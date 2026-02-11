Klikneš jednom. Plaćaš dugo

U velikom hakerskom incidentu 2020. godine provaljeno je u informacijski sustav finske psihoterapijske klinike Vastaamo, pri čemu su na dark webu završili povjerljivi zapisi o više od 33 tisuće pacijenata. Ukradeni su detaljni transkripti terapijskih seansi, osobni podaci i osjetljive ispovijesti, a žrtve su potom ucjenjivane za novac. Napad je izazvao nacionalnu paniku u Finskoj i trajne posljedice za pogođene osobe. Glavni osumnjičenik, haker Julius Kivimäki, uhićen je 2023. i osuđen na zatvorsku kaznu, no podaci su ostali trajno dostupni online. BBC, Jutarnji