Kad su im savjeti za početak besplatni
Financijska pismenost zagrebačkih studenata dosegnula 70 posto
Treće istraživanje udruge UMFO i Foruma PII pokazalo je da financijska pismenost studenata u Zagrebu kontinuirano raste – s nekadašnjih 59 % (2016.) popela se na 70 %. Studenti najbolje razumiju vremensku vrijednost novca i važnost diverzifikacije ulaganja, dok im složeni kamatni račun i valutni odnosi idu nešto slabije. Pismeniji su studenti viših godina koji rade, imaju bolji prosjek te muški ispitanici. Najveći napredak bilježi FER zahvaljujući novim programima. Stručnjaci ipak upozoravaju na opasnost od neodrživih potrošačkih navika te trend oslanjanja mladih na rizične kriptovalute i financijske savjete umjetne inteligencije i TikToka.Lider