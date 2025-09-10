Toksični građevinski materijali – prijetnja zdravlju i okolišu - Monitor.hr
Danas (13:00)

Kuća od snova ili otrovna kutija?

Toksični građevinski materijali – prijetnja zdravlju i okolišu

Suvremena gradnja koristi različite materijale, no mnogi od njih sadrže toksične tvari poput olova, azbesta, PVC-a, kadmija ili hlapljivih organskih spojeva. Oni tijekom proizvodnje, korištenja i odlaganja mogu ozbiljno ugroziti zdravlje i okoliš – od iritacija i hormonalnih poremećaja do raka. Posebno su problematične tzv. “vječne kemikalije” koje se ne razgrađuju i nakupljaju u organizmima. Stručnjaci predlažu regulaciju zdravog stanovanja, istraživanja toksičnosti, edukaciju stručnjaka i građana te poticanje korištenja održivih materijala kako bi se smanjili rizici za stanovnike i okoliš. Zgradonačelnik donosi seriju članaka krajobraznog arhitekta Marijana Bužana


Četvrtak (12:00)

Samo je bauštela siguran posao

Čelnik domaće građevinske tvrtke: Njemačka stanogradnja uskoro u porastu zbog manjka stanova

Njemačkoj nedostaje stotine tisuća stanova i uvjeren sam da ćemo uskoro čitati o novom uzletu građevinskog sektora tamo, kaže vlasnik tvrtke Radnik iz Križevaca, jedne od najvećih domaćih građevinskih tvrtki, koja izvodi brojne radove po Hrvatskoj, ali i Njemačkoj. Uz to kaže kako aktivno rade na zadržavanju i obrazovanju domaće radne snage, nudeći stipendije i povoljne kredite s kamatom od dva posto. Kaže da se ne vodi nekom megalomanijom, a u svom portfelju odnedavno imaju i hotel (Klikaj). Za Lider ističe konkurentnost tvrtke na njemačkom tržištu, ali i poteškoće u Hrvatskoj. Visokotehnološka rješenja su dostupna, no nedostaje kvalificirana radna snaga zbog nezainteresiranosti mladih. FIDIC uvjeti ugovaranja, neprilagodi hrvatskoj praksi, stvaraju pravne i financijske probleme. Habijanec zagovara primjenu Uzanci iz NN 137/2021 za veću pravnu sigurnost i smanjenje troškova. Također, traži obvezu poštivanja kolektivnih ugovora u javnoj nabavi kako bi se osigurala pravedna konkurencija. Radnik, s 830 zaposlenih, tehnološki i kadrovski napreduje.

02.08. (15:00)

Ne, još uvijek ne preporučujemo pucanje po fasadi

Superdrvo jače od čelika? Nova nada za kuće koje žele preživjeti metak

Američki startup InventWood razvio je “superdrvo” koje je čvršće od čelika i može zaustaviti metak iz plinskog pištolja. Nastaje uklanjanjem lignina i sabijanjem drva, a pritom zadržava prirodan izgled. Cilj je koristiti ga u gradnji, kao održivu alternativu čeliku i betonu. Iako obećava veću otpornost i manji ugljični otisak, stručnjaci upozoravaju da treba testirati kako se ponaša u stvarnim klimatskim uvjetima. Superdrvo zasad ne zamjenjuje postojeće konstrukcijske materijale, ali se može koristiti kao čvrsta vanjska obloga. U planu je i korištenje bambusa. tportal

30.07. (09:00)

Više nije dovoljno da krov ne prokišnjava – sad mora biti i moralno nadmoćan

Kako zakrpati krov i savjest – ravni krovovi, eko membrane i 2025. godina

Ravni krovovi sve su češći u Hrvatskoj, ali s njima dolazi i izazov hidroizolacije. Haus donosi priče s terena: Jedan tim koristi Sarnafil AT, naprednu, ekološki certificiranu membranu švicarskog brenda Sika. Ona ne samo da štiti od kiše, već i od ekološke krivnje – bez toksina, ftalata i greenwashinga. U svijetu gdje se više ne pitamo hoće li curiti, nego što ostavljamo djeci, pravi krov mora biti i čvrst i čiste savjesti. Haus

16.07. (13:00)

Zeleni stockholmski sindrom

Stockholm gradi grad budućnosti – od drva, ne od betona

U predgrađu Stockholma niče najveći drveni urbanistički projekt na svijetu – Stockholm Wood City. Na prostoru bivše industrijske zone gradi se četvrt Sickla s 250.000 m² stambenih, poslovnih i javnih prostora, sve od unakrsno lameliranog drva. Projekt tvrtke Atrium Ljungberg vrijedan je 1,25 milijardi dolara i ima za cilj pokazati kako izgleda održiva urbana budućnost. Drvo smanjuje emisije, ubrzava gradnju, izaziva emocionalnu povezanost i omogućuje fleksibilnost prostora. Šveđani, s tradicijom gradnje i 70 % teritorija pod šumama, predvode novi val arhitekture – topao, zelen i gotovo zagrljiv. tportal

16.07. (00:00)

Second hand građevina

Reciklirana rezidencija: kuća koja nije izgrađena, nego – skupljena

Nizozemski arhitektonski studio V8 Architects projektirao je Villu Residu – dvojnu kuću u Rotterdamu građenu gotovo isključivo od recikliranih materijala spašenih s drugih gradilišta. Od čelika, drva i prozora do izolacije, većina elemenata je ponovno iskorištena, osim temelja i stepenica. Projekt je poslužio kao eksperiment kružne gradnje, otkrivajući izazove poput nabave materijala u hodu i važnosti fleksibilnog dizajna. Iako nije jeftinija, ova ‘skupljena’ kuća je 56 % učinkovitija od zakonskog standarda i u skladu je s Pariškim klimatskim ciljevima. Haus

09.06. (01:00)

Betonirajmo budućnost – ali zeleno

Održiva gradnja više nije izbor – ona je uvjet opstanka

Održiva gradnja smanjuje utjecaj zgrada na okoliš, troškove stanovanja i emisije CO₂, a istovremeno poboljšava kvalitetu života. Kroz energetsku obnovu, korištenje ekoloških materijala, upravljanje otpadom i edukaciju stanara, svaki suvlasnik može doprinijeti zelenijim i učinkovitijim zajednicama. Hrvatska ima priliku biti predvodnik ove tranzicije, s postojećim primjerima dobre prakse u Zagrebu i Rijeci. Održiva gradnja više nije luksuz – ona je imperativ u borbi protiv klimatskih promjena i za održivu budućnost gradova. Zgradonačelnik

05.06. (00:00)

Drvo je ponovno prvo

Superwood: Čvršća, lakša i ekološki prihvatljivija alternativa tradicionalnim građevinskim materijalima

Superwood se može proizvesti od bilo koje vrste drva – uključujući drvnu sječku i bambus. Proces njegove izrade temelji se na inovativnoj obradi prirodnog drva koje se uglavnom sastoji od dvaju spojeva – celuloze i lignina. Uklanja se dio lignina, prirodnog polimera koji drvu daje krutost, ali i određenu krhkost, a cilj je ojačati celulozu koja je već prisutna u drvu. “Celulozni nanokristal zapravo je čvršći od ugljičnog vlakna”, objašnjava Lau za TechCrunch. Rezultat je materijal koji ima 50 posto veću vlačnu čvrstoću od čelika, a omjer čvrstoće i mase čak je deset puta bolji, navode iz tvrtke. Za razliku od čelika i betona, čija proizvodnja zahtijeva velike količine energije i uzrokuje značajne emisije ugljičnog dioksida, Superwood se proizvodi iz obnovljivih izvora i ima znatno manji ugljični otisak. Haus

01.04. (01:00)

Zidarska matematika: cigle + malter = gozba

Povijest zidara: od hramova do štala

Zidarstvo je jedno od najstarijih i najcjenjenijih zanimanja, a majstori zidari su kroz povijest bili bliski suradnici vladara. U selima su ih posebno cijenili jer su gradili kuće, štale i gospodarske objekte. Uz posao su se vezali razni običaji – od prinošenja žrtava do gošćenja majstora kako bi kuća bila dugovječna. Tko ne bi ispoštovao dogovor s zidarima, riskirao je lošu sreću i kvarove. Useljenje u novu kuću bio je povod za slavlje, a gosti su donosili poklone, od pečene prasetine do namještaja. Agroklub

13.03. (00:00)

Kad ekološka svijest sretne tešku industriju

Čelik – budućnost građevinarstva koja hrđa sporije

Čelik, poznat po snazi i dugovječnosti, postaje ključan za održivu gradnju zahvaljujući novim ekološkim tehnologijama. Iako je njegova proizvodnja energetski zahtjevna, reciklabilnost i smanjene emisije CO₂ čine ga sve prihvatljivijim. U renovaciji starih zgrada omogućuje očuvanje baštine i povećanje energetske učinkovitosti. Dug vijek trajanja, otpornost na vremenske uvjete i brza montaža dodatno ga ističu kao građevinski materijal budućnosti. S inovacijama koje smanjuju ekološki otisak, čelik ostaje oslonac modernih, održivih rješenja – jer tko kaže da teška industrija ne može biti zelena? Grenef

16.02. (18:00)

Građevina, politika i gableci bez pokrića

Dugovječni čelnik građevinske tvrtke (77): Cijene stanova mogle bi biti i 20 posto niže, gradnjom se često ne bave stručnjaci

Mirko Habijanec (77) spada među najdugovječnije menadžere u Hrvatskoj. Gotovo 30 godina je na čelu jedne od najvećih građevinskih firmi – križevačkog Radnika. Za tportal se prisjetio vremena kad je istu tvrtku predstavljao u Njemačkoj, gdje stanke i gableci nisu plaćeni, kao ni putni troškovi (valjda bi volio da isto bude i kod nas). Upozorava na nelojalnu konkurenciju koja dio plaće daje na ruke, ali i to kako je kod nas puno više građevinskih tvrtki nego u Austriji. Tvrdi kako je građevinarstvo i dalje jedna od glavnih industrija u svakom gospodarstvu. Također tvrdi kako su kvadrati u Zagrebu preskupi, i za to naveo niz razloga, poput prevelikog uplitanja države u stambenu politiku pojedinih lokalnih samouprava. Od članstva u HDZ-u, kaže, nema nikakve koristi, a na čelu Radnika ga neće zamijeniti sin, inače direktor druge tvrtke, već netko od inženjera.