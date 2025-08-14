Zaštita podataka u Hrvatskoj: Rastući problemi i kako se zaštititi - Monitor.hr
Danas (07:00)

Ako je vaš OIB već u tri tuđa Excela, dobrodošli u klub

Zaštita podataka u Hrvatskoj: Rastući problemi i kako se zaštititi

U Hrvatskoj sve češće dolazi do curenja osobnih podataka, od e-mailova do zdravstvenih i financijskih informacija, što nosi rizik krađe identiteta i zloupotrebe. AZOP i HUZP upozoravaju na oprez, posebno na internetu i društvenim mrežama. Veliki incidenti uključuju HEP-Toplinarstvo, HUO, EOS Matrix, B2 Kapital i A1, s kaznama od desetaka tisuća do milijuna eura. Građanima se savjetuje provjera kompromitiranih e-mailova, korištenje jakih lozinki te izbjegavanje javnog dijeljenja osjetljivih informacija. N1


Slične vijesti

28.05.2024. (13:00)

Zaostali u vremenu

Rješenje za buduće curenje privatnih podataka: Uvesti novčane kazne za tijela javne vlasti, utvrditi tko sve ima uvid u podatke

Najažnije pitanje je kako je netko jednostavno iz državne institucije mogao izaći s USB stickom sa svim podacima. Stručnjak za sigurnost i sudski vještak za telekomunikacije Đuro Lubura tvrdi kako su najveći interes od tih podataka imale osiguravajuće tvrtke. Tu se ne radi o hakerskom napadu, već o neovlaštenom iznošenju podataka na nekom od pogodnih medija za pohranu. Sada treba utvrditi koje sve institucije mogu biti koncentratori podataka ili posrednici u baratanju podacima, kako bi se pronašao izvor ovog incident. Nije poznato je li za curenje odgovorno javno tijelo ili privatna tvrtka. Slučaj s USB stickom ukazuje da nitko u toj instituciji nije jedne sekunde potrošio na organizacijske i tehničke mjere zaštite podataka. Građani mogu zatražiti informacije jesu li zahvaćeni curenjem podataka, ali tek nakon istrage. Index

29.03.2023. (21:00)

"Utjerivači dugova manje su regulirani od kvartovskih kafića"

Banke kažu da nisu odgovorne za ovo što rade utjerivači dugova, no AZOP tvrdi drukčije

TRIS portal – Šibenik – HDZ-ova Vlada RH ne želi zaštiti građane od utjerivača dugova – odbili amandman zeleno-lijeve koalicije

Pritisnuta nizom afera s utjerivačima dugova, od sumnjivih prodaja nekretnina do pozajmica, kupovine stanova te curenja velikog broja osobnih podataka, Hrvatska udruga banaka koja okuplja banke koje posluju u Hrvatskoj izašla je s tezom da banke nisu odgovorne za ono što rade agencije za naplatu potraživanja. “Ne postoji osnova za solidarnu odgovornost banaka i drugih vjerovnika za eventualne propuste novog vjerovnika”, stoji u očitovanju banaka na upit N1 televizije da komentiraju izjavu kako banke prema zakonu snose solidarnu odgovornost za štetu klijentima čije su dugove preprodale agencijama za naplatu potraživanja. No, Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) utvrdila je  da su banke utjerivačima dugova dostavljale podatke o klijentima koje nisu smjele davati. Index

17.12.2022. (20:00)

Najveće curenje osobnih podataka u Hrvatskoj

Odakle Agenciji za naplatu potraživanja toliko osobnih podataka građana?

Odakle agenciji za naplatu potraživanja toliko osobnih podataka građana?

GDPR stručnjak Duje Prkut, izvršni direktor udruge Politiscope koja je fokusirana na zaštitu privatnosti, digitalnih prava i temeljnih demokratskih procesa, kroz korištenje GDPR-a kao ključnog alata za temeljitu transformaciju digitalne javne sfere naglašava da B2 Kapital očekuje vrlo paprena kazna ako državna Agencija za zaštitu osobnih podataka njihove mjere sigurnosti ocijeni kao nedostatne za sprječavanje ovakvog događaja. “Na zaključak da je razina zaštite niska upućuje i činjenica da je privatna agencija za vjerojatni sigurnosni incident doznala tek nakon obavijesti AZOP-a”, ističe Prkut u razgovoru za Index. Podsjetimo, iz Agencije za naplatu potraživanja B2 Kapital u javnost su procurili osobni podaci o 77.317 fizičkih osoba koji uključuju ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresu stanovanja, naziv i OIB poslodavca, broj telefona/mobitela, e-mail, dugovanje prema B2 Kapitalu, iznos glavnice te iznos zateznih kamata. Index

04.10.2021. (00:30)

Dobro se paze te porezne oaze

Pandorini dokumenti: Otkriveno tajno bogatstvo svjetskih vođa, radi se o najvećem curenju podataka ikada

Krenulo je novo curenje dokumenata koji otkrivaju tajno bogatstvo oko 35 svjetskih vođa, i bivših i sadašnjih, te više od 300 dužnosnika diljem svijeta. Među njima su Tony Blair, Andrej Babiš, Vladimir Putin i njegovi suradnici. Ima i Hrvata. Među njima su i jordanski kralj Abdullah II., indijska superzvijezda kriketa Sachin Tendulkar, kolumbijska pjevačica Shakira i mnogi drugi. Specijale o Pandorinim dokumentima objavili su BBC, Guardian, koji su vodili istragu u Velikoj Britaniji, te Washington Post. Radi se o najvećoj globalnoj novinarskoj suradnji u povijesti, predvođenoj Međunarodnim konzorcijem istraživačkih novinara (ICIJ) s partnerima, među kojima je i portal Oštro. Index

08.01.2020. (14:30)

Facebook nas odaje

Bivša zaposlenica Cambridge Analytice otkriva tajne o iskorištavanju privatnih podataka

Curenje privatnih podataka s Facebooka imalo je veći utjecaj na svjetsku politiku nego što se dosad mislilo. Dokazuju to dokumenti koje je na Twitteru počela objavljivati Brittany Kaiser, bivša zaposlenica analitičarske kuće Cambridge Analytica. Riječ je o 100 tisuća dokumenata koji nisu predani sudu i policiji, a trebali bi razotkriti globalnu mrežu korištenu za zavaravanje birača i utjecaj na demokratske procese diljem svijeta. Slučaj je tema dokumentarca The Great Hack. Bug