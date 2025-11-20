Nakon tog se vidimo ponovno gore, na Dolcu

Mi koji smatramo zagrebačke tržnice žilama kucavicama ovog grada, osvrnut ćemo se na njihovu arhitekturu, na oronule, a dojmljive okolne fasade, na kumice, stalno iznova uživat ćemo u prizorima osunčanih gornjogradskih krovova koji se tako lijepo nude oku s Dolca… No složit ćemo se u jednom. Kao i u hiljadama drugih gradova nedaleko od morâ, i ovdje su tržnice središnja mjesta društvenog života. Njihova vreva, na malome prostoru gusto isprepleteni najrazličitiji društveni slojevi i profili ljudi, ono je što nas kod njih neodoljivo i iznova privlači. Socijalne interakcije na placevima originalne su po sebi, u svome vlastitom idiomu – piše Hajrudin Hromadžić. Novosti…