Kako preživjeti koncert (i druge ljude): Pravila ponašanja na svirkama - Monitor.hr
Danas (16:00)

Priručnik za one čiji pazuh ne želimo osjetiti

Kako preživjeti koncert (i druge ljude): Pravila ponašanja na svirkama

Za one koji ih baš ne pohode: Pristojno je doći na vrijeme, obući se prikladno (npr. ako ideš npr. u Lisinski, nećeš doći kao da si krenuo u teretanu), ako je prostor skučen – poštuj tuđi prostor (ne moraš rukama micati ljude na svom putu do šanka, dovoljno je pristojno zamoliti)… do obazrivog korištenja mobitela i razumijevanja da koncert nije mjesto za glasne razgovore. Naglašava se važnost osobne higijene, nenametljivog ponašanja u mosh pitu, brige jednih za druge te podrške bendovima kupnjom mercha. Cilj svega je smanjiti stres, povećati uživanje i doprinijeti zajedničkom, pozitivnom iskustvu slušanja glazbe uživo. Ravno do dna


Slične vijesti

Subota (07:00)

Tko pjeva, kraj godine broji lakše

Doček Nove godine: U Zagrebu sviraju Dubioza Kolektiv, Elemental i IDEM, u Splitu Baby Lasagna i Željko Bebek

Hrvatski gradovi objavljuju rasporede novogodišnjih nastupa. Dubrovnik prednjači s bogatim programom: festival otvara Doris Dragović, a nastupaju i Vanna, Zečić, Bebek te Dino Merlin u novogodišnjoj noći, uz Hiljsona Mandelu i Jakova Jozinovića. Prvog dana 2026. pjeva Petar Grašo, a 2. siječnja Severina nastupa u Rixosu. Zdravko Čolić zabavljat će goste hotelske večeri, a Lepa Brena novu godinu dočekuje u Tivtu. Poreč najavljuje Tonyja Cetinskog, Novalja Giuliana i Diktatore, Pag Lidiju Bačić, a Split bi trebao dočekati uz Baby Lasagnu i Željka Bebeka. tportal, Muzika, Index

27.11. (19:00)

Krenite štediti za karte

Tko sve svira 2026.: od Johnnyja Rottena do Gorillaza

Public Image Ltd s Johnnyjem Rottenom stižu u Tvornicu u svibnju iduće godine, a to je tek jedna od posljednjih zvučnih najava: Buč Kesidi nastupaju u Areni, Franz Ferdinand trese Beč, a Eros Ramazzotti vraća talijansku romantiku u Zagreb. U lipnju u našu blizinu stižu Linkin Park, Metallica, u Zagreb slijeću Offspring i A Perfect Circle, a Sting zauzima Arenu. INmusic dovodi Gorillaz, IDLES, Jacka Whitea i Kings of Leon. Ljeto zatvaraju Jovanotti, Moby, Dropkick Murphys, Amyl & the Sniffers i, za kraj, Marilyn Manson u Budimpešti (premda znamo da sigurno neće biti zadnji). Na Forumu imate najave koncerata, a tu ih se komentira.

21.11. (20:00)

Zabilježite si za drugi put

Mimika Orchestra u Kinu SC: promocija “Medzotermine” pred premalo svjedoka velike stvari

Možda je na domaćoj glazbenoj sceni najnevjerojatnija stvar da postoji projekt poput Mimika Orchestra. Big band od dvadeset članova logistička je noćna mora i koliko god genijalna muzička vizija kompozitora i bandleadera Maka Murtića koja spaja elemente tradicionalne glazbe, jazza, pa i prog rocka bila jedinstveno osmišljena i besprijekorna izvedena i kao takva čini savršen “izvozni proizvod” hrvatske kulture, cijena tog izvoza jednostavno je previsoka da bi se on uspio ostvariti. Po prvi i vrlo vjerojatno posljednji put novi je album odsviran u cijelosti, od početka do kraja te je i uživo potvrdio dojam da je u pitanju dosad najpitkije izdanje orkestra. Mogu zamusliti svijet za pedeset godina u kojem neki digger s drugog kraja svijeta iz kakve drvene kištre izvlači primjerak “Medzotermine” i pušta je na svoj gramofon otkrivajući zvuk svijeta koji nikad nije postojao. Ivan Laić za Ravno do dna

02.11. (15:00)

Buka je konačno našla svoj dom

Swansi u Boogaloo-u: Bend se stišao i sad smo ih napokon čuli. Doživjeli smo ih bolje nego ikad

U slučaju Swansa, naime, stvar koja je njihove koncerte činila drukčijima od drugih uvijek je bila njihova glasnoća. Razina njihove buke često bi trusila žbuku sa zidova, a bez čepića za uši melodije pjesama se uopće ne bi moglo razaznati od vibracija iz zvučnika. Zloglasnost njihove glasnoće (je li to onda zloglasnoća?), bila je takva da se o malo čemu drugom nakon njihovih koncerata pričalo. Bili smo spremni na sve osim na ono što smo doživjeli, a to je gotovo potpuno odustajanje od terorizma zaglušivanjem. Već na prvoj pjesmi ljudi su počeli vaditi čepiće iz ušiju. Swans nikad nisu bili tiši. Dobro, ovo i dalje treba uzeti sa zrnom soli, jer i najtiši Swans su i dalje jedan od najglasnijih koncerata godine. Boogaloo se pokazao kao puno primjereniji prostor za ovaj ritual od SC-a ili, recimo, Jedinstva gdje smo ih prethodno znali gledati. Tek rijetki su pomislili da to ovaj put “nije bilo to.” Ivan Laić za Ravno do dna. Neki su svoje dojmove podijelili na Forumu odmah nakon svirke.

01.11. (21:00)

Jazz se više ne druži sam sa sobom

NO Jazz Festival 2025 u znaku domaćih izvođača: Publika ne samo da je željna jazza, već su i stasale nove generacije

Prije 25-30 godina jazz u Hrvatskoj bio je svijet za sebe te da je imao vrlo malo dodira s ostalim glazbenim pojavama na našoj sceni, pogotovo onima neakademskima. Danas, na sreću, tomu više nije tako jer već dulje od 10 godina na našoj sceni svjedočimo brojnim sjajnim suradnjama i eksperimentima koji nedvojbeno jesu jazz, ali koji uvelike probijaju granice raznih žanrova, poput rocka ili elektroničke glazbe. NO Jazz i jest nastao na ideji promicanja žanrovske slobode i otvorenosti s posebnim naglaskom na jazz i improvizaciju, tako da su aktualna zbivanja kod nas, pa i šire u regiji, potvrda da smo pri pokretanju ovog festivala razmišljali na ispravan način. Mate Škugor uoči NO Jazz Festivala (Peti kupe i Močvara, od 9. do 15. studenog) za tportal

22.10. (15:00)

Tko ide, neka pripremi čepiće za uši

Frontmen legendarnih Swansa prije koncerta u Zagrebu na Sve svete: Namjera nam je stvoriti okruženje u kojem zvuk služi kao portal za blaženstvo

Swans se još jednom vraćaju u Zagreb, ovaj put na krilima svog aktualnog remek djela ‘The Birthing’ koje, navodno, označava kraj serije njihovih albuma posvećenih grandioznim orkestracijama i velikoj glasnoći. Ovo je visoko orkestrirana, iako često improvizirana glazba. Definitivno nije bučna. Glasnoća je sporedna težnjama zvuka. Mnogi zvukovi koje se čuje tijekom nastupa uživo zapravo nisu odsvirani. Ne slažem se da je iskustvo naše glazbe destruktivno. Namjera je čista, pozitivna radost kroz iskustvo zvuka – kaže Michael Gira za Ravno do dna pred nastup u Boogaloo-u 1.11. Kaže i kako je razočaran što je Trump (“Antikrist”) predsjednik SAD-a, uz optimističnu opasku kako smo preživjeli i veće kataklizme.

12.10. (14:00)

Samo stoj na svjetlu, i doći će kraj tami...

Goran Bare & Majke u Boćarskom: Povezanost koja traje

Subota navečer u Boćarskom domu. Gužva na ulazu, više manje rasprodana priča, publika standardno – svih generacija. Sat i 45 minuta trajao je nastup, uz predah pred bis, bez slabih trenutaka. Otvorili su s “Rođen za suze”, a Bare je od prve sekunde u pokretu, zaigran, komunikativan, spreman na zajebanciju. Iskusan, provjereni bend s njim je radio ono što radi godinama – precizno, čvrsto, bez greške – rutinski posao… Muzika, Jutarnji, Ravno do dna

05.10. (10:00)

Baloni su možda odletjeli, ali energija nije iscurila

Nena rasprodala Tvornicu: 99 nostalgija i jedan nezaboravan povratak

Njemačka post punk ikona Nena napokon je nastupila u rasprodanoj Tvornici kulture, priuštivši zagrebačkoj publici večer pune nostalgije i sint punk energije. Iako ju mnogi pamte samo po bezvremenskom hitu “99 Luftballons”, Nena je u petak dokazala da i dalje ima snage i šarma svoje “Neue Deutsche Welle” mladosti. U pratnji djece i benda, energično je spojila prošlost i sadašnjost, a koncert zaključila s obradom Ramonesa i, naravno, himnom koja je preletjela zidove – doslovno i simbolično. Music Box, pogledajte fotku na Jutarnjem, što kaže Aleksandar Dragaš… i Neno Belan upoznao legendarnu Nenu,bili su zanimljivih outfita (tportal)

02.10. (00:00)

Razlog da si bukirate put za Beč ili Budimpeštu na vrijeme

Najveće svjetske turneje koje stižu do ljeta 2026. (kod nas i u okolicu)

Do ljeta 2026. regija vrvi spektaklima: The Offspring, Volbeat, OneRepublic, Disturbed i Hans Zimmer stižu u Beč, München, Prag i Budimpeštu. Lady Gaga, Katy Perry, Radiohead i Jamiroquai puni su Arene u Italiji i Austriji. Sabaton, Machine Gun Kelly i Florence + The Machine tresu proljeće 2026. Posebno za domaće fanove – Zagreb hvata Tilla Lindemanna (10.12.2025.) i Erosa Ramazzottija (28.4.2026.). U krugu od 500 km, od Milana do Budimpešte, očekuje se prava pop-rock metal-glazbeno-filmska poslastica. Muzika… Ostale turneje možete pogledati u muzika.hr kalendaru, a nešto i na Forumu

01.10. (20:00)

Hey-ho! Let's go!

Belgijski tribute band legendarnih Ramonesa nastupaju u Hrvatskoj

Koprivnički Lucky bar s ponosom predstavlja koncert The Rawönes, belgijskog tribute benda koji donosi potpuni doživljaj legendarnih Ramonesa. Koncert će se održati u petak, 3. listopada, u MMC Kugli u Koprivnici. Jedan su od najtraženijih tribute to Ramones bendova, s više od 100 koncerata diljem Europe. Njihovi nastupi nastoje i novim generacijama, koje nisu imale priliku čuti Ramonese uživo, dočarati energiju i strast koju su unosili na glazbenu scenu 70-ih. Klikaj… Event na Facebooku