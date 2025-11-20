Nakon tog se vidimo ponovno gore, na Dolcu
Dolac kreće u hitnu sanaciju i višegodišnju cjelovitu obnovu
Gradonačelnik Tomašević potvrdio je da je gornja ploha Dolca zatvorena zbog konstruktivne nesigurnosti, a unutarnji prostori ulaze u hitnu sanaciju koja bi trebala završiti do 8. prosinca. Paralelno kreće priprema za cjelovitu rekonstrukciju vrijednu 22–25 milijuna eura, uključujući statička ojačanja, rješavanje hidroizolacije i preuređenje hale. Radovi na velikoj obnovi mogli bi početi za godinu dana, nakon projektiranja i dozvola. Prodavači se privremeno sele u ulicu Pod zidom, Tkalčićevu, Splavnicu i dio Trga bana Jelačića, dok mliječni odjel ostaje otvoren. Jutarnji