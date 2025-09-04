Samo je bauštela siguran posao
Čelnik domaće građevinske tvrtke: Njemačka stanogradnja uskoro u porastu zbog manjka stanova
Njemačkoj nedostaje stotine tisuća stanova i uvjeren sam da ćemo uskoro čitati o novom uzletu građevinskog sektora tamo, kaže vlasnik tvrtke Radnik iz Križevaca, jedne od najvećih domaćih građevinskih tvrtki, koja izvodi brojne radove po Hrvatskoj, ali i Njemačkoj. Uz to kaže kako aktivno rade na zadržavanju i obrazovanju domaće radne snage, nudeći stipendije i povoljne kredite s kamatom od dva posto. Kaže da se ne vodi nekom megalomanijom, a u svom portfelju odnedavno imaju i hotel (Klikaj). Za Lider ističe konkurentnost tvrtke na njemačkom tržištu, ali i poteškoće u Hrvatskoj. Visokotehnološka rješenja su dostupna, no nedostaje kvalificirana radna snaga zbog nezainteresiranosti mladih. FIDIC uvjeti ugovaranja, neprilagodi hrvatskoj praksi, stvaraju pravne i financijske probleme. Habijanec zagovara primjenu Uzanci iz NN 137/2021 za veću pravnu sigurnost i smanjenje troškova. Također, traži obvezu poštivanja kolektivnih ugovora u javnoj nabavi kako bi se osigurala pravedna konkurencija. Radnik, s 830 zaposlenih, tehnološki i kadrovski napreduje.