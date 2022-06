Namrgođeni Liam Neeson sa pištoljem u ruci na filmskom posteru, i to po drugi put ove godine, nikako ne može biti dobar znak: to znači da se nekada ozbiljan dramski glumac ušančio u žlijeb akcijskih trilera za jednokratno gledanje i brzi zaborav. I za sam film Memory makar na papiru postoji nada da je bolji od prosjeka recentnih „neesonijada“, od samih naznaka da je drugačiji, ali i iskusan i provjeren redatelj Cambell. No, on se izgledno posvećuje režiji onoliko koliko mu je neophodno da naplati honorar i ne puno više od toga. Jedini tračak inspiracije se vidi u ponekad zanimljivim casting-izborima koji mogu poslužiti kao svojevrsna referenca. Umesto ozbiljnog i intrigantnog filma, dobili smo tek gledljivu varijaciju na temu već viđenih akcijskih trilera iz američkog pograničnog okruženja. XXZ