Pitajte svog liječnika ili ljekarnika, ali ne u TikTok varijanti

Društvene mreže sve više postaju platforme za širenje neprovjerenih zdravstvenih informacija, u tome sudjeluju i influenceri

Promotori raznih lijekova ili brzih zdravstvenih rješenja na internetu koriste narative koji izazivaju snažne emocije, poput navodnih osobnih svjedočanstava, čime iluzorno dobivaju na vjerodostojnosti, a pritom često dijele netočne ili obmanjujuće savjete. One variraju od toga što je “najbolji lijek” za neku bolest ili tegobu do neozbiljne dijagnostike i plašenja korisnika nedokazanim posljedicama. Među hrvatskim korisnicima najviše se šire dezinformacije o cjepivu i prirodnim rješenjima za zdravstvene probleme. Ako je svinjska mast zbilja zdrava i bogata vitaminima, ako je češnjak stvarni prirodni antibiotik, ako kombinacija limuna i luka zbilja liječi gripu, ako se sokom od klinčeka mogu riješiti crijevni paraziti, kao što se tvrdi u videu s više tisuća pregleda na TikToku, nije teško pomisliti da će netko od korisnika to shvatiti kao jednostavniji put, a ponekad i kao borbu protiv “zavjere Big Pharme”. Faktograf


03.03.2025. (22:00)

Tko kaže da se od glupiranja ne može zaraditi

Influencerstvo: Vrti se ozbiljna lova, pogotovo na TikToku

Mnogi su prepoznali važnost TikToka i tiktokera u promidžbi nekih događaja, proizvoda i usluga, zato ne začuđuje što je tiktokanje iliti kreiranje sadržaja na TikToku unosan biznis koji se, ako imate karizmu, itekako isplati. Barem kad govorimo o američkim tiktokerima, jer oni prihode mogu ostvariti izravno od te društvene mreže. Cijena sponzoriranih objava u Hrvatskoj varira ovisno o broju pratitelja i angažmanu, pa tako mikroinfluenceri, koji imaju do sto tisuća pratitelja, mogu zaraditi od pedeset do petsto eura po angažmanu, odnosno objavi. Oni veliki, makroinfluenceri, koji imaju iznad sto tisuća pratitelja, po objavi mogu zaraditi od petsto do više od tisuću eura. Lider

28.02.2025. (20:00)

Gledaš to i misliš da nisi ni ti zdrav

TikTok i Reels potiču ‘predoziranje’ medicinskim testovima

Objave na društvenim mrežama o medicinskim testovima često dovode do pretjerane dijagnostike i prekomjerne upotrebe ovih testova, otkriva nova svjetska studija. Istraživanje, objavljeno u JAMA Network Open, analiziralo je gotovo 1000 objava o pet kontroverznih medicinskih testova na Instagramu i TikToku. Glavni nalazi studije pokazuju da 87 % objava spominje dobrobiti testova, a samo 15 % ih navodi potencijalne štete. Uz to, jedva 6 % objava spominje rizik od pretjeranih dijagnostičkih postupaka ili liječenja, a isti mali postotak objava uključuje znanstvene dokaze. Velika većina tih objava izrazito je obmanjujuća, tvrde istraživači koji upozoravaju da se testovi promoviraju kao način preuzimanja kontrole nad vlastitim zdravljem, no često su nepotrebni za većinu ljudi. Analizirani testovi uključuju MRI skeniranje cijelog tijela, genetsko testiranje za rano otkrivanje raka, testove za testosteron, anti-Mullerov hormon (AMH) i crijevni mikrobiom. Stručnjaci upozoravaju da ovi testovi imaju ograničene dokaze o korisnosti kod zdravih osoba. Bug

14.02.2025. (21:00)

Vaša nova omiljena online destinacija

Upoznajte WikiTok, kombinaciju Wikipedije i TikToka

Web aplikacija WikiTok isporučuje članak nasumično, s privlačnom slikom koja ispunjava zaslon. Ako vas nešto zanima, možete kliknuti Read More, nakon čega će se cijeli članak na Wikipediji pojaviti u drugom prozoru. Ako vam se ne dopadne, pomaknite se prema gore i nasumično će se pojaviti drugi članak. Razvojni programer Issac Germal namjerno je ugradio tu nasumičnost i ne namjerava je mijenjati u dogledno vrijeme. Cilj je, naime, izbjeći diktat algoritama u svakodnevnom životu. tportal

11.02.2025. (08:00)

Neki bojkotiraju i zdrav razum...

Tjedan bojkota: trgovina, Thompsona i Remi

Iako je entuzijazam s vremenom oslabio, organizatori bojkota trgovina tvrde da je bojkot uspio – procjenjuju da je potrošeno 108 milijuna eura manje, a Vlada je nakon toga zamrznula cijene nekih proizvoda. Drugi bojkot vezan je uz nagrade Porin nakon što se tamo našla Thompsonova pjesma. U žiži zbivanja pronašla se pjevačica Elementala, Mirela Priselac Remi, koja je doživjela verbalno nasilje, pa i prijetnje smrću. S druge strane, Thompsonovi branitelji tvrde da hitove određuje publika, a ne ideologija (a opravdavaju i samo nasilje nad njom).Sve u svemu, bojkoti su postali novi hit u Hrvatskoj – bilo da se radi o dućanima, glazbenim nagradama ili međusobnim obračunima na društvenim mrežama. Faktograf

 

05.02.2025. (23:00)

Nema uskih hlača za muškarce? Tko bi rekao!

Traperice, Trump i TikTok dezinformacije

Prvi tjedan Trumpove inauguracije izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama, a TikTok je preplavljen videima o njegovim uredbama—pravim i izmišljenim. Među satiričnim objavama istaknula se lažna vijest da Trump zabranjuje uske traperice muškarcima, što su mnogi shvatili ozbiljno. Također, kruže netočne tvrdnje o povlačenju NATO trupa iz Europe. Paralelno s tim, studenti u Srbiji nastavljaju prosvjede, uz podršku građana i kritike skeptika. TikTok ostaje platforma na kojoj se istina i fikcija sudaraju u viralnom kaosu. Faktograf

23.01.2025. (19:00)

Možda nemaju TikTok kompleks, ali evo novac i tri minute slave

Meta ima novu strategiju za privlačenje TikTokera: nude izdašne financijske poticaje

Meta je pokrenula dva različita programa kako bi privukla kreatore sadržaja na američko tržište, posebno su im značajni oni koji su već aktivni na TikToku, prvenstveno influencere koji imaju milijune pratitelja. Uz financijske poticaje nudi i bolju podršku kreatorima pri razvoju sadržaja i izgradnji zajednica na svojim platformama. Uvedena su poboljšanja poput produljenja trajanja Reels sadržaja na tri minute za korisnike iz SAD-a. Bug

16.01.2025. (13:00)

Tako se tjeraju špijuni

TikTok će prekinuti poslovanje u SAD-u, što predstavlja presedan u regulaciji društvenih mreža

I to dan prije Trumpove inauguracije, ako se nešto drastično ne promijeni u zadnji tren. Korisnici koji pokušaju pristupiti aplikaciji bit će preusmjereni na web-stranicu s detaljnim informacijama o zabrani. TikTok će prije deaktivacije omogućiti korisnicima preuzimanje njihovih osobnih podataka. Federalni zakon donesen prošle godine zahtijeva od glavnih distributera aplikacija, među kojima su Apple i Google, uklanjanje TikToka s njihovih platformi. Bug