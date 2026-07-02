I još tak mali i slatki
Kako golokrtičasti štakor pomoću proteina cGAS pobjeđuje rak i starenje
Golokrtičasti štakor (goli sljepaš) fascinira znanstvenike jer živi dulje od 30 godina i gotovo nikada ne obolijeva od raka. Studija iz 2025. godine otkriva da tajna leži u proteinu cGAS. Dok kod ljudi i miševa taj protein koči precizan popravak DNK, kod golog sljepaša četiri aminokiselinske promjene preokreću njegovu ulogu pa on aktivno potiče sanaciju genoma. Uz to, stabilnost održava pomoću iznimno velike molekule hijaluronana, koja mu daje antitumorski štit. Ova otkrića ne nude instant-lijek, ali usmjeravaju ljudsku medicinu prema novim načinima očuvanja genoma i usporavanja starenja. Igor Berecki za Bug