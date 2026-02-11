Klikneš jednom. Plaćaš dugo

Kibernetičke prijetnje: zašto su ransomware, phishing i malware ozbiljna opasnost - Monitor.hr
Kibernetičke prijetnje: zašto su ransomware, phishing i malware ozbiljna opasnost

Kibernetički napadi porasli su za 600 posto od 2020. godine i postali su ozbiljna prijetnja poslovanju i podacima. Ransomware može blokirati sustave i ucjenjivati tvrtke, phishing manipulira zaposlenicima kako bi otkrili povjerljive podatke, a trojanci i drugi oblici malwarea omogućuju napadačima skriven pristup sustavima. Posljedice su financijska šteta, gubitak podataka i narušena reputacija. Budući da je ljudska pogreška i dalje najslabija karika, edukacija zaposlenika i razumijevanje osnovnih pojmova kibernetičke sigurnosti ključni su za smanjenje rizika i zaštitu poslovanja. Savjeti


Slične vijesti

22.01. (20:00)

Internet bez imenika

Hrvatski stručnjak otkrio ozbiljnu ranjivost u ključnom DNS sustavu interneta

Hrvatski sigurnosni stručnjak Vlatko Košturjak iz Marlink Cybera otkrio je ozbiljnu sigurnosnu ranjivost u ISC BIND-u, jednom od najraširenijih DNS poslužitelja na svijetu. Ranjivost omogućuje rušenje DNS servisa slanjem jednog posebno oblikovanog paketa, bez potrebe za velikim prometom. Time se može onemogućiti pristup web stranicama, e-mailu i aplikacijama cijelim organizacijama ili regijama. Košturjak je ranjivost odgovorno prijavio proizvođaču, čime je omogućena zakrpa i zaštita kritične internetske infrastrukture. Index

17.01. (21:00)

Povjerljivo, osim ako imate internet

Hakirali stranicu psihijatrijske ustanove, na dark webu iscurili podaci 33 tisuće pacijenata

U velikom hakerskom incidentu 2020. godine provaljeno je u informacijski sustav finske psihoterapijske klinike Vastaamo, pri čemu su na dark webu završili povjerljivi zapisi o više od 33 tisuće pacijenata. Ukradeni su detaljni transkripti terapijskih seansi, osobni podaci i osjetljive ispovijesti, a žrtve su potom ucjenjivane za novac. Napad je izazvao nacionalnu paniku u Finskoj i trajne posljedice za pogođene osobe. Glavni osumnjičenik, haker Julius Kivimäki, uhićen je 2023. i osuđen na zatvorsku kaznu, no podaci su ostali trajno dostupni online. BBC, Jutarnji

22.09.2025. (01:00)

Kada tipkovnica postane oružje

HBO serija ‘Najtraženiji: Haker tinejdžer’ portretira samodopadnog sociopata koji negira svoje zločine

Četverodijelna HBO Max serija „Most Wanted: Teen Hacker“ prati uspon i pad finskog hakera Juliusa Kivimäkija, kojeg je FBI proglasio jednim od najopasnijih na svijetu. Kroz svjedočanstva žrtava, stručnjaka i samog Kivimäkija, gledatelji ulaze u um mladića koji je s lakoćom i bez kajanja izazivao globalne poremećaje. Serija istražuje kako kombinacija tehničkog znanja, socijalnog inženjeringa i potpune odsutnosti empatije može iz virtualnog svijeta preliti kaos u stvarni život. Rezultat je uznemirujući portret digitalne moći u pogrešnim rukama. Bug

14.08.2025. (09:00)

Ako je vaš OIB već u tri tuđa Excela, dobrodošli u klub

Zaštita podataka u Hrvatskoj: Rastući problemi i kako se zaštititi

U Hrvatskoj sve češće dolazi do curenja osobnih podataka, od e-mailova do zdravstvenih i financijskih informacija, što nosi rizik krađe identiteta i zloupotrebe. AZOP i HUZP upozoravaju na oprez, posebno na internetu i društvenim mrežama. Veliki incidenti uključuju HEP-Toplinarstvo, HUO, EOS Matrix, B2 Kapital i A1, s kaznama od desetaka tisuća do milijuna eura. Građanima se savjetuje provjera kompromitiranih e-mailova, korištenje jakih lozinki te izbjegavanje javnog dijeljenja osjetljivih informacija. N1

23.06.2025. (21:00)

Ocean’s Eleven su amateri – pravi lopovi sada koriste ChatGPT

Uz pomoć umjetne inteligencije cyber prijetnje su podmuklije nego prije

Umjetna inteligencija poboljšala je phishing napade, a softverski lanac nabave postao je nova fronta kibernetičkih prijetnji. Hrvatska tvrtka ReversingLabs u 2024. otkrila je milijarde zlonamjernih datoteka i URL-ova, a njezin alat Spectra Assure dobio je prestižnu nagradu u SAD-u. Poseban izazov predstavljaju napadi na kriptovalute i AI sustave. Tvrtka širi timove, analizira 50 milijardi datoteka i pomaže developerima kroz besplatni Community alat. Cyber napadi više nisu nigerijski prinčevi – danas su sofisticirani, državom podržani i sve teže prepoznatljivi. Netokracija

23.05.2025. (12:56)

Venice.ai – chatbot stvoren za kibernetičke napade i hakiranje

21.05.2025. (20:00)

Hakeru, noćas budi drug

Kvantna računala uskoro će postati toliko moćna da nam današnja enkripcija podataka neće biti od pomoći…

Već se danas moramo ozbiljno pripremiti na budućnost u kojoj će kvantna računala postati dovoljno moćna da razbiju enkripciju koja danas štiti naše bankovne račune, elektroničku poštu i državne tajne. Trenutak kada kvantna računala probiju današnju enkripciju naziva se Q-Day. Trenutačni se geopolitički sukobi u sve većoj mjeri sele u kibernetički prostor, zbog čega kibernetička sigurnost postaje ključna karika društvene i gospodarske stabilnosti, poručili su to na Span Cyber Security Aren u Opatiji. Lider

26.04.2025. (21:00)

Ako je ponuda predobra da bi bila istinita, vjerojatno ti netko želi ukrasti karticu

Kako prepoznati i izbjeći online prijevare: vodič za sigurnu kupovinu i surfanje

U digitalnom dobu online prijevare postaju sve češće i sofisticiranije, a žrtve su često neoprezni kupci i korisnici društvenih mreža. Najčešći oblici prijevara uključuju lažne web shopove, phishing poruke, investicijske prevare, romantične obmane i krađu identiteta. Ključna pravila zaštite su: ne dijeliti osobne podatke naslijepo, prepoznati nerealno povoljne ponude, provjeravati izvore i biti skeptičan prema hitnim zahtjevima za uplatu. U slučaju prijevare, važno je znati svoja prava i kome se obratiti za pomoć. Savjeti

23.04.2025. (16:00)

Genetski otključano

Genomski podaci pod napadom: NGS postaje nova meta hakera

DNK sekvenciranje sljedeće generacije (NGS), ključan alat moderne biotehnologije, postaje nova meta kibernetičkih prijetnji, upozoravaju istraživači iz Portsmoutha. Genomski podaci mogu biti iskorišteni za nadzor, diskriminaciju pa čak i bioterorizam. Zlonamjerni softver kodiran sintetičkom DNK, AI manipulacije i fragmentirana zaštita povećavaju rizike. Potrebna je hitna, interdisciplinarna suradnja za razvoj sigurnih protokola i sustava obrane. Ovaj “poziv na uzbunu” ističe važnost predviđanja napada koji još ne postoje – jer DNK, ako procuri, ne možeš jednostavno promijeniti lozinku. Bug