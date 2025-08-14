Ako je vaš OIB već u tri tuđa Excela, dobrodošli u klub

Najažnije pitanje je kako je netko jednostavno iz državne institucije mogao izaći s USB stickom sa svim podacima. Stručnjak za sigurnost i sudski vještak za telekomunikacije Đuro Lubura tvrdi kako su najveći interes od tih podataka imale osiguravajuće tvrtke. Tu se ne radi o hakerskom napadu, već o neovlaštenom iznošenju podataka na nekom od pogodnih medija za pohranu. Sada treba utvrditi koje sve institucije mogu biti koncentratori podataka ili posrednici u baratanju podacima, kako bi se pronašao izvor ovog incident. Nije poznato je li za curenje odgovorno javno tijelo ili privatna tvrtka. Slučaj s USB stickom ukazuje da nitko u toj instituciji nije jedne sekunde potrošio na organizacijske i tehničke mjere zaštite podataka. Građani mogu zatražiti informacije jesu li zahvaćeni curenjem podataka, ali tek nakon istrage. Index