Betonirajmo budućnost – ali zeleno

Azbest je grupa sitnih minerala (silikata) koje je nemoguće vidjeti golim okom i koji su opasni ako ih se udahne. U doslovnom prijevodu s grčkog, riječ azbest znači “neuništivo”, pa to objašnjava široku primjenu koju je azbest imao u građevinarstvu od 50-ih do 80-ih godina prošlog stoljeća. Azbest je dobar izolator elektriciteta, mehaničkih sila, zraka, topline i otporan je na koroziju, toplinu i većinu kemikalija. Krovovi, cijevi, žbuka…, sve je u sebi sadržavalo azbest kako bi bilo trajnije. Doduše, ako je azbest u dobrom stanju, siguran je, no čim se malo ošteti, postaje opasan. Upotreba azbesta u Hrvatskoj i cijeloj EU zabranjena je od 2006., no to ne znači da su svi koji imaju azbestne krovove ili cijevi trebali obnoviti svoje domove. Sva nova gradnja ide bez azbesta, a sve renovacije “azbestnih” domova, zgrada, postrojenja moraju se obaviti s puno opreza i poštujući zakonom propisana pravila. Savjeti