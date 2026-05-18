Državno zdravstvo, privatno bogatstvo
Kako je nepostojeći ugovor Medikolu donio 200 milijuna eura
Ministarstvo zdravstva tek je nakon pritiska Povjerenika za informiranje predalo dokumentaciju koja razotkriva dvadesetogodišnju suradnju s privatnom Poliklinikom Medikol. Dokumenti pokazuju da ključni ugovor o javno-privatnom partnerstvu za PET/CT uređaje nikada nije postojao. Cijeli je sustav pokrenut običnim dopisom iz 2006. godine, a Medikol je bez javnih natječaja ušao u javne bolnice (poput KBC-a Rijeka) uz povlaštene najamnine. Dok je država Medikolu isplatila preko 200 milijuna eura za pretrage, godinama je izbjegavala kupnju vlastitih uređaja. Pravni stručnjaci upozoravaju na ništetnost ugovora, svjesno nanošenje štete javnom sektoru i ozbiljnu kaznenu odgovornost uključenih strana, zbog čega se predlaže istraga USKOK-a. Ilko Ćimić za Index, Nataša Škaričić za Novosti. Saborske zastupnice Možemo Ivana Kekin i Sandra Benčić predstavile su kampanju “Javno zdravstvo da, Medikol ne”. Građane pozivaju da peticijom podrže javno zdravstvo i zatraže prekid ulaganja javnog novca u Medikol. HRT