Zaboravljena djeca rata

Njegova biološka majka silovana je 1993. godine u Foči, tokom rata u Bosni i Hercegovini. Domar bolnice Muharem Muhić svakodnevno ga je vodio kući svojoj supruzi Adviji i kćerima Almiri i Jasmili, a na kraju su ga i posvojili. Imao je devet godina kada su mu rekli. Posebno emotivna su sjećanja na Adviju kada se ona, kako je rekao, “svađala s narodom i zajednicom”, braneći ga od pogrdnih etiketa poput “četničko kopile”. Danas radi u bolnici. Odlučio je progovoriti o teškoj temi i napisati knjigu naslovljenu “Ja sam Alen”. Susreo se sa svojim biološkim ocem koji živi 30 km od njega te ga je kod susreta pitao zašto mu je silovao majku, što je on negirao. Unatoč DNK testu koji je potvrdio da mu je on otac, tvrdio je da je lažan i namješten. Kompleksan je odnos i s biološkom majkom, koja ga je ostavila dva dana nakon rođenja. On joj je to oprostio. Želi da se mladim generacijama usadi empatija prema drugima i da se “razumije da ima djece koja nisu imala savršen život, ali su ipak uspješni”. HRT