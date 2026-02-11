Klikneš jednom. Plaćaš dugo
Kibernetičke prijetnje: zašto su ransomware, phishing i malware ozbiljna opasnost
Kibernetički napadi porasli su za 600 posto od 2020. godine i postali su ozbiljna prijetnja poslovanju i podacima. Ransomware može blokirati sustave i ucjenjivati tvrtke, phishing manipulira zaposlenicima kako bi otkrili povjerljive podatke, a trojanci i drugi oblici malwarea omogućuju napadačima skriven pristup sustavima. Posljedice su financijska šteta, gubitak podataka i narušena reputacija. Budući da je ljudska pogreška i dalje najslabija karika, edukacija zaposlenika i razumijevanje osnovnih pojmova kibernetičke sigurnosti ključni su za smanjenje rizika i zaštitu poslovanja. Savjeti