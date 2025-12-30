Manje serija, više dilema, nimalo policije (skoro)

Godina stezanja remena donijela je manje serija, ali i dalje dovoljno razloga za strastvene rasprave. Od partizanskog Star Warsa i filozofske SF-utopije, preko animiranih eksperimenata, noirovskih dramedija i misterija, do sitkoma koji još uvijek odbijaju umrijeti – 2025. je bila neujednačena, ali poticajna TV-godina. Krimići su dominirali, ali ne i ovom listom. U fokusu su ideje, likovi i ambicija, a ne sirene i značke. Kulturpunkt

Serije (kratko i jasno):