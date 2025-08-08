Evo kako izgleda zajedništvo bez majica s grbovima iz prošlosti: Röyksopp bacio Šibenik u ekstazu - Monitor.hr
Danas (12:00)

Nekad je dovoljna samo glazba

Evo kako izgleda zajedništvo bez majica s grbovima iz prošlosti: Röyksopp bacio Šibenik u ekstazu

Na kamenim zidinama šibenske Tvrđave sv. Mihovila, norveški dvojac priredio je audio-vizualni spektakl koji je spojio meditativnu elektroniku i klupski puls. U Šibeniku nitko nije nosio crne majice s anakronim natpisima i isto takvim državnim grbovima da bi osjetio snagu glazbe, kažu na tportalu.


Slične vijesti

Jučer (23:00)

Bitku po bitku, pa do konačne pobjede

Bajaga i Instruktori u Puli: Prisustvovali su nečem većem od običnog koncerta, nečem što budi nadu da se ipak nećemo vratiti u devedesete

Momčilo Bajagić Bajaga i njegovi Instruktori na udaru (za)branitelja nađu se svakih nekoliko godina, najčešće u trenucima kada naše društvo ozbiljnije zakorači udesno, pa su im ovoga puta otkazani koncerti u Sisku i Solinu, dok je uoči nastupa u Puli Facebook stranica organizatora bila puna komentara u rasponu od uobičajenog nacionalističkog vrijeđanja do izravnih prijetnji. Stoga su iz Incognito Agencyja bili prisiljeni izdati priopćenje u kojem su naveli kako će sve poruke u kojima se spominju bombe i drugo toplo ili hladno oružj prijaviti policiji, a svirka u Malom rimskom kazalištu u Puli na kraju je završila u kategoriji visokog rizika.

Tako smo u petak imali prilike gledati scene primjerenije nogometnim derbijima nego novom susretu s glazbenikom koji je devedesetih pjevao protiv rata (povećani broj redara, policajci sa psima) i čiji se jedan od najvećih hitova zove “Samo nam je ljubav potrebna“. Kako to često biva, silni napadi odbili su im se o glavu jer su izazvali kontrareakciju svih onih normalnih kojima društvene mreže nisu samo poligon za uvrede i prijetnje pa se broj kupljenih karata posljednjih dana rapidno povećavao do te mjere da je nekoliko sati prije početka stigla obavijest kako je koncert rasprodan. Koncerti report na Ravno do dna.

28.07. (00:00)

Novi Ferragosto

Završio još jedan RockLive festival, rekordan po posjećenosti i s line-upom za svakoga ponešto

Ovako izgleda ljetni open air festival sa šarolikim programom na kontinentu. Od 24-27. srpnja u Koprivnici na prostoru bivše vojarne svirali su Let 3, Kultur Shock, Darko Rundek & Ekipa, S.A.R.S., Stole, Bad Copy, Nipplepeople, Edo Maajka, Krankšvester, Cold Snap i drugi. Line-up za svakoga ponešto, od rocka, repa do metala i drugih žanrova. Festival je to koji se održava 14. godinu i svake godine im posjećenost sve više raste. Na Klikaju su neke fotke (ima i za prvi i drugi dan), a izvještaje donose i Poprock, Glazba

26.07. (15:00)

Ljetni shock za koncert u klubu

Kultur Shock bez problema nakrcao zagrebačku Močvaru usred ljeta

Kultur Shock koji će iduće godine navršiti svoj trideseti rođendan od samog starta bio je neka vrsta „izbjegličkog benda“ koji je okupljao muzičare sa svih strana svijeta koji su došli u Ameriku kako bi tamo kusali „kruh sa sedam kora“. Taj mali ljudski melting pot odrazio se i na sam izričaj – Gino je donio tegobni lelek Istoka i metriku ritma svoje nekadašnje sredine i prosuo ga tamo pred okorjelu grunge i metal ekipu među kojima je u jednom periodu bio i izvorni Japanac na basu koji je prionuo na dešifriranje ritma kojeg nikad dotad nije čuo. Bio toplotni val ili grmljavinsko nevrijeme (a tog dana je bilo i jednog i drugog), vjerna fanovska baza u Močvari nije propustila nastup grupe na kojoj će brassevi i violina biti u savršenoj koliziji s teškim gitarskim rifovima i s frontmenom koji bez izuzetka uvijek ostavlja svoje srce na pozornici. Ravno do dna o koncertu početkom tjedna.

26.07. (01:00)

Osim ako se braća ponovno posvađaju

Povratak Oasisa: Kao da idete na finalnu utakmicu koja ne može završiti drugačije nego pobjedom

Većina bendova ima obožavatelje. Oasis ima navijače. Poput nogometnog kluba. Otud je i Adidas u igri kao glavni merch faktor – Oasis je jedino ime iz svijeta rocka koje se ispisuje na dresovima. Stalno negdje duboko u podsvijesti čuči i gubitnička opcija: „Hoće li se braća posvađati baš uoči vašeg odlaska na koncert kao što su to učinili 28. kolovoza 2009. u Parizu?“ Možda to i jest jedan od glavnih pokretača Oasis euforije – ta lebdeća opasnost da stvari u svakom trenutku mogu poći u krivom smjeru. Ali tako je to u rocku, posebno među onima koji su na Olimpu tog istog rocka – bez aure neke vrste opasnosti očigledno ne ide. Zoran Stajčić za Ravno do dna, koji zaključuje tekst s ovime: Nismo bili devedesetih u Manchesteru kad se ova velika rock priča događala, ali izgleda da smo došli u trenutku kad se taj ogromni plimni val ponovno uzdignuo kako bi nas potpuno preplavio.

25.07. (13:00)

Tko je bio, pričat će

Queens Of The Stone Age na Šalati, druga večer – džuboks QOTSA

Svaki pravi Queens Of The Stone Age obožavatelj bi valjda dao i pola litre vlastite krvi za koncert koji se dogodio 23. srpnja na zagrebačkoj Šalati, pa je Zoran Stajčić sebi uzeo za pravo nazvati ga legendarnim već sad, dan nakon svega. Drugi su se dan pretvorili u svojevrsni QOTSA džuboks – a čiju glazbenu želju iz prvih redova je Josh Homme ubrao, ta je bivala ispunjena. Dakle nije to bilo samo par pjesama u pitanju… Naravno da je to pomelo svaku pomisao na koncertnu dinamičku koncepciju i vaganje između balada i bržih pjesama. No, neupitno je da su svi uživali u takvom scenariju. Drugi koncert na Šalati legendarnih stone rockera bio je još bolji od prvog, (a i nije bilo deračine na fanove koji dižu mobitele u zrak i snimaju) kažu na Ravno do dna… još jedan report donosi tportal.

22.07. (19:00)

Verujem - ne verujem...

Stilin: Kao razlog otkazivanja Bajaginih koncerata navodi se “sigurnost”, kao da se radi o terorističkom činu

Ideja da netko prijeti čovjeku – i što je još važnije, njegovoj uglavnom benignoj, srednjestrujaškoj publici – čiji je najveći grijeh u 40 i nešto godina karijere trkeljanje lovačkih priča o Laibachu u benignom podcastu, potpuno je suluda i nepojmljiva. Bajaga je taj koji je nebrojeno puta otvoreno pokazao srednji prst autokratskim, šovinističkim i nacionalističkim strujama srpskog društva, kako tijekom rata, tako i nakon njega. Idući linijom manjeg otpora, nije je teško uklopiti u priče o desnoj kulturnoj rekonkvisti, aktualizirane nakon koncerta Thompsona, i vjerojatno se nakon što je isti prošao bez problema – čitaj, na njemu nitko nije prijetio ‘ugrožavanjem sigurnosti izvođača, publike i javnog prostora’ – netko ohrabrio pa starim, izlizanim i više puta demantiranim mitovima i legendama zamutio vodu. Bojan Stilin za tportal nada se da je ovo zadnji tekst na tu temu, kao i zadnji otkazani koncert.

13.07. (18:00)

Kajzerica sanja da je Glastonbury, a budi se u Karlovcu

Hrvatska je bez sumnje dobra koncertna destinacija, ali nemamo prostora za velike komercijalne događaje

Ed Sheeran je prošle godine koncertom na Hipodromu prekinuo 12-godišnji hiatus neodržavanja takvih događaja na zagrebačkoj Kajzerici. Prije njega veće nastupe zabilježili su Red Hot Chilli Peppersi, Metallica i Rolling Stonesi. Nakon Thompsonovog koncerta Tomašević je povukao ručnu za buduće takve događaje, pozivajući se na sigurnost i kvalitetu života Zagrepčana u vrijeme održavanja takvih događaja. Za događaje od opravdanog javnog interesa još da, ali za privatne komercijalne – teško. Još od prošle godine postoji određeni interes da neke svjetske glazbene zvijezde održe koncerte na Hipodromu, ali sve je to još uvijek na razini ispitivanja mogućnosti. Thompsonov koncert je pokazao da se može, no zbog specifičnosti lokacija koje mogu primiti ovakav broj ljudi ukazuje da nemamo “prave prostore za to” i da još uvijek zaostajemo za Europom. tportal

07.07. (22:00)

Turneja znoja, nostalgije i torte u facu

Evo koji nas veći koncerti čekaju do kraja godine

  • Skunk Anansie – 20. srpnja, stadion Šalata, Zagreb
  • Queens of the Stone Age – 22. i 23. srpnja, stadion Šalata, Zagreb
  • Bryan Adams – 29. srpnja, Arena Pula
  • Grace Jones – 8. kolovoza, Arena Pula (Adria Summer Festival)
  • Plavi orkestar – 9. kolovoza, Arena Pula (Adria Summer Festival)
  • Steve Aoki – 12. rujna, Zagrebački velesajam, Fair Fest, Zagreb
  • Scooter – 13. rujna, Zagrebački velesajam, Fair Fest, Zagreb
  • Tommy Cash (onaj koji pjeva “Espresso Macchiato“) – 21. studenog, Tvornica kulture, Zagreb
  • Parni Valjak – 29. studenog, Arena Zagreb
  • Damir Urban & 4 – 16. prosinca, Arena Zagreb

Popis donosi Journal, a vi možete najaviti i druge ovdje nenavedene na Forumu

06.07. (13:00)

Princ tame ide u zasluženu penziju

Ozzy i Sabbath oduševili obožavatelje emotivnim oproštajnim koncertom

Koncert je prvi put u 20 godina ujedinio originalnu postavu Sabbatha: Osbournea, basista Geezera Butlera, gitarista Tonyja Iommija i bubnjara Billa Warda. Posljednjom izvedbom pjesme “Paranoid”, njihova najvećeg hita, zaključena je večer koja je dirnula srca tisuća obožavatelja koji su iz čitavog svijeta došli u Birmingham. Jednokratni koncert, s profitom koji je išao u dobrotvorne svrhe, najavljen je kao Osbourneov posljednji nastup, pet godina nakon što je 76-godišnji “Princ tame” otkrio da ima Parkinsonovu bolest, zbog koje ne može hodati. Na pozornici su se pojavila neka od najvećih imena rock glazbe, uključujući Ronnieja Wooda iz Rolling Stonesa, Stevena Tylera iz Aerosmitha, Davida Ellefsona iz Megadetha, Chada Smitha iz Red Hot Chili Peppersa i Toma Morella iz Rage Against the Machinea, koji je ujedno bio i glazbeni direktor događaja. HRT