Priručnik za one čiji pazuh ne želimo osjetiti
Kako preživjeti koncert (i druge ljude): Pravila ponašanja na svirkama
Za one koji ih baš ne pohode: Pristojno je doći na vrijeme, obući se prikladno (npr. ako ideš npr. u Lisinski, nećeš doći kao da si krenuo u teretanu), ako je prostor skučen – poštuj tuđi prostor (ne moraš rukama micati ljude na svom putu do šanka, dovoljno je pristojno zamoliti)… do obazrivog korištenja mobitela i razumijevanja da koncert nije mjesto za glasne razgovore. Naglašava se važnost osobne higijene, nenametljivog ponašanja u mosh pitu, brige jednih za druge te podrške bendovima kupnjom mercha. Cilj svega je smanjiti stres, povećati uživanje i doprinijeti zajedničkom, pozitivnom iskustvu slušanja glazbe uživo.