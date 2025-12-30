Najbolje TV serije 2025. - osobni top 10 s počasnim spomenima prema Kulturpunktu - Monitor.hr
Danas (19:00)

Manje serija, više dilema, nimalo policije (skoro)

Najbolje TV serije 2025. – osobni top 10 s počasnim spomenima prema Kulturpunktu

Godina stezanja remena donijela je manje serija, ali i dalje dovoljno razloga za strastvene rasprave. Od partizanskog Star Warsa i filozofske SF-utopije, preko animiranih eksperimenata, noirovskih dramedija i misterija, do sitkoma koji još uvijek odbijaju umrijeti – 2025. je bila neujednačena, ali poticajna TV-godina. Krimići su dominirali, ali ne i ovom listom. U fokusu su ideje, likovi i ambicija, a ne sirene i značke. Kulturpunkt

Serije (kratko i jasno):

  • Andor – politički, radnički i partizanski Star Wars
  • Pluribus – kolektivna svijest protiv američkog individualizma
  • Poker Face – šašavi procedural s dušom
  • The White Lotus – bogati ljudi, spori otrovi, slabije finale
  • Severance – i dalje čudan, lijep i egzistencijalno uznemirujuć
  • Side Quest – antologijske priče iz svijeta Mythic Questa
  • The Lowdown – novinar u Tulsi, noir s empatijom
  • Common Side Effects – gljiva koja prijeti farmaceutskom kapitalizmu
  • Adults – zilenijalci između Sunnyja i Broad Cityja
  • The Eternaut – argentinski strip pretvoren u pulpy SF

Slične vijesti