski: DP se pretvara u Domovinsko pogrebno poduzeće. Milanović je primjereno postupio prema Izraelu (N1)
Stižu osjetno veće temperature, početkom sljedećeg tjedna u Zagrebu, Zadru i Dubrovniku očekuje se do 26 stupnjeva, u Rijeci i Makarskoj do 27, u Metkoviću do 29 (tportal)
Arsenal nakon više od 20 godina osvojio Premier ligu, kiks Manchester Cityja protiv Bournemoutha (1:1) i minimalna pobjeda Topnika protiv Burnleyja zaključila pitanje naslova prvaka (HR sport)
Fest Jazza, koji se u Koprivnici održavao 11 godina, zbog rasta troškova ove se godine neće održati... no, nisu rekli da se gase, kako sugeriraju u naslovima na Danici i Ravno do dna, već da su na privremenoj pauzi
Rusija je tijekom noći ponovno izvela žestok napad na više ukrajinskih regija, pri čemu su pogođene stambene zgrade, poslovni objekti i druga civilna infrastruktura, dramatične snimke s terena (tportal)
Putin doputovao u Peking na sastanak s kineskim kolegom Xi Jinpingom, to mu je prvi inozemni posjet ove godine (Index, Jutarnji)
Kirilo Budanov, šef Ureda ukrajinskog predsjednika i jedan od ključnih pregovarača Kijeva u razgovorima s Moskvom, izjavio je da ga Kremlj i dalje pokušava ubiti, unatoč tome što predvodi mirovne napore (The Times, Index)
Dvadeset godina nakon obnove neovisnosti Crna Gora je najbliža članstvu u EU od svih država Balkana. No iza slike regionalnog uspjeha i dalje stoje korupcija, identitetske podjele i snažan politički utjecaj Beograda (DW)
Tko će biti agent 007? Počela audicija za glavnog glumca u novom nastavku (Poslovni)
Musk izgubio tužbu protiv OpenAI-ja, tvrdio je da je Altman prekršio neprofitni ugovor nakon što je donirao 38 milijuna dolara, no slučaj je odbačen jer je Musk tužbu podnio nakon isteka zakonskog roka, piše BBC. (Index), to je posljednji u nizu neuspjeha, no pitanje je hoće li mu se to obiti o glavu, njegovi resursi su trenutačno neiscrpni (Index)
HNB ostaje bez šefa: Ovo su glavni kandidati za novog guvernera – Sandra Švaljek, Michael Faulend, Maroje Lang i Bojan Fras, spominjali se i Ante Žigman, kao i Martina Dalić (N1)
Turist plivao po Fontani di Trevi, Talijani bijesni. “Ovo je za zatvor” (Index)
Pokrenuta Kulturna iskaznica: Sto eura 18-godišnjacima za kulturne sadržaje (HRT)
Jack White, Gorillaz, Kings of Leon i brojna druga imena: Objavljena satnica 18. INmusic festivala (N1)
Neočekivan istup iranskog predsjednika: ‘Moramo pogledati istini u oči’, rekao da je Islamska Republika pretrpjela ozbiljnu štetu u američko-izraelskim napadima te pozvao državne dužnosnike da se ‘suoče sa stvarnošću’ rata (tportal)
Emotivne scene zbog ubijenog Luke: Građani odali počast, Turudić šalje izvanredni nadzor u Šibenik (tportal), potresan govor Lukine razrednice: Sokole moj, poleti visoko i čuvaj nas sve odozgo… (tportal)
Aleksić doveden je u pratnji specijalaca na saslušanje u Državno odvjetništvo u Šibeniku (Index)
Nacional: Matica hrvatska za glavnog urednika portala postavila deklariranog neoustašu koji je 10. travnja čestitao ‘Dan državnosti
Mojmira Pastorčić za Gloriju: Brine me što je danas tako popularno mrziti medije, vrijeđa nas se da smo plaćenici, slijedimo agendu, novinari postaju mete, ja sam redovito predmet hajke i mržnje na društvenim mrežama
Optužnica protiv Aleksića potvrđena još 2023., ali pritvor nije tražen: Predmet nije bio hitan (tportal)
Analiza incidenta Airbusa A220 u Splitu: puknuće prednje gume nije mogao biti uzrokizlijetanja sa staze, prije da je došlo do otkazivanja motora tijekom zaleta za polijetanje, no konačan uzrok utvrdit će službena istraga (Nacional)
Veliki preokret: Iz Afrike stiže vrući zrak, Zagreb od idućeg tjedna ide prema 30 °C (tportal)
Poznat i kompletan raspored Vatrenih: pripreme od 25. svibnja u Rijeci, 9. lipnja putuju u Alexandriu blizu Washingtona, gdje će im biti baza (Sportske)
Meta deepfakeova uglavnom su slavne osobe, no štetu najčešće trpe obični ljudi (Mreža)