Nekad je dovoljna samo glazba

Koncert je prvi put u 20 godina ujedinio originalnu postavu Sabbatha: Osbournea, basista Geezera Butlera, gitarista Tonyja Iommija i bubnjara Billa Warda. Posljednjom izvedbom pjesme “Paranoid”, njihova najvećeg hita, zaključena je večer koja je dirnula srca tisuća obožavatelja koji su iz čitavog svijeta došli u Birmingham. Jednokratni koncert, s profitom koji je išao u dobrotvorne svrhe, najavljen je kao Osbourneov posljednji nastup, pet godina nakon što je 76-godišnji “Princ tame” otkrio da ima Parkinsonovu bolest, zbog koje ne može hodati. Na pozornici su se pojavila neka od najvećih imena rock glazbe, uključujući Ronnieja Wooda iz Rolling Stonesa, Stevena Tylera iz Aerosmitha, Davida Ellefsona iz Megadetha, Chada Smitha iz Red Hot Chili Peppersa i Toma Morella iz Rage Against the Machinea, koji je ujedno bio i glazbeni direktor događaja. HRT