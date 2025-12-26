Ne znaš bi li ga kudio ili slavio

Jakob Fugger (1459.–1525.) bio je najbogatiji čovjek svog doba i ključna figura nastanka moderne ekonomije. Kao bankar i trgovac iz Augsburga financirao je careve i pape, uveo dvojno knjigovodstvo u Njemačku i izgradio mrežu informacija diljem Europe. Kontrolom rudnika srebra i bakra – tada najtraženijih globalnih resursa – povezao je Europu s Azijom u ranoj fazi globalne trgovine. Ublažio je crkvenu zabranu kamata, posredno potaknuo Reformaciju, a iza sebe ostavio i Fuggerei, najstarije socijalno stanovanje na svijetu. DW