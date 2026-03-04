Vodič za propast carstva i druge sitnice
Explora: The Rat
Emisija započinje analizom napada na Iran, pri čemu Korlević sugerira da su SAD uvučene u sukob pod utjecajem Izraela, što označava početak kraja „američkog carstva“. Razmatra se utjecaj blokade Hormuškog tjesnaca na svjetsku ekonomiju i cijenu nafte. Fokus se zatim seli na svemirsku utrku, gdje Kina tehnološki i organizacijski pretječe SAD u planovima za slijetanje na Mjesec. Obrađene su i teme zagađenja orbite te novi kineski raketni motori na plazmu. Emisija dotiče i granice biologije kroz „biološka računala“ uzgojena od živčanih stanica te fascinantna otkrića u astrofizici poput zvijezda od tamne tvari. HRT