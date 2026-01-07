Di si, Ruđere, kućo stara
Kip Nikole Tesle vratit će pred Institut Ruđer Bošković
Teslin spomenik prvotno se nalazio ispred Instituta Ruđer Bošković, no 2006. godine premješten je u Teslinu ulicu u centru Zagreba povodom 150. obljetnice njegova rođenja. Institut Ruđer Bošković trenutno se obnavlja, a vraćanje spomenika očekuje se u ovoj godini. Ujedno poštuju želje autora kipa, Ivana Meštrovića, koji je zamislio da Teslin kip i onaj Ruđera Boškovića kod Instituta predstavljaju spomenički par, iste su veličine, napola se gledaju i prenose određenu poruku. Index