Danas (13:00)

Državno zdravstvo, privatno bogatstvo

Kako je nepostojeći ugovor Medikolu donio 200 milijuna eura

Ministarstvo zdravstva tek je nakon pritiska Povjerenika za informiranje predalo dokumentaciju koja razotkriva dvadesetogodišnju suradnju s privatnom Poliklinikom Medikol. Dokumenti pokazuju da ključni ugovor o javno-privatnom partnerstvu za PET/CT uređaje nikada nije postojao. Cijeli je sustav pokrenut običnim dopisom iz 2006. godine, a Medikol je bez javnih natječaja ušao u javne bolnice (poput KBC-a Rijeka) uz povlaštene najamnine. Dok je država Medikolu isplatila preko 200 milijuna eura za pretrage, godinama je izbjegavala kupnju vlastitih uređaja. Pravni stručnjaci upozoravaju na ništetnost ugovora, svjesno nanošenje štete javnom sektoru i ozbiljnu kaznenu odgovornost uključenih strana, zbog čega se predlaže istraga USKOK-a. Ilko Ćimić za Index, Nataša Škaričić za Novosti. Saborske zastupnice Možemo Ivana Kekin i Sandra Benčić predstavile su kampanju “Javno zdravstvo da, Medikol ne”. Građane pozivaju da peticijom podrže javno zdravstvo i zatraže prekid ulaganja javnog novca u Medikol. HRT


Dok Robert F. Kennedy Jr. preusmjerava sustav američkog zdravstva, znanstvenici upozoravaju na opasnosti od politikantskog širenja pseudoznanstvenih dezinformacija o autizmu i suvremenim tehnologijama. Jer, u očima prosječnog stanovnika SAD-a, kada ministar zdravlja izjavi da je „ultrazvuk tijekom trudnoće toksičan i uzrokuje autizam“, mnogi će to, nažalost, shvatiti sasvim ozbiljno. Nećak slavnog JFK-a, već se godinama profilira kao antivakserski i antiznanstveni aktivist (inače je pravnik koji je, usput rečeno, triput neuspješno polagao pravosudni ispit u SAD), a u svom političkom djelovanju ustrajno plasira i proširuje neargumentirane medicinske i znanstvene dezinformacije koje su se u više navrata dokazale kao opasne – ne samo za javno zdravlje, već i za elementarno povjerenje šire javnosti u medicinu i znanost. Igor Berecki za Bug

Pored centralnog upravljanja, u planu ministra Beroša je naglašena integracija javne nabave opreme, lijekova i potrošnog materijala u svim zdravstvenim ustanovama. No ne treba smetnuti s uma da su županije u pravilu bolje upućene u specifične potrebe lokalnih bolnica negoli država. Bolnički sustavi nisu javne željeznice ili vojska s kojima baš i nema smisla raspolagati lokalno. Također, zbila se zanimljiva intervencija u nacrt budućega dopunjenog Zakona o zdravstvenoj zaštiti: izbrisan je ranije uneseni članak o zabrani rada liječnika iz javnih ustanova u privatnima. Novosti

Ne zna se zapravo koliki je kapacitet potreban zdravstvu da se odradi određena količina posla bilo da je riječ o dijagnostici ili zahvatima. Takva “mutna” situacija onda postaje i “niša” u koju se svako malo utrpa “kupovanje” nekih zdravstvenih usluga od privatnih ponuđača, a da se istodobno ne zna je li to nužno i jesu li to mogle odraditi javne zdravstvene ustanove, piše Goranka Jureško.

Protiv ove epidemija korone sada bismo se neusporedivo teže borili da nam Andrija Štampar, vizionar rođen krajem devetnaestog stoljeća u Brodskom Drenovcu, nije ostavio mrežu javnog zdravstvenog sustava. I zato je napokon valjda nastupio trenutak da ovo društvo osvijesti svoju pogrešku, piše Sanja Modrić