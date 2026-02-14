Tko tebe kamenom, ti njega novinama

Ivančić: Udav na slobodu - Monitor.hr
Ivančić: Udav na slobodu

Kada je prošle godine, po uputi Vlade, a u izvedbi Savjeta za nacionalne manjine, tjedniku Novosti drastično srezan budžet – za preko 35 posto – taj je napad na demokraciju odjeknuo na tzv. medijskoj sceni. Napokon, radilo se o kardinalnom primjeru šovinističke diskriminacije i divljačkom udaru na slobodu štampe, kao posljedici formiranja ekstremističko desne koalicijske vlade HDZ-a i Domovinskog pokreta. Kada se, međutim, ove godine ponovila ista stvar, pa je godišnji budžet Novosti opet drastično smanjen (mada su ukupna sredstva za potrebe nacionalnih manjina značajno povećana), tzv. medijska scena događaj je popratila skoro jednoglasnim – mukom. Novosti su u najvišim sferama političke vlasti osuđene na likvidaciju. Činjenica da smaknuće neće biti obavljeno strijeljanjem, nego davljenjem, pa će sam čin umorstva potrajati nešto duže, ne dovodi u pitanje smrt kao planirani sretan epilog. Zašto vodeći mediji o tome vidu državnog terora pobožno šute? Viktor Ivančić za Novosti.


Nedjelja (13:00)

'Ko zna koliko je Epstina za koje ni ne znamo...

Basara: Kultura polne moći

Opštepoznato je da politička, ekonomska i polna moć idu zajedno, što je logično. Ko ima političku i ekonomsku, teži da uveća i polnu moć. Gvozdeno pravilo kulture polne moći je sledeće: ko ima političku moć može vrlo brzo – u razvaljenim državama praktično trenutno – steći i ekonomsku i polnu moć. Ali to je jednosmerna ulica. To ne važi za ekonomske i polne moćnike. Iz tzv. Epstinovih fajlova – i iz profila društva s kojim se pajtašio – da se naslutiti da je Matori Pokvarenjak počeo ispoljavati prikrivene političke ambicije, i to je – skupa s video ucenjivačkim potencijalom – bio glavni razlog zbog koga su Epstinu izvršili samoubistvo u njujorškoj apsani. Da mu nije zinulo dupe za političkom moći – ili bar prevelikim političkim uticajem – Epstin bi i dan-danas seksualno žario i palio zajedno s političkim moćnicima koji su mu čuvali leđa i „zastarevali“ krivične prijave – kao što je zbog istih optužbi Koštunica zastarevao prijave protiv Pahomija. Avaj, Epstin je hteo više, pa je izgubio i ekonomsku i polnu moć i život. Svetislav Basara rezonira.

Nedjelja (10:00)

Zadnje vrijeme dosta njih treba podsjećati...

Dežulović: Kokoši, guske i par konja

“Ovo je sada rat. Bez presedana u političkoj povijesti Hrvatske!” objasnila je pak gnjevna Jadranka, pa na N1 televiziji dodala kako je “žalosna, uzrujana, nesretna i vrlo, vrlo zabrinuta”, jer “ovoga nikad nije bilo”. Čudi da gospođa Kosor tako slabo pamti – davno je bilo, više od trideset godina prošlo je otkako je predsjednik Tuđman u jesen 1995. godine, uzdajući se u euforiju nakon pobjedničke “Oluje”, raspisao redovne parlamentarne izbore, pa usput – spojivši Zagrebačku županiju i Grad Zagreb – i izvanredne zagrebačke gradske izbore. Zagreb ga je, međutim, mučki izdao dok je “ljevičarska sekta” predvođena Zdravkom Tomcem iz SDP-a šokantno osvojila dvotrećinsku većinu.

U HDZ-u su bili konsternirani, trebalo je hitno nešto poduzeti. Bijesni Tuđman, dakako, nije mogao čekati nove izbore, i već nekoliko sati kasnije, u 18.30, predsjednik izborne komisije pročitao je najnovije službene rezultate: gradonačelnik Mikša sada je, gle čuda, osvojio 32.153 glasa, a Škrabalo 31.949, dakle iznenadna dvjesto četiri glasa manje!

Tako je započelo ono što je u “političkoj povijesti Hrvatske” zapamćeno kao Zagrebačka kriza, tako je, najzad, u Zastupničkom domu umjesto gradonačelnika Mikše – “ima nas još koji znamo kako je bilo” – završila njegova zamjenica s izborne liste, do tad slabo poznata potpredsjednica HDZ-a i novinarka Hrvatskog radija – Jadranka Kosor… Boris Dežulović za Novosti.

07.02. (08:00)

Što se vidi u društvu, ne i u Saboru

Markovina: Tuđmanova Hrvatska 2.0

U društvenom smislu postoje tri Hrvatske. Partizanska, ustaška i domobranska. Može i obrnuto, a to obrnuto jeste realno stanje stvari posljednjih desetljeća. U normalnim okolnostima, ma što nam danas izgledalo normalno, te tri Hrvatske koegzistiraju, i to na način da ritam udara domobranska građanska i centristička Hrvatska, ona ustaška pak živi kroz crkvena i navijačka okupljanja te na marginama javnog prostora, svjesna svoje brojnosti, ali i frustrirana činjenicom stvarne društvene nerelevantnosti, dok je partizanska u političkom smislu u stalnoj defanzivi, ali u društvenom okuplja jedine relevantne kulturnjake, kreativce, umjetnike, novinare i intelektualce. Ova zadnja činjenica strahovito frustrira ustašku Hrvatsku koja misli da je to tako zbog neke zavjere elita, a ne zbog vlastite potkapacitiranosti na svim nivoima. Europu i svijet koji klize u fašizam, ustašku Hrvatsku koja osjeća da je došlo njezino vrijeme, političkog vođu koji je svjestan da nema većinsku podršku u javnosti, pa uz pomoć nasilnika planira ostati na vlasti i domobransku Hrvatsku koja se sada nerado nalazi pred odlukom što da radi. Dragan Markovina za Peščanik

06.02. (15:00)

Ali molim Vas, tiho, da ne izgubim posao

Ivančić: Rukometna Endehazija

“Htio bih vam prenijeti poruku moga klijenta da je Vlada spremna organizirati doček naših rukometaša s gospodinom Thompsonom kao glavnom zvijezdom večeri. Tako da zajedno zajebemo onoga jugokomunistu na čelu sekte koja vlada Zagrebom.”

“To je dobra vijest. Moj klijent vrlo rado pjeva na takvim domoljubnim feštama.”

“Ali uz jedan uvjet.”

“Koji uvjet?”

“Da gospodin Thompson prilikom nastupa na izvodi pjesmu ‘Bojna Čavoglave’ i ne uzvikuje pozdrav ‘Za dom spremni’.”

“Može li se znati koji su razlozi za to?”

“Razloga je mnogo, oko petsto tisuća, pa ne znam odakle da počnem. Moj klijent razmišlja ovako: ključni prizor koji potvrđuje profašističko ustrojstvo današnje Hrvatske neće biti nastup neonacista na dočeku hrvatskih rukometaša, nego trenutak kada pripadnici policije, po direktivi Vlade, rastjeruju komunalne redare s Trga bana Jelačića i onemogućuju im da rade svoj posao. Policija koja štiti bezakonje – to je rentabilni fašizam, a ne pjevanje pjesmica! No nema razloga da ga tako nazivamo. ”

Viktor Ivančić za Novosti

05.02. (08:00)

Neće uzet ni žvaku, nisu ni prije

Andrassy: Hrvatska je viceprvak u preskakanju pranja zubi, ali smatra se neprimjerenim da se u to miješamo

A kad smo već u tjednu u kojem se priča o sportskim uspjesima, ima mjesta i za nacionalni sport o kojem se rijetko priča – istraživanja pokazuju da Hrvati peru zube svaki peti dan, drago mi je što većini nas to zvuči nemoguće, a pokazuju i da četkicu za zube mijenjaju jednom godišnje. U europskom natjecanju loših higijenskih navika imamo srebrnu medalju, a zlato nam je ukrala Bugarska. I ne miješamo se, samo nedužno ćaskamo o oralnom zdravlju koje sve češće smrdi umjesto da miriši, a u drogerijama nikad nismo imali veći izbor za izbacivanje kanalizacije iz usta. Bezobrazno bi bilo i da ovaj tekst anonimno pošaljete kolegi kojeg se nitko ne usudi zamolit da se osvježi, makar žvakom, ali vjerojatno bi vas ionako ignorirao. Šteta, oralna higijena je jedan od najnezahtjevnijih sportova, a za zlatnu medalju je dovoljno trenirat deset minuta dnevno. Andrea Andrassy za Miss7.

03.02. (17:00)

Spomen na priču iz mračne prošlosti

Dežulović: Kad su se uzbunile dimije

Postoji barem stotinu razloga zašto je tako zanimljiva priča o Sandru Silajdžiću, koji je s majkom Hidajetom, Bošnjakinjom hrvatskog državljanstva, pobjegao od rata u Bosni i gotovo cijeli svoj vijek proveo u Sjedinjenim Državama, završio tamo osnovnu i srednju školu i kao tipični Amerikanac mirno živio u predgrađu Detroita, radio u lokalnoj transportnoj kompaniji, vozio Cadillac, roštiljao s prijateljima i podržavao napore Donalda Trumpa da Ameriku opet napravi velikom, sve dok ga prije mjesec dana Trumpov režim, sve praveći Ameriku velikom, na temelju njegova hrvatskog državljanstva nije deportirao u Hrvatsku. Gdje ga je onda – karma je stvarno kurva – dočekao opći bijes domaće MAGA-radi, koja je njegov dosje istražila bolje od ICE-a. Vazda gladnim hrvatskim medijima i društvenim mrežama, međutim, priča je zanimljiva samo zbog sumnjivog prezimena njenog junaka – osim ako netko zaista misli da bi u Hrvatskoj jednako prošao i da se zove Domagoj Horvat, u kom slučaju molim da se ne zajebavamo – i jedne njegove rečenice. Boris Dežulović za N1.

01.02. (22:00)

Kako pričati o hororu, a zvučati kao Teletubbies

Andrassy: “Zločestim” se riječima na internetu dodjeljuju drugačija, benignija imena – što je zdravo za psihu, zdravo je i za algoritam

Seggs umjesto sex, corn umjesto porn, grape umjesto – rape… Algoritam ne ulazi u kontekst i najčešće iz predostrožnosti uklanja sve što zvuči sporno – jednom korisniku je uklonjen video u kojem priča o ubijanju bizona prije 200 godina, a kad je korigirao izjavu i umjesto “killed” koristio “unalived”, više nije bilo problema. Sve je počelo s Youtubeom, kad su korisnici u nastojanju da izbjegnu posljedice tražili alternativne načine izražavanja, a danas svaki video o silovanju zvuči kao da se priča o grožđu, svako spominjanje pornografije zvuči kao kukuruz, a svatko tko je ubijen, bilo tuđom ili vlastitom rukom je… neživ? Unalive. Kod nas se još, srećom, stvari ne šifriraju u istoj mjeri – uz povremenu iznimku tipa “ličko rukovanje”, što je samo izolirana mentalna akrobacija jednog suca – ali vjerojatno je pitanje vremena kad će netko silovanje šifrirat u neodobreno milovanje ili nešto jednako glupo. Andrea Andrassy za Miss7.

01.02. (15:00)

Poštovani, a jeste li probali ponekad i saunu?

Beck: Kapitalizam trguje i duhom pa nam se prodaje well-being, mindfulness, antistres…

Zemaljsko ulje obilno teče i našim naftovodom kojim upravlja JANAF, ali čini se da im nedostaje ovog drugog. Čitam u medijima da su članu uprave platili 16.000 eura za razne antistres programe kako bi mu se oporavio well-being (Jutarnji)… Nije mi to neočekivano. Tok zemaljskog ulja kroz hrvatski naftovod mogu poremetiti globalna kretanja – rat u Ukrajini i američke sankcije Rusiji…

Sve je to itekako stresno, i jasno je da je vrhunski menadžer suočen s burn outom, izgaranjem, kako bi se reklo hrvatski, iako bih ja radije upotrijebio metaforu cvijeta koji sahne jer je izgubio dodir i sa suncem i s korijenom. Ne samo menadžeri naftovoda, svaki je čovjek danas u opasnosti da izgubi sebe, jer vlada znanstveno mišljenje da čovjek nema dušu. Sav bi naš psihički život bio proizvod elektrike i kemije koji će zamrijeti s nama, pa dakle uopće i nemamo duh, nego samo tijelo.

Kapitalizam ipak i duhom nastoji trgovati pa nam se nude razni tečajevi mindfulnessa, antistresa, vizualizacije, meditacije ljubazne dobrote, progresivne mišićne relaksacije, šumskog kupanja, sunčanja anusa, plutanja u mračnom slanom bazenu i sličnih ludosti… Boris Beck za Večernji, i za Narod.

01.02. (10:00)

Dokumenti važniji od ljudi

Jergović: Nevoljni Sandro neporecivi je hrvatski državljanin, s jednakim pravima kao premijer Plenković

U Hrvatskoj već je neko vrijeme živo uvjerenje kako smo slobodni protjerati sve one koji nam se ne sviđaju. To uvjerenje širi se iz vrhova vlasti, zastupaju ga režimski mediji, šire botovi, trolovi i ina digitalna bića, stvorena u podrumima Ministarstva unutarnjih poslova ili stranaka na vlasti (tu se mišljenja mimoilaze), pa bi možda, upravo na slučaju nevoljnog Sandra, narodu trebalo reći kako tu stvari doista stoje. Taj mladić rodom iz Dervente, taj po godinama već čovjek, taj nedorasli dječak gol k’o pištolj, koji na svijetu nema nikoga i koji u džepu nema nijedan važeći dokument, na jednak je način i sasvim neporecivo hrvatski državljanin kao i Ivan Anušić, Marko Perković Thomson, Andrej Plenković, kao i Plenkovićeva žena i dječica.

Bizarnom se i neukom čini hajka što su je današnji sljedbenici trećerajhovskih državljanskih praksi pokrenuli protiv nevoljnog Sandra. Ono za što se oni zalažu moguće je, naime, rješavati samo pomoću logora smrti. A u nekom drukčijem svijetu, jedinom u kojem bi Republika Hrvatska još mogla preživjeti, nevoljni Sandro jedan je od ljudi s kojima bismo trebali živjeti, tako što ćemo mu pomoći i što ćemo pritisnuti državu da mu pomogne, jer samo se tako možemo nadati da će i on pomoći nama, kao i da će netko pritisnuti državu ako to nama, ne daj Bože, ustreba. Miljenko Jergović za svoj blog

01.02. (00:00)

Represija je stigla. Otvorio pas

Dežulović: Mrtvoslovno društvo

Eto na što je spala Antina i Franjina Hrvatska, na što su spali državni teror i haranženje: saborski Odbor za pravosuđe nema kvorum za izbor predsjednika Vrhovnog suda jer se jedan član bavi izmišljanjem lažnih prebivališta novinara! A redarstvo onda piše mrtvu ozbiljnu službenu bilješku kako su “na adresi na kojoj je prijavljen Boris Dežulović zatekli samo psa vrste maltezer”. Do kraja ovog teksta ostat će nepoznato jesu li kucali i na prijavljenu adresu Predraga Lucića, zaključivši valjda kako “prema našim saznanjima osumnjičeni nije napuštao zemlju”. Sve je dobro završilo, Viktor i ja sretno živimo odvojeni i uredno prijavljeni, i prijava Srećka Ilića ostala je tek mrtvo slovo na papiru. Mrvu je veći problem to što su za djetinje pakosti Mrtvoslovnog društva angažirani ozbiljni državni resursi, od članova saborskog Odbora za pravosuđe do Ministarstva unutarnjih poslova. Boris Dežulović za Novosti.