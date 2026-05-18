Državno zdravstvo, privatno bogatstvo

Dok Robert F. Kennedy Jr. preusmjerava sustav američkog zdravstva, znanstvenici upozoravaju na opasnosti od politikantskog širenja pseudoznanstvenih dezinformacija o autizmu i suvremenim tehnologijama. Jer, u očima prosječnog stanovnika SAD-a, kada ministar zdravlja izjavi da je „ultrazvuk tijekom trudnoće toksičan i uzrokuje autizam“, mnogi će to, nažalost, shvatiti sasvim ozbiljno. Nećak slavnog JFK-a, već se godinama profilira kao antivakserski i antiznanstveni aktivist (inače je pravnik koji je, usput rečeno, triput neuspješno polagao pravosudni ispit u SAD), a u svom političkom djelovanju ustrajno plasira i proširuje neargumentirane medicinske i znanstvene dezinformacije koje su se u više navrata dokazale kao opasne – ne samo za javno zdravlje, već i za elementarno povjerenje šire javnosti u medicinu i znanost. Igor Berecki za Bug