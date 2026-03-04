Vodič za propast carstva i druge sitnice

Korado Korlević i Elvis Mileta vode nas na putovanje od duhovnosti u arhitekturi pa sve do mračnih dubina Jadrana. Razgovor započinju fascinantnom idejom da prostor nije samo kutija u kojoj boravimo, već može pojačati našu unutarnju verziju sebe, pod uvjetom da je arhitekt u njega unio duha. No, ubrzo se spuštaju na teren visoke politike i astronomije, analizirajući zašto američki predsjednici, od Obame do Trumpa, svako toliko „zakompliciraju“ priču o izvanzemaljcima. Korado zaključuje da je statistički nemoguće da smo sami u svemiru, ali da su priče o NLO-ima u Area 51 zapravo savršen alat za skretanje pažnje javnosti s inflacije i ratnih bubnjeva.

Doznajemo i da Kina trenutno opasno bježi ostatku svijeta u hipersoničnim letjelicama. Korado objašnjava da problem više nije samo motor, već materijali koji bi izdržali paklene temperature pri brzini od 9 maha, dok se vojna industrija sve više oslanja na 3D printanje metala. Pred kraj se dotiču kriminologije i DNK dokaza, upozoravajući da oni nikada nisu stopostotno sigurni zbog mogućnosti kontaminacije uzorka. Za kraj, dobili smo i pravi lokalni “insajderski” savjet: ribari u Istri već desetljećima šute o lokacijama “brombola” – mjesta gdje iz morskog dna izbija metan – jer su to najbolja mjesta za ulov velike ribe. HRT