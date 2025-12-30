Danas (19:00)
Manje serija, više dilema, nimalo policije (skoro)
Najbolje TV serije 2025. – osobni top 10 s počasnim spomenima prema Kulturpunktu
Godina stezanja remena donijela je manje serija, ali i dalje dovoljno razloga za strastvene rasprave. Od partizanskog Star Warsa i filozofske SF-utopije, preko animiranih eksperimenata, noirovskih dramedija i misterija, do sitkoma koji još uvijek odbijaju umrijeti – 2025. je bila neujednačena, ali poticajna TV-godina. Krimići su dominirali, ali ne i ovom listom. U fokusu su ideje, likovi i ambicija, a ne sirene i značke. Kulturpunkt
Serije (kratko i jasno):
- Andor – politički, radnički i partizanski Star Wars
- Pluribus – kolektivna svijest protiv američkog individualizma
- Poker Face – šašavi procedural s dušom
- The White Lotus – bogati ljudi, spori otrovi, slabije finale
- Severance – i dalje čudan, lijep i egzistencijalno uznemirujuć
- Side Quest – antologijske priče iz svijeta Mythic Questa
- The Lowdown – novinar u Tulsi, noir s empatijom
- Common Side Effects – gljiva koja prijeti farmaceutskom kapitalizmu
- Adults – zilenijalci između Sunnyja i Broad Cityja
- The Eternaut – argentinski strip pretvoren u pulpy SF