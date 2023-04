O janjadi je znala mnogo toga, sjećam se da je negdje navela da je kao mala čuvala ovce

No problem svakako nije samo u još jednoj promotorici ustaške ideologije, ovoga puta s katedre jednog fakulteta, nego u njenom premoćnom izboru od strane kolega za dekanicu koju još samo treba potvrditi Senat Sveučilišta, što bi se već i dogodilo, e da nije medijskih napisa i upozorenja opozicijske ljevice. Opasni je to revizionizam što bi u pristojnom, posebno akademskom, svijetu bio kažnjiv, ali ovdje se eto funkcijom dekana ionako ideološki zatrovanog fakulteta nagrađuje ljubiteljica zlokobne ustaške države, još i članica konzervativne, moćne udruge U ime obitelji koja se protivi pobačaju i unižava sva ženska prava. Mrko se lice Hrvatske opet otkriva ovim slučajem i to u godini njenog predsjedanja Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust. Radiogornjigrad /U zemlji laži sve je istina