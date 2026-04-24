Njima je posao igra

Europska komisija odobrila je Hrvatskoj 37 milijuna eura za drugu fazu Centra gaming industrije u Novskoj, uz već započetu prvu fazu vrijednu 38,6 milijuna eura. Projekt uključuje fakultet za razvoj videoigara, studentski dom i sportsku infrastrukturu. Nova ulaganja donose VR akcelerator i veliki inkubator za testiranje igara. Inicijativa se nadovezuje na inkubator PISMO, koji već okuplja desetke startupa i stotine polaznika, a cilj je jačanje obrazovanja i razvoj gaming industrije kao važnog gospodarskog sektora do 2028. godine. Bug