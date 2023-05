Rješenje smo našli u franšiziranju

Bilo nam je jasno da moramo napraviti iskorak izvan Hrvatske. No, otvaranje još jedne lokacije, povezano sa svim logističkim izazovima, potrebnim angažmanom te – što je također značajan faktor – financiranjem svega toga, nam je predstavljalo prevelik zahvat. Rješenje nam se otkrilo nakon upita iz Kine. Zainteresirana poduzetnica nas je kontaktirala s idejom velike putujuće izložbe. No kako naš koncept uključuje puno više od samih eksponata i legendi (od degustacija do velikih instalacija te interaktivnih sadržaja) smo brzo došli do ideje preslikavanja cijelog experiencea. I to u vidu franšize. Nakon godinu dana intenzivne pripreme dokumentacije, zaštite autorskih prava, dorade procesa i nabave kompletnog alternativnog postava originalnih povijesnih artefakata bili smo spremni za nuđenje franšiznog sistema Diveinto Chocolate Museum na međunarodnom tržištu. Womeninadria