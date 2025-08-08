Nekad je dovoljna samo glazba

Momčilo Bajagić Bajaga i njegovi Instruktori na udaru (za)branitelja nađu se svakih nekoliko godina, najčešće u trenucima kada naše društvo ozbiljnije zakorači udesno, pa su im ovoga puta otkazani koncerti u Sisku i Solinu, dok je uoči nastupa u Puli Facebook stranica organizatora bila puna komentara u rasponu od uobičajenog nacionalističkog vrijeđanja do izravnih prijetnji. Stoga su iz Incognito Agencyja bili prisiljeni izdati priopćenje u kojem su naveli kako će sve poruke u kojima se spominju bombe i drugo toplo ili hladno oružj prijaviti policiji, a svirka u Malom rimskom kazalištu u Puli na kraju je završila u kategoriji visokog rizika.

Tako smo u petak imali prilike gledati scene primjerenije nogometnim derbijima nego novom susretu s glazbenikom koji je devedesetih pjevao protiv rata (povećani broj redara, policajci sa psima) i čiji se jedan od najvećih hitova zove “Samo nam je ljubav potrebna“. Kako to često biva, silni napadi odbili su im se o glavu jer su izazvali kontrareakciju svih onih normalnih kojima društvene mreže nisu samo poligon za uvrede i prijetnje pa se broj kupljenih karata posljednjih dana rapidno povećavao do te mjere da je nekoliko sati prije početka stigla obavijest kako je koncert rasprodan. Koncerti report na Ravno do dna.