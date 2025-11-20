Dolac kreće u hitnu sanaciju i višegodišnju cjelovitu obnovu - Monitor.hr
Danas (13:00)

Nakon tog se vidimo ponovno gore, na Dolcu

Dolac kreće u hitnu sanaciju i višegodišnju cjelovitu obnovu

Gradonačelnik Tomašević potvrdio je da je gornja ploha Dolca zatvorena zbog konstruktivne nesigurnosti, a unutarnji prostori ulaze u hitnu sanaciju koja bi trebala završiti do 8. prosinca. Paralelno kreće priprema za cjelovitu rekonstrukciju vrijednu 22–25 milijuna eura, uključujući statička ojačanja, rješavanje hidroizolacije i preuređenje hale. Radovi na velikoj obnovi mogli bi početi za godinu dana, nakon projektiranja i dozvola. Prodavači se privremeno sele u ulicu Pod zidom, Tkalčićevu, Splavnicu i dio Trga bana Jelačića, dok mliječni odjel ostaje otvoren. Jutarnji


Slične vijesti

10.02.2022. (08:00)

The plac

Fragmenti grada: Dolac

Mi koji smatramo zagrebačke tržnice žilama kucavicama ovog grada, osvrnut ćemo se na njihovu arhitekturu, na oronule, a dojmljive okolne fasade, na kumice, stalno iznova uživat ćemo u prizorima osunčanih gornjogradskih krovova koji se tako lijepo nude oku s Dolca… No složit ćemo se u jednom. Kao i u hiljadama drugih gradova nedaleko od morâ, i ovdje su tržnice središnja mjesta društvenog života. Njihova vreva, na malome prostoru gusto isprepleteni najrazličitiji društveni slojevi i profili ljudi, ono je što nas kod njih neodoljivo i iznova privlači. Socijalne interakcije na placevima originalne su po sebi, u svome vlastitom idiomu – piše Hajrudin Hromadžić. Novosti

27.04.2015. (15:52)

Kumice oko bana

Zagreb: Obnova Dolca od lipnja, kumice idu na glavni trg

U planu javne nabave Zagrebačkog holdinga za 2015. godinu, vrijednom 1,5 milijardi kuna, predviđena je i obnova tržnice Dolac. Radovi će početi u lipnju i trajati godinu dana. Za obnovu je izdvojeno 14 milijuna kuna, a gradonačelnik Bandić kaže da je ta suma dostatna samo za prvu fazu radova, te da će ukupna vrijednost biti 30 do 40 milijuna kuna. Dok radovi budu trajali kumice će prodavati na – Trgu bana Jelačića. Večernji