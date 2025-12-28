Hladnoću jače osjećaju oni s manje mišića i sporijim metabolizmom - Monitor.hr
Danas (14:00)

Nije uvijek u termostatu stvar

Hladnoću jače osjećaju oni s manje mišića i sporijim metabolizmom

Žene u prosjeku više zebu od muškaraca jer imaju manju mišićnu masu, tanju kožu i drugačiji hormonalni profil, što znači slabiju proizvodnju topline i veći gubitak topline kroz kožu. S godinama osjet hladnoće raste zbog nižeg bazalnog metabolizma i manjeg udjela mišića. Na osjećaj hladnoće utječu i genetika, manjak sna, alkohol te psihološki faktori. Hladnoća sama ne uzrokuje prehladu, ali oslabljuje obranu organizma. Otpornost se može trenirati kretanjem, saunom, umjerenim grijanjem i naizmjeničnim tuširanjem. DW


Slične vijesti

20.02. (12:00)

Vječna bitka za termostat

Zašto je ženama hladnije nego muškarcima? Krivci su mišići, metabolizam i evolucija

Žene brže osjećaju hladnoću jer imaju manje mišićne mase i sporiji metabolizam, što znači da proizvode manje tjelesne topline. Njihova tijela bolje centraliziraju toplinu u vitalnim organima, ali to dolazi nauštrb topline u ekstremitetima, zbog čega im ruke i stopala brzo postaju hladne. Evolucijski gledano, muškarci su kroz povijest bili aktivniji, dok su žene bile sklonije očuvanju topline. S godinama svi gube mišićnu masu, što dodatno usporava metabolizam i smanjuje otpornost na hladnoću. Rješenje? Više kretanja, toplija odjeća i kompromis oko termostata. Zimo

24.07.2024. (15:00)

Malo više 'čilanja'

Znanost ima mogući odgovor zašto su žene osjetljivije na hladnoću od muškaraca


Ženama je obično udobnije na višim temperaturama od prosječnog muškarca. I ne radi se samo o uredima. Bilo vani ili unutra, kod kuće ili na poslu, studije su pokazale da su žene osjetljivije na hladnoću. Neka novija istraživanja to i podupiru, navodeći kako žene općenito teže sagorijevaju kalorije u mirovanju nego muškarci, zbog čega se oslobađa manje tjelesne energije, pa i topline. Općenito, ljudi s većom mišićnom masom i većim tijelom sagorijevaju više kalorija u mirovanju nego manje korpulentni pojedinci. No, preferirana temperatura ovisi i o tome kako smo se taj dan obukli. Kod određivanja idealne temperature osobe najvažniji je odnos brzine metabolizma, površine tijela i postotka tjelesne masti. Nat Geo

22.01.2024. (14:00)

Ljetni auto

Vozači Tesle imaju probleme s niskim temperaturama: internet preplavile snimke napuštenih automobila

Hladno vrijeme značajno utječe na trajanje baterije Tesle, rezultirajući puno kraćim dosegom u potpuno napunjenoj bateriji. Prema istraživanju, Modeli 3, X i Y Tesle mogu izgubiti do 24 posto svog doseg u ledenim temperaturama, dok Model S može izgubiti do 28 posto. Kako je SAD pogodio gladni val, brojni vozači Tesle privremeno su napustili svoja vozila kod punionica, budući da su im se ispraznila. Punjenja koja bi trebala trajati 45 minuta produljena su na više od dva sata. Green

13.01.2024. (10:00)

I da nisam slučajno vidio da netko za sobom ostavi otvorena vrata

Život u Jakutsku, najhladnijem gradu na svijetu – kako preživjeti na prosječnoj temperaturi minus 50

Njihovi domovi su dobro izolirani, opremljeni specijalnim sustavima grijanja, a odjeća koja štiti od hladnoće postala je neizostavan dio njihovog života. Kako bi se zaštitili od hladnoće, stanovnici Jakutska nemaju samo jedna, nego nerijetko i troja izlazna vrata od zgrade, kao i tepihe na vanjskim stepeništima jer su ulice smrznute i skliske. U selu Ojmjakon se, primjerice, živi bez kanalizacije, s obzirom na to da se smrzavaju cijevi, pa se toaleti uglavnom nalaze izvan kuće. Smrzavaju se i mobiteli, a oni koji nemaju grijane garaže ne gase automobile preko noći jer ih ujutro ne bi mogli upaliti. Jakutsk ima otprilike 355.500 stanovnika, a ljudi se pretežno bave stočarstvom i ribolovom. Index

02.10.2023. (21:00)

Zato ona stara narodna mudrost: daleko od očiju, daleko od srca. Da se smrzneš!

Jezikova juha: Srmznuto srce

Što se sve može smrznuti? Pokraj vode stajaćice zimi, stakla automobila, cijene kad je inflacija, pa i Vi kad vidite račun za plin. Razlog, naime, što se sve navedeno može smrznuti jest metafora. Hladnoća, posebno ona žestoka, vrlo je konkretno iskustvo, što ju čini dobrim izvorom spoznaje. Hladnoća npr. može opisati strah. Kad smo smrznuti teško se krećemo, a smrzotine bole, kao i opekotine (naš ih mozak čak niti ne razlikuje). Suprotno tome je toplina, koju osjetimo kod zagrljaja ili vrućina koja nas preplavi kad smo zbog čega uzbuđeni. Zato je hladnoća ravnodušnost i neljubaznost. Kao kad vas nešto ostavi hladnim. Hladnoća je naravno osjet hlada, što je vrlo stara riječ za staro iskustvo (<prasl. *xoldъ). Smrznuti (se) pak jest vezano uz mraz (prasl. *morzъ), odakle i ruski moróz te poljski mróz. Ono što je posebno zanimljivo jest da je iz istoga izvora i riječ mrzak. ( A znate li kako je lako zapravo spriječiti mržnju? U brojnim slavenskim jezicima koristi se u tome značenju riječ drugoga korijena. Tako je u češkome nenávist, a u ukrajinskome i ruskome ненависть . Sve one potiču od prasl. *nenavistь, od glagola *nenaviděti: ne + na + *viděti. Dakle, mrzimo kada nešto ne vidimo, jer na to ne gledamo ili ne gledamo na isti način kao tkogod drugi.) Sat lingvistike u režiji lokalnog portala.

11.08.2023. (21:00)

Vratili se s krznenim kaputima

Velika zima natjerala je rane ljude da isele iz Europe

Prije otprilike milijun i nešto godina oceanima su se naglo snizile temperature, i to čak za 5 stupnjeva. Radi se o dosad nepoznatom velikom zahlađenju koje je vladalo Europom, a koje je natjeralo tadašnje stanovnike da odsele s kontinenta, na koji se nisu vraćali u narednih 200 tisuća godina. Ovo otkriće je tim važnije jer se dosad mislilo da su ljudi u Europi prisutni više od 1,5 milijuna godina. Dokazi su pronađeni se u sedimentima u morskom dnu kod obale Lisabona u Portugalu. Svake godine talože se slojevi koji se gledaju kao zapis stanja mora tog razdoblja. Sadrže i peludna zrnca koja su zapis vegetacije na kopnu. Rezultati ukazuju kako je Europa prije 900 tisuća godina bila gotovo bez stanovnika. BBC

03.02.2023. (17:00)

Bit će lakše kroz ledeno doba

Potraga za lijekom koji nam grije tijelo aktivacijom vlastitih masnih naslaga

Na izlaganje niskim temperaturama ljudsko tijelo reagira pojačanim stvaranjem vlastite, unutrašnje topline dvama procesima koji se nazivaju zajedničkim imenom termogeneza. Jedan tip termogeneze je drhtanje. Drugi tip termogeneze uključuje BAT, odnosno smeđe masno tkivo. BAT-stanice razgrađuju tjelesne šećere i molekule masti kako bi proizvele toplinu. Bioinženjer Jerzy Szablowski sa Sveučilišta Rice je sebi i svojem timu istraživača dao u zadatak identificirati lijekove koji bi mogli poboljšati otpornost ljudskog tijela na izlaganje ekstremnoj hladnoći. Osnovne teorijske postavke su da takav lijek ne bi trebao zadirati u genetiku, ali bi trebao djelovati brzo i imati reverzibilni učinak, bez nuspojava. Bug

02.02.2023. (22:21)

Hodnik jedne stambene zgrade postao je ledena špilja jer su stanari zaboravili zatvoriti vrata dok je vani – 40℃

21.11.2022. (18:00)

I auti se smrzavaju, zar ne?

Valja pripaziti, hladnoća može naškoditi vašem vozilu

Vozači sami mogu zaštititi brtvene gume oko vrata i poklopca prtljažnika sredstvom protiv zamrzavanja. Protiv smrzavanja treba zaštititi i brave, i to iz dva razloga. Kod vozila bez daljinskog otključavanja bit će problem otključati bravu. Također se može dogoditi da se vozilo zaključa samo od sebe dok recimo stružete led, a motor ste ostavili da se zagrije. Još je jedna zanimljvost vezana uz nedovoljnu otpornost tekućine za hlađenje. Naime, moguća je situacija da se motor pregrijava i na -15 stupnjeva. Zimi je često otkazivanje akumulatora, u Zagrebu obično “krepa” njih čak 30 posto u prvom naletu zime. Po istraživanjima proizvođača akumulatora, već kod 0 stupnjeva kapacitet pada 20%, a potreba je veća 50%… Revija HAK 