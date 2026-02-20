Malo prenapredna fizika za mene
Crvotočine nisu tuneli, već zrcala koja povezuju suprotne smjerove vremena
Novo istraživanje Sveučilišta u Portsmouthu ruši mit o crvotočinama kao galaktičkim prečacima. Umjesto prolaza za materiju, Einstein-Rosenovi mostovi djeluju kao zrcala koja povezuju naš svemir s verzijom u kojoj vrijeme teče unatrag. Ova teorija rješava paradoks gubitka informacija u crnim rupama i objašnjava asimetrije u kozmičkom zračenju. Umjesto apsolutnog početka, Veliki prasak mogao bi biti tek “kvantni odskok” prethodnog urušavajućeg svemira. Studija sugerira fascinantnu mogućnost: naš cijeli kozmos možda se nalazi unutar crne rupe nekog sasvim drugog svijeta. Mreža