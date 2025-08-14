Ako je vaš OIB već u tri tuđa Excela, dobrodošli u klub
Zaštita podataka u Hrvatskoj: Rastući problemi i kako se zaštititi
U Hrvatskoj sve češće dolazi do curenja osobnih podataka, od e-mailova do zdravstvenih i financijskih informacija, što nosi rizik krađe identiteta i zloupotrebe. AZOP i HUZP upozoravaju na oprez, posebno na internetu i društvenim mrežama. Veliki incidenti uključuju HEP-Toplinarstvo, HUO, EOS Matrix, B2 Kapital i A1, s kaznama od desetaka tisuća do milijuna eura. Građanima se savjetuje provjera kompromitiranih e-mailova, korištenje jakih lozinki te izbjegavanje javnog dijeljenja osjetljivih informacija.