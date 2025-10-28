Bitno da ne prenose zaraze
Drevni mikrobi iz permafrosta bude se i oslobađaju stakleničke plinove
Znanstvenici su u permafrostu Aljaske otkrili mikrobe stare i do 40 tisuća godina koji se bude uslijed zagrijavanja Arktika. Kad se aktiviraju, ti drevni organizmi razgrađuju tlo i oslobađaju ugljični dioksid i metan, čime dodatno pogoršavaju klimatske promjene. Iako se mikrobi pokreću sporo, dulja i toplija ljeta mogla bi ubrzati proces njihova buđenja. Istraživanje sa Sveučilišta Colorado Boulder upozorava da je to možda tek početak većeg globalnog fenomena. tportal