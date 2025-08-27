Palačinci bez orasi jedu siromasi

Oni koji vole jesti palačinke najčešće ih mažu čokoladnim namazima (48 posto) te pekmezom (45 posto). Mliječni namazi su na trećem mjestu s udjelom od 4 posto. Kažu na Danici, gdje pišu o najprodavanijim namazima, od čokoladnih do pašteta. Kod ovih prvih, na prvom mjestu je Lino lada, slijedi Nutella, pa Milka. Potrošači u našoj zemlji, njih 35 posto, najčešće konzumiraju sirne i mliječne namaze, a slijede paštete (30 posto), čokoladni (17 posto) i voćni namazi (15 posto).