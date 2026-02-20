Crvotočine nisu tuneli, već zrcala koja povezuju suprotne smjerove vremena - Monitor.hr
Jučer (23:00)

Malo prenapredna fizika za mene

Novo istraživanje Sveučilišta u Portsmouthu ruši mit o crvotočinama kao galaktičkim prečacima. Umjesto prolaza za materiju, Einstein-Rosenovi mostovi djeluju kao zrcala koja povezuju naš svemir s verzijom u kojoj vrijeme teče unatrag. Ova teorija rješava paradoks gubitka informacija u crnim rupama i objašnjava asimetrije u kozmičkom zračenju. Umjesto apsolutnog početka, Veliki prasak mogao bi biti tek “kvantni odskok” prethodnog urušavajućeg svemira. Studija sugerira fascinantnu mogućnost: naš cijeli kozmos možda se nalazi unutar crne rupe nekog sasvim drugog svijeta. Mreža


18.11.2022. (10:00)

Veliki nemir mi prouzročuje taj svemir

Crne rupe za koje znamo mogle bi biti crvotočine

Velika većina identificiranih crnih rupa poznate su ili po svojim gravitacijskim učincima na zvijezde oko njih, ili po mlazovima materijala koje izbacuju iz njihovih diskova. No, malo je vjerojatno da bismo znali radi li se o crvotočini. Međutim, ono što je primijećeno kroz Event Horizon teleskop moglo bi ukazivati na sjenu objekta koja bi mogla otkriti o čemu se radi. Međutim, ako se i radi o crvotočinama, one bi mogle izgledati i funkcionirati potpuno drugačije nego što smo navikli u sf literaturi i serijama. IFL Science