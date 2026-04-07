Pitajte svog liječnika ili ljekarnika, ali ne u TikTok varijanti

Promotori raznih lijekova ili brzih zdravstvenih rješenja na internetu koriste narative koji izazivaju snažne emocije, poput navodnih osobnih svjedočanstava, čime iluzorno dobivaju na vjerodostojnosti, a pritom često dijele netočne ili obmanjujuće savjete. One variraju od toga što je “najbolji lijek” za neku bolest ili tegobu do neozbiljne dijagnostike i plašenja korisnika nedokazanim posljedicama. Među hrvatskim korisnicima najviše se šire dezinformacije o cjepivu i prirodnim rješenjima za zdravstvene probleme. Ako je svinjska mast zbilja zdrava i bogata vitaminima, ako je češnjak stvarni prirodni antibiotik, ako kombinacija limuna i luka zbilja liječi gripu, ako se sokom od klinčeka mogu riješiti crijevni paraziti, kao što se tvrdi u videu s više tisuća pregleda na TikToku, nije teško pomisliti da će netko od korisnika to shvatiti kao jednostavniji put, a ponekad i kao borbu protiv “zavjere Big Pharme”. Faktograf