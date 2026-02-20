Malo prenapredna fizika za mene

Velika većina identificiranih crnih rupa poznate su ili po svojim gravitacijskim učincima na zvijezde oko njih, ili po mlazovima materijala koje izbacuju iz njihovih diskova. No, malo je vjerojatno da bismo znali radi li se o crvotočini. Međutim, ono što je primijećeno kroz Event Horizon teleskop moglo bi ukazivati na sjenu objekta koja bi mogla otkriti o čemu se radi. Međutim, ako se i radi o crvotočinama, one bi mogle izgledati i funkcionirati potpuno drugačije nego što smo navikli u sf literaturi i serijama. IFL Science