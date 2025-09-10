Kuća od snova ili otrovna kutija?
Toksični građevinski materijali – prijetnja zdravlju i okolišu
Suvremena gradnja koristi različite materijale, no mnogi od njih sadrže toksične tvari poput olova, azbesta, PVC-a, kadmija ili hlapljivih organskih spojeva. Oni tijekom proizvodnje, korištenja i odlaganja mogu ozbiljno ugroziti zdravlje i okoliš – od iritacija i hormonalnih poremećaja do raka. Posebno su problematične tzv. “vječne kemikalije” koje se ne razgrađuju i nakupljaju u organizmima. Stručnjaci predlažu regulaciju zdravog stanovanja, istraživanja toksičnosti, edukaciju stručnjaka i građana te poticanje korištenja održivih materijala kako bi se smanjili rizici za stanovnike i okoliš. Zgradonačelnik donosi seriju članaka krajobraznog arhitekta Marijana Bužana